«Кувшины Саакашвили» в Тбилиси признали уродством и решили снести

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Саакашвили хотел разместить там музыкальный театр и выставочный холл, однако вскоре потерял власть. При «Грузинской мечте» «кувшины» несколько раз продавались на акционах, однако в итоге все новые владельцы отказывались от них.

С самого начала каприз экс-президента построить в центре Тбилиси при полном несоответствии его архитектуре нечто футуристическое вызывало много критических откликов специалистов и горожан. Также провалилась идея основать здесь музей вина.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил в среду, что этот проект «не соответствует урбанистике, не имеет функций, превратился в мусорную свалку».

«Это уродство будет демонтировано», – сказал градоначальник.

По его словам, не исключено строительство на этом месте отеля.

«Посмотрим, обсудим», – сказал Каха Каладзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что «не является архитектором», но сказал, что «это уродство не подходит нашему красивому Тбилиси».