Tекст: Дмитрий Зубарев

Освобождение населенного пункта Богатырь в ДНР создает условия для усиления огневого давления на украинскую группировку в приграничных селах, передает ТАСС. В силовых структурах сообщили, что теперь из Богатыря можно свободно наносить удары по Вооруженным силам Украины в селах Алексеевка и Новоукраинка в ДНР, а также по населенному пункту Дачное в Днепропетровской области.

По словам представителей российских силовых структур, российские войска при поддержке дронов и артиллерии контролируют логистические пути противника не только со стороны ДНР, но и со стороны Днепропетровской области. Это позволяет существенно затруднить передвижение и снабжение украинских подразделений в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России назвало освобождение населенного пункта Богатырь серьезным ударом по обороне ВСУ на Донбассе. Российские войска освободили Богатырь в ДНР. Украинские военные практически утратили контроль над этим населенным пунктом после ожесточенных боев и зачистки на южнодонецком направлении.