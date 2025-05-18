Индия ввела ограничения на импорт товаров из Бангладеш

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ограничения на импорт ряда товаров из Бангладеш, включая готовую одежду и продукты питания, начали действовать немедленно, передает Bloomberg. В заявлении торгового министерства Индии указано, что все виды готовой одежды из Бангладеш запрещены к ввозу через любые сухопутные порты страны. При этом не раскрывалась официальная причина введения новых мер.

Запрет также распространяется на импорт хлопка, фруктов, некоторых пластиковых изделий и деревянной мебели в определенных портах. Однако ограничения не затрагивают морские порты Nhava Sheva и Калькутты, а также транзитные поставки из Бангладеш в Непал и Бутан через территорию Индии. Оставлены без ограничений и поставки рыбы, сжиженного газа, пищевого масла и дробленого камня.

Поводом для ужесточения мер стали обострившиеся отношения между странами после ухода бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины с поста в прошлом году. Хасина с августа находится в Индии, которая не реагирует на требования Бангладеш об ее экстрадиции.

Аналитики отмечают, что ухудшение отношений с Индией подталкивает Бангладеш к сближению с Китаем и странами Восточной Азии. По данным Global Trade Research Initiative, ограничения могут затронуть товары почти на 770 млн долларов, что составляет около 42% экспорта Бангладеш в Индию по итогам 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Bloomberg отметило рост доверия к вооружению Китая после столкновения между Индией и Пакистаном.