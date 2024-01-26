Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.11 комментариев
Миллиардер из России стал крупнейшим налогоплательщиком Британии
Бизнесмен Александр Герко, родившийся и получивший образование в России, стал лидером рейтинга крупнейших налогоплательщиков Британии, опубликованного газетой The Times.
По данным The Times, основатель трейдинговой компании XTX Markets Герко по итогам 2023 года заплатил в виде налогов 665 млн фунтов (845 млн долларов), передает ТАСС. Это крупнейшая сумма в истории Британии за один год. По оценкам издания, состояние бизнесмена составляет более 9 млрд фунтов (11,5 млрд долларов).
Герко является доктором математических наук, окончил МГУ имени М. В. Ломоносова и Российской экономической школы (РЭШ). В 2016 году бизнесмен получил британский паспорт, а в декабре 2022 года сообщил, что завершил начатый в 2020 году процесс выхода из российского гражданства.
На второй строчке рейтинга расположился экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун с 652 млн фунтов налогов (829 млн долларов), на третьей – совладельцы букмекерской компании Bet365 Дениз, Джон и Питер Коутс, перечислившие в бюджет Британии 375 млн фунтов (475 млн долларов) налогов.
Ранее Bloomberg составило список российских бизнесменов, заработавших больше всего денег в прошлом году.