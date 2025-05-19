Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.0 комментариев
Зеленский поручил создать переговорную группу с Россией
Владимир Зеленский инициировал создание расширенной украинской делегации для участия в переговорах с Россией.
По итогам совещания с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, вернувшимся из Турции, Зеленский заявил о намерении продолжить турецкий переговорный процесс, чтобы обсудить возможное 30-дневное перемирие и обменяться требованиями по режиму прекращения огня, пишет «Военное обозрение».
Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что ее целью является достижение устойчивого мира с устранением первопричин украинского кризиса. Украинская сторона настаивает на краткосрочном перемирии. Такое перемирие, по мнению аналитиков, позволит Киеву восстановить вооруженные силы, укрепить оборонительные рубежи и получить новое вооружение от западных стран.
Ранее президент Российского книжного союза и экс-премьер России Сергей Степашин выразил мнение, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может оказаться крайне невыгодной для последнего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский встречался в воскресенье в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы прояснить тревожащие вопросы накануне телефонного разговора между Путиным и Трампом, который может стать решающим, а Киев постфактум поставят перед фактом.