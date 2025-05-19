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Суд отказался выселить иноагента Чирикову из квартиры в Москве
Суд в Москве отказался рассматривать иск о выселении иноагента Чириковой
Экоактивистку Евгению Чирикову (признана иноагентом), объявленную в международный розыск, пытались через суд выселить из принадлежащей ей квартиры в Москве, но иск оставили без движения.
Экоактивистку Евгению Чирикову (признана иноагентом в России) пытались выселить из жилья в Москве через суд, однако заявление оставлено без движения, передает РИА «Новости».
Согласно судебным документам, дело поступило в Коптевский суд спустя несколько недель после одобрения ходатайств об обыске и заочном аресте Чириковой. Ей вменяется ст. 207.3 УК РФ – публичное распространение заведомо ложной информации о ВС России. Чирикова объявлена в международный розыск.
По версии следствия, она разместила видео, в котором, как сообщается, содержится ложь о действиях российской армии на Украине. Кроме того, ее обвиняют в публичном оправдании терроризма после интервью, где она поддержала «Легион «Свобода России» (признан экстремистским, запрещен в России).
В январе 2024 года Минюст включил Чирикову в список иноагентов и позднее в перечень террористов и экстремистов. Минюст уточнил, что Чирикова выступала против спецоперации, распространяла недостоверную информацию о решениях российской власти и участвовала в нежелательной в России НПО. Сейчас она проживает за пределами России.
Коптевский суд Москвы арестовал заочно общественницу Евгению Чирикову (признана иноагентом), обвиняемую в распространении заведомо ложной информации о российской армии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, обнаружив в интервью Чириковой признаки оправдания терроризма.
Следователи также открыли дело о распространении ложной информации о Вооруженных силах России.