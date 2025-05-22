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    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русские идут!

    На территории одной фразы экс-министра обороны США Джеймса Форрестола столкнулась шизофрения Запада и возрождающееся достоинство русского мира. Итог этой лингвистической истории нам еще предстоит узнать. Главное тут – кто будет смеяться последним.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

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    22 мая 2025, 15:35 • Новости дня

    Путин отметил высокий риск и трудности в работе космонавтов

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в Кремле отметил, что труд космонавтов связан с передовыми исследованиями, риском и серьезными испытаниями.

    Глава государства отметил, что новые награды отражают уважение к мирному сознанию и вкладу в активную жизнь страны, передает ТАСС.

    В числе награжденных оказался Николай Харитонов – депутат Государственной думы, внесший значительный вклад в развитие сельского хозяйства, регионов и других отраслей.

    Путин добавил, что Ринат Галеев, руководитель предприятия по производству высокотехнологичных систем радиосвязи, также был удостоен звания Героя Труда России за достижения в отрасли.

    Особое внимание президент уделил почетному президенту Олимпийского комитета России Виталию Смирнову, который стал Героем Труда за вклад в развитие профессионального спорта и продвижение олимпийских идеалов.

    Ранее президент вручил золотые звезды Героев России космонавтам Константину Борисову, Александру Гребенкину и Николаю Чубу.

    21 мая 2025, 21:52 • Новости дня
    Рубио отказался оскорблять Путина на слушаниях в Конгрессе

    Рубио отказался называть Путина «военным преступником» на слушаниях в Конгрессе

    Tекст: Вера Басилая

    Во время слушаний в Конгрессе госсекретарь США Марко Рубио уклонился от прямого ответа на провокационный вопрос демократа Билла Катинга о признании Владимира Путина «военным преступником», сосредоточив внимание на завершении конфликта.

    Марко Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США не стал называть российского президента Владимира Путина «военным преступником», передает РБК.

    Конгрессмен Билл Китинг попытался добиться от Рубио однозначного ответа, однако тот ответил, что «наше намерение – положить конец войне». На уточняющий вопрос Китинга он заявил: «Мы не можем положить конец войне, не поговорив с господином Путиным».

    Рубио также отметил, что военные преступления имели место, но кто несет за них ответственность, предстоит установить, для этого будет время и место.

    В 2022 году, когда только начался конфликт на Украине, Рубио называл Путина «военным преступником». Но заняв пост госсекретаря, он отказался от подобных заявлений, подчеркнув в интервью CNN, что его главная задача – «обеспечить мир и прекратить конфликт».

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что обсуждения с Владимиром Путиным необходимы для поиска выхода из украинского конфликта.

    Напомним, бывший президент США Джо Байден допускал оскорбительные высказывания в адрес президента России. В ответ Владимир Путин ранее пожелал Байдену здоровья и использовал поговорку «кто как обзывается, тот так и называется».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что российский лидер Владимир Путин никогда не позволяет себе опускаться до оскорблений.

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    22 мая 2025, 13:17 • Новости дня
    Кремль сообщил о планах Путина посетить Донецк и Луганск

    Песков сообщил о намерении Путина поехать в Донецк и Луганск

    Кремль сообщил о планах Путина посетить Донецк и Луганск
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Планы президента России Владимира Путина по визиту в Донецк и Луганск остаются актуальными, и их осуществление ожидается в будущем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин постоянно рассматривает возможность поездки в Донецк и Луганск, планы на визит сохраняются и будут реализованы в будущем, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что по мере реализации этих планов общественность будет своевременно оповещена.

    Донецкая и Луганская народные республики официально вошли в состав России после прошедших в сентябре 2022 года референдумов.

    В ходе голосования, за вхождение в состав России в ДНР проголосовали 99,23% участников, в ЛНР – 98,42%. В Херсонской области этот показатель составил 87,05%, в Запорожской – 93,11%. Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле с обращением по итогам референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

    Ранее во вторник президент России посетил Курскую область с рабочей поездкой и провел встречу с главами муниципалитетов региона.

    В марте 2023 года Владимир Путин совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь, где объехал за рулем автомобиля несколько районов города.

    В апреле 2023 года Путин посетил штабы группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и Национальной гвардии «Восток» в ЛНР.

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    21 мая 2025, 21:11 • Видео
    Трамп верит в непобедимость России

    Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

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    21 мая 2025, 20:28 • Новости дня
    Трамп сообщил о значительном прогрессе по Украине после беседы с Путиным

    Tекст: Александра Юдина

    Дональд Трамп в ходе встречи с южноафриканским лидером Сирилом Рамафосой в Белом доме заявил, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным был достигнут значительный прогресс по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    По словам президента США, они обсуждали ситуацию на Украине в течение двух с половиной часов, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что считает итоги этих переговоров серьезным достижением, однако подробности достигнутого прогресса он раскрывать не стал. О содержании беседы с российским коллегой президент США сообщил во время встречи со СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине в разговоре с Дональдом Трампом. Европейских лидеров ошеломил телефонный разговор Путина и Трампа, поскольку американский президент не намерен поддерживать продолжение боевых действий.

    Дональд Трамп отметил положительный характер общения с российским лидером и достигнутый прогресс по ряду вопросов.

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    21 мая 2025, 18:00 • Новости дня
    Эксперт: Путин отметил народный характер победы над ВСУ в приграничье Курской области

    Политолог Асафов: Сплоченность российского общества стала основой нашей победы в Курском приграничье

    Эксперт: Путин отметил народный характер победы над ВСУ в приграничье Курской области
    @ Мария Сухорукова/kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Исторически сложилось, что в трудные для государства времена наш народ единым фронтом выступал против любого врага. Это крепкий фундамент российского общества, сказали газете ВЗГЛЯД сказали политологи Александр Асафов и Александр Малькевич. Ранее Владимир Путин посетил Курскую область, где отметил вклад военных, волонтеров, представителей местных муниципалитетов и обычных граждан в освобождение приграничья от ВСУ.

    «Благодаря героизму армии и слаженной работе волонтеров и простых людей враг в Курской области был разгромлен. Президент следил в ежедневном формате за обстановкой в приграничье, за подвигом солдат, которые освобождали территорию от оккупации украинскими военными и другими вражескими ДРГ», – заявил Александр Малькевич, сопредседатель координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате.

    «Сегодня тысячи волонтеров в Курской области продолжают свою работу, оказывая адресную помощь всем нуждающимся. Глава государства держит ситуацию в приграничных территориях на контроле. Особое внимание уделяется восстановлению Курской области и возвращению пострадавших жителей к прежней жизни», – добавил он.

    «Добровольчество и милосердие – часть культурного кода россиян. Исторически сложилось, что в трудные для государства времена наш народ единым фронтом выступал против любого врага. Это крепкий фундамент российского общества», – заключил Малькевич.

    «Испытание, вызванное вражеским вторжением в Курскую область, было преодолено благодаря сплоченности и совместной усилиям всего общества. Это и военные, и общественность, и местные администрации, волонтеры и просто неравнодушные граждане, которые помогали пострадавшим тогда и продолжают сейчас оказывать им помощь», – сказал Александр Асафов, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов. По словам собеседника, в ходе визита в Курскую область Путин особо отметил, что именно сплоченность общества стала основой нашей победы в приграничье.

    «Стоит обратить внимание на то, что для российского лидера важны встречи с простыми гражданами, волонтерами, служащими, военными. В какой-то иной управленческой и кадровой логике главе государства хватило бы простого доклада о ситуации в Курской области. Но в силу погруженности в повестку всех регионов Путин совершает личные поездки, общается с жителями и главами регионов. Такое неравнодушие всех – от президента до простого гражданина – помогает нам побеждать, возвращать мир на территории, где еще вчера находился противник, восстанавливать разрушенное», – акцентировал аналитик.

    Асафов подчеркнул еще один важный момент в поездке Путина в регион – посещение президентом строящейся Курской АЭС-2. Противник вынашивал планы по захвату «символического объекта» – АЭС в Курчатове , но ему не позволили это сделать. «Возведение атомных станций играет ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета страны. Более того, наши прорывные технологии в этой области признает весь мир», – сказал Асафов.

    Он подчеркнул, что в ходе визита в Курскую область Путин поставил перед регионом новые цели и задачи. Среди них – увеличение группировки разминирования, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой, а также сохранение выплаты в 65 тыс. рублей для жителей, пока они не смогут вернуться в свои дома. Он также в целом поддержал идею создания особой экономической зоны на всей территории Курской области.

    «В повестке управленческих решений президента – человек. Речь идет о помощи тем, кто в ней нуждается, а также о заделе на будущее. Поручения главы государства отвечают целям нормализации жизни в регионе и дальнейшего его развития, несмотря на те бедствия, которые пришлись на эту территорию», – акцентировал Асафов.

    Напомним, Путин 20 мая посетил Курскую область. Это первая поездка президента в регион с момента его освобождения от ВСУ. Глава государства, в частности, встретился с волонтерами в гуманитарном штабе, сообщили в Кремле. «Давно хотел к вам заехать, поговорить о вашей работе, поблагодарить вас, узнать поподробнее, как она организована и задать естественный в таких случаях вопрос, что нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, вас поддержать», – сказал Путин в начале встречи.

    Президент подчеркнул, что владеет всей информацией по Курской области – сведения он получает от военных, кабмина, спецслужб и областных властей.

    Также российский лидер посетил строящуюся Курскую АЭС-2 и провел совещание с руководителями муниципалитетов в Курчатове. Позже глава государства провел личную встречу с врио губернатора Александром Хинштейном. Глава региона рассказал, что в приграничье активно ведется разминирование территории. Путин поручил увеличить группировку для выполнения этой задачи, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой.

    Хинштейн попросил Путина продлить ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. рублей вынужденно эвакуированным жителям приграничья «по крайней мере, до того момента, пока люди не смогли получить возможность возвращения в свои дома». Президент поддержал это предложение. Также Путин поручил представить к госнаградам муниципальных деятелей, которые внесли особый вклад в восстановление региона.

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    22 мая 2025, 01:08 • Новости дня
    Путин поздравил хоккейный клуб «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил ярославский хоккейный клуб «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина, сообщил Кремль.

    Путин провел телефонный разговор с главным тренером клуба Игорем Никитиным. Президент поздравил «весь тренерский состав и команду» с победой, сообщается на сайте Кремля.

    Напомним, «Локомотив» одержал победу над челябинским «Трактором» и впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Никитин выиграл второй Кубок Гагарина в карьере.

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    21 мая 2025, 17:41 • Новости дня
    Кремль анонсировал вручение Путиным высших государственных наград

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин вручит в четверг в Екатерининском зале Сенатского дворца высшие государственные награды, сообщает пресс-служба Кремля.

    Путин проведет церемонию вручения высших государственных наград в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля, участие примут представители различных сфер, передает ТАСС.

    Госнаграды получат более 20 человек, им вручат ордена и медали. В список награжденных вошли военные, летчики-космонавты, государственные деятели, музыканты, журналисты, многодетные матери, работники сферы здравоохранения, культуры, образования и промышленности, а также представители общественных и религиозных организаций.

    Ранее президент России вручил премию «Служение» главе Гирьянского сельсовета Курской области Юрию Польскому.

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    21 мая 2025, 18:28 • Новости дня
    Лавров передал президенту Армении привет от Путина

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе встречи в Ереване министр иностранных дел России Сергей Лавров передал президенту Армении Ваагну Хачатуряну привет от российского президента Владимира Путина.

    На сайте ведомства указано, что во время визита в Ереван глава МИД пообщался с президентом Армении.

    В ходе разговора Лавров выразил благодарность за возможность провести встречу и отметил, что передает приветы от российского лидера.

    Российский министр также выразил надежду, что президент Армении поддержит прошедшие переговоры, которые прошли в русле поручений, данных президентом России и премьер-министром Армении.

    Ранее Путин передал привет маме волонтера после беседы в Курске.

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    22 мая 2025, 05:42 • Новости дня
    В Совбезе заявили о готовности России к диалогу об архитектуре безопасности

    Tекст: Антон Антонов

    Москва готова обсуждать формирование новой архитектуры евразийской безопасности с участием всех стран региона, а также представителей НАТО и Евросоюза, заявил замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

    «Хотел бы напомнить о выдвинутой президентом Российской Федерации в прошлом году инициативе о формировании архитектуры евразийской безопасности», – приводит слова Венедиктова РИА «Новости».

    Москва остается открытой к диалогу на эту тему со всеми государствами континента и представителями НАТО, а также ЕС, сказал Венедиктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил мировому сообществу объединиться для создания системы безопасности, защищающей интересы всех стран без ущерба другим. Путин заявил, что Евразию необходимо превратить в пространство мира и устойчивого развития. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что многополярность является критическим фактором для обсуждения будущей мировой конфигурации.


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    22 мая 2025, 14:42 • Новости дня
    Путин вручил звезду Героя России медсестре, которая закрыла собой бойца

    Tекст: Ольга Иванова

    Медсестра Людмила Болилая была удостоена звания Героя России за то, что в разгар обстрела на Украине закрыла собой раненого бойца и спасла ему жизнь.

    Президент России Владимир Путин лично вручил звезду Героя России медсестре, ефрейтору Людмиле Болилая, сообщает РИА «Новости». Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля в четверг.

    По информации Министерства обороны, Болилая во время обстрела позиций российской армии кассетными боеприпасами со стороны ВСУ закрыла собой тяжелораненого бойца. В результате она приняла на себя поражающие элементы и осколки, что позволило спасти жизнь военнослужащему.

    Медсестра получила многочисленные ранения и была госпитализирована в полевой госпиталь. Командование представило ее к награде за проявленные героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование при исполнении воинского долга, добавили в Минобороны РФ.

    Напомним, Болилая при обстреле российских позиций на Украине спасла тяжелораненого бойца, накрыв его собой и приняв на себя все поражающие элементы кассетных бомб.


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    22 мая 2025, 11:01 • Новости дня
    Китай потребовал от США прекратить обвинять Россию и КНР в космической угрозе

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские власти призывают Соединенные Штаты воздержаться от безответственных обвинений России и Китая в создании угрозы для США в космосе, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Мао Нин заявила, что Пекин всегда выступал за мирное использование космического пространства и против гонки вооружений и размещения оружия на орбите, передает ТАСС.

    Она прокомментировала очередное заявление Вашингтона о якобы «величайшей опасности» технологий России и КНР для обороны США, и призвала Вашингтон прекратить «безответственную риторику».

    Китайские власти считают, что действия Вашингтона ведут к эскалации напряженности и подрывают стабильность в космосе. Официальный Пекин настаивает на необходимости международного диалога и сотрудничества для поддержания мира в околоземном пространстве.

    Ранее американские власти предоставили партнерам по альянсу «Пять глаз» доступ к сверхсекретной информации о военных операциях Китая и России на орбите.

    Россия и КНР заявили, что проект «Железный купол для Америки» превращает космос в арену войны.

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    22 мая 2025, 14:57 • Новости дня
    Путин вручил звезды Героев России медикам из Херсонской области

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин вручил золотые звезды Героев России ефрейтору Людмиле Болиле и главному врачу Алешковской центральной районной больницы Владимиру Харлану.

    Во время церемонии в Кремле золотые звезды Героев России были вручены военному медику и главному врачу из Херсонской области, передает ТАСС.

    Людмила Болилая под огнем Вооруженных сил Украины продолжала оказывать помощь раненым военнослужащим. Она своим телом закрыла тяжелораненого, приняв на себя осколки и поражающие элементы. Благодаря ее действиям военнослужащий выжил, сама же ефрейтор получила тяжелые ранения и была госпитализирована.

    Главврач Владимир Харлан получил награду за мужество и самоотверженность при руководстве больницей в условиях постоянной угрозы. В сентябре 2024 года беспилотник атаковал его автомобиль, в результате чего погибла его супруга. В декабре 2024 года украинские вооруженные формирования совершили нападение на больницу, где Харлан был тяжело ранен, а его заместитель погиб.

    Ранее президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного Вооруженных сил Украины.

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    22 мая 2025, 13:38 • Новости дня
    Песков: Кремль не знает содержания разговора Трампа с европейскими лидерами

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что у Кремля нет информации о содержании заявлений лидера США Дональда Трампа европейским лидерам после беседы с президентом России Владимиром Путиным.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что у российских властей отсутствует информация о том, что президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Смотрите: мы знаем, что Трамп заявил Путину. И мы не знаем, что Трамп заявил европейцам после этого телефонного разговора. И мы знаем официальные заявления президента Трампа».

    Комментарий был дан после публикации The Wall Street Journal, в которой сообщалось, что Трамп заявил европейским коллегам о том, что Владимир Путин считает себя близким к победе. Песков уточнил, что позиция Кремля исходит исключительно из официальных заявлений, которые делались после беседы лидеров России и США.

    Как стало известно, 19 мая Трамп по телефону обсудил ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, а также с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии. По информации WSJ, Трамп подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «считает, что движется к победе» в конфликте на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине в разговоре с Дональдом Трампом. Европейских лидеров ошеломил телефонный разговор Путина и Трампа, поскольку американский президент не намерен поддерживать продолжение боевых действий.

    Трамп в ходе встречи с южноафриканским лидером Сирилом Рамафосой в Белом доме заявил, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным был достигнут значительный прогресс по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    22 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин вручил золотые звезды Героя России трем космонавтам

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин вручил золотые звезды Героя России Константину Борисову, Александру Гребенкину и Николаю Чубу.

    В Кремле состоялась церемония вручения золотых звезд Героя России трем испытателям-космонавтам, недавно совершившим полеты на орбиту, передает ТАСС.

    Константин Борисов, Александр Гребенкин и Николай Чуб совершили полеты на орбиту в 2023 и 2024 годах. Николай Чуб совершил два выхода в открытый космос, общая продолжительность которых составила более 12 часов.

    Путин отметил вклад космонавтов в развитие отечественной космонавтики и выразил уверенность, что их заслуги вдохновят новое поколение специалистов.

    Ранее Путин вручил золотые звезды Героев России ефрейтору Людмиле Болиле и главному врачу Алешковской центральной районной больницы Владимиру Харлану.

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    22 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин отметил заслуги Героев России при вручении государственных наград

    Tекст: Ольга Иванова

    На церемонии в Кремле президент России Владимир Путин особо выделил заслуги защитников Отечества, подчеркнув значимость их подвигов для свободы и будущего страны.

    Путин заявил, что подвиги защитников Отечества, совершаемые во имя будущего страны, вызывают чувство гордости и благодарности, передает ТАСС.

    Во время церемонии вручения государственных наград в Кремле он отметил: «Чествуем сегодня выдающихся граждан. Это свидетельство общественного признания вашего таланта, трудовых, творческих свершений. Гордость и благодарность вызывают ратные подвиги во имя свободы и независимости и будущего России».

    Глава государства напомнил о недавнем праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув, что текущий год посвящен защитникам Отечества и героическому поколению ветеранов, разгромивших нацизм и проявивших силу духа.

    Путин отметил, что праздник связан также с их наследниками, которые продолжают защищать родину и бороться за жизни бойцов и граждан на ответственных рубежах.

    Ранее Путин подчеркнул значение сохранения народа, а также поддержания культурных и духовных традиций на церемонии вручения государственных наград.

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    22 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    Путин назвал сбережение народа России приоритетом для страны

    Путин назвал сбережение народа, культуры и духовности главной задачей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значение сохранения народа, а также поддержания культурных и духовных традиций на церемонии вручения государственных наград.

    На торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля президент Владимир Путин заявил, что сбережение народа России является важнейшей задачей страны, передает РИА «Новости».

    Путин отметил: «Важнейшая задача сегодня – это сбережение нашего народа, его культуры и духовности, лучших образовательных и просветительских традиций». В качестве примера работы в этом направлении глава государства выделил Государственный исторический музей и его руководителя Алексея Левыкина.

    В ходе церемонии президент также отметил сплоченность россиян в преодолении сложностей и достижении целей.

    «Вместе с миллионами таких же тружеников, созидателей, героев, как сплоченный единый народ, и, как вот недавно прозвучало на встрече с волонтерами в Курске, как одна команда мы решим любые задачи, ответим на любые вызовы», – сказал Путин.

    Ранее Путин на встрече с попечителями театров отметил значение культурного достояния для развития и единства общества.

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    Спецоперация создает новое поколение российского генералитета

    Генерал-полковник Андрей Мордвичев вступил в должность главкома Сухопутных войск. Чем в ходе спецоперации стал знаменит этот очень молодой по военным меркам полководец, за что он получил звезду Героя России – и какие вызовы в целом стоят перед новым поколением российского генералитета? Подробности

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    Президент ЮАР показал в Белом доме свое отличие от Зеленского

    Визит главы ЮАР Сирила Рамафосы в Вашингтон едва не превратился в фарс наподобие того, что случилось в Белом доме с Владимиром Зеленским. Но Рамафоса, в отличие от Зеленского, к визиту в Белый дом основательно подготовился. Сам этот визит показал возросшую роль ЮАР в мировой политике и оказался весьма конструктивным для России. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Трамп верит в непобедимость России

      Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

    • Разговор Путина и Трампа: главное

      Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

    • Индия оценила российское оружие

      Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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