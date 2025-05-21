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«Кувшины Саакашвили» в Тбилиси признали уродством и решили снести
Власти Грузии приняли решение демонтировать установленные экс-президентом Михаилом Саакашвили в 2012 году в центре Тбилиси два футуристических кувшина итальянского архитектора Массимилиано Фуркаса, которые обошлись в 75 млн лари (более 27 млн долларов по нынешнему курсу), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Саакашвили хотел разместить там музыкальный театр и выставочный холл, однако вскоре потерял власть. При «Грузинской мечте» «кувшины» несколько раз продавались на акционах, однако в итоге все новые владельцы отказывались от них.
С самого начала каприз экс-президента построить в центре Тбилиси при полном несоответствии его архитектуре нечто футуристическое вызывало много критических откликов специалистов и горожан. Также провалилась идея основать здесь музей вина.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил в среду, что этот проект «не соответствует урбанистике, не имеет функций, превратился в мусорную свалку».
«Это уродство будет демонтировано», – сказал градоначальник.
По его словам, не исключено строительство на этом месте отеля.
«Посмотрим, обсудим», – сказал Каха Каладзе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что «не является архитектором», но сказал, что «это уродство не подходит нашему красивому Тбилиси».