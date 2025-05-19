Зрелость перестаёт быть минусом. Женщина после 40 лет – это не компромисс. Это выбор в пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У такой женщины другая энергия – спокойная, принимающая.24 комментария
Боец ВС России сообщил о привлечении женщин в ВСУ
В подразделениях ВСУ начинают привлекать женщин для управления беспилотниками из-за острой нехватки военнослужащих на передовой.
Женщины стали появляться в рядах Вооружённых сил Украины в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов из-за нехватки солдат, сообщил боец 56-го отдельного батальона специального назначения с позывным «Механик», передает РИА «Новости».
По словам бойца, сейчас в территориальной обороне ВСУ и среди операторов FPV-дронов, «мавиков» и разведывательных БПЛА можно встретить женщин. «Сейчас появляются у них (ВСУ) в теробороне женщины, потом пилоты FPV-дронов, «мавиков», разведывательных каких-то «птиц». Короче, пилоты у них есть женщины, да, расчеты прям. Да, ну потому что это не штурмовое действие», – рассказал «Механик».
Он отметил, что привлечение женщин к небоевым задачам связано с острой нехваткой личного состава в рядах ВСУ на передовой. По словам бойца, женщин задействуют для выполнения «легких» задач, таких как управление беспилотниками, в то время как мужской состав отправляют на более сложные участки фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил о том, что украинские войска используют женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР. Военнопленная Галина Казымова сообщила, что женское штурмовое подразделение ВСУ на красноармейском направлении насчитывает примерно сто человек. Политолог объяснила причины использования ВСУ женщин-штурмовиков.