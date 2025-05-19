Путин провел заседание попечительского совета фонда «Талант и успех»

Путин обсудил расширение поддержки творческих и спортивных талантов в «Сириусе»

Tекст: Денис Тельманов

Заседание попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех» прошло под председательством Владимира Путина, передает официальный сайт Кремля. Президент поздравил коллектив центра и отметил успехи за десять лет работы, подчеркнув уникальность «Сириуса» как площадки для поддержки юных российских талантов.

Путин заявил, что право на ежемесячные выплаты должны получить не только студенты с выдающимися академическими достижениями, но и молодые спортсмены, музыканты, артисты и победители творческих конкурсов. Он попросил Правительство изменить нормативные акты для расширения грантовой поддержки.

Особое внимание уделено необходимости гармоничного развития, сочетанию технических и гуманитарных дисциплин, а также внедрению новых методик преподавания музыки и искусств в школах при участии «Сириуса».

В этом году в центре планируется открытие крупного концертного центра. Путин подчеркнул значимость профессионального роста педагогов и развития отечественных музыкальных инструментов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность нового обмена заключенными по девять человек с каждой стороны. Владимир Путин после разговора с Дональдом Трампом вышел к представителям прессы.