Женщина после сорока – это не компромисс. Это выбор в пользу глубины. В пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У нее другая энергия – спокойная, принимающая.2 комментария
Освобождение Богатыря в ДНР усилило давление на ВСУ
Взятие под контроль населенного пункта Богатырь в ДНР позволит российским войскам эффективно наносить удары по позициям ВСУ сразу в нескольких приграничных селах.
Освобождение населенного пункта Богатырь в ДНР создает условия для усиления огневого давления на украинскую группировку в приграничных селах, передает ТАСС. В силовых структурах сообщили, что теперь из Богатыря можно свободно наносить удары по Вооруженным силам Украины в селах Алексеевка и Новоукраинка в ДНР, а также по населенному пункту Дачное в Днепропетровской области.
По словам представителей российских силовых структур, российские войска при поддержке дронов и артиллерии контролируют логистические пути противника не только со стороны ДНР, но и со стороны Днепропетровской области. Это позволяет существенно затруднить передвижение и снабжение украинских подразделений в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России назвало освобождение населенного пункта Богатырь серьезным ударом по обороне ВСУ на Донбассе. Российские войска освободили Богатырь в ДНР. Украинские военные практически утратили контроль над этим населенным пунктом после ожесточенных боев и зачистки на южнодонецком направлении.