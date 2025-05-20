Уехавший из России миллиардер Герко решил открыть в Лондоне математическую школу

The Times: Миллиардер Герко решил открыть в Лондоне математическую школу

Tекст: Елизавета Шишкова

О планах миллиардера Александра Герко открыть специализированную математическую школу в Лондоне сообщило издание The Times.

Герко, который родился в Москве и живет в Британии более двадцати лет, сам имеет математическое образование и обучался в спецшколе в России, передает РБК.

Новое учреждение под названием «Математическая школа 1729» начнет принимать детей с одиннадцати лет, поскольку, по словам Герко, математический талант проявляется до шестнадцати лет. Он отметил: «Математический талант, как правило, проявляется немного раньше. Оптимальный возраст, вероятно, около двенадцати лет. Мы планируем принимать детей от тринадцати лет, а также от одиннадцати лет».

По задумке, учебный процесс будет шестидневным, с расширенным курсом по математике, математическими кружками и конкурсами. Школа будет располагаться на территории школы Милл-Хилл, где дети смогут изучать и другие предметы. Предусмотрена возможность проживания.

Название школы связано с числом 1729 – первым числом, представимым как сумма двух кубов двумя способами, известным как число Харди – Рамануджана или «число такси».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский бизнесмен Александр Герко возглавил ежегодный рейтинг крупнейших налогоплательщиков Британии, опубликованный изданием The Times.