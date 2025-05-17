Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.6 комментариев
Орбан попросил генсека НАТО остановить клевету со стороны Украины
Орбан попросил НАТО остановить клеветническую кампанию спецслужб Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите в Тиране заявил, что считает неприемлемой кампанию украинских спецслужб и попросил генсека НАТО вмешаться в ситуацию.
Премьер Виктор Орбан выступил с обвинениями в адрес спецслужб Украины после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, передает РИА «Новости».
Орбан сообщил, что Украина, не являясь страной НАТО, организует дезинформационную и клеветническую кампанию против страны-члена альянса, и призвал руководство НАТО принять меры для прекращения неприемлемых действий.
По словам Орбана, Киев стремится вступить в ЕС, но вместо улучшения отношений с Будапештом занимается дискредитацией Венгрии. Он подчеркнул, что задачей Будапешта является информирование НАТО о происходящем, чтобы альянс не поддавался на такого рода кампании.
Орбан также заявил о подготовке закона, запрещающего иностранное финансирование партий и СМИ в Венгрии. Премьер связал шпионский скандал с попытками оппозиции и украинских спецслужб дискредитировать опрос о вступлении Украины в Евросоюз.
Президент Венгрии созвал совет обороны из-за шпионского скандала, назвав его операцией украинских спецслужб и венгерской оппозиции, направленной на срыв голосования по вопросу членства Украины в ЕС.
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Вооруженные силы Венгрии нейтрализовали беспилотник, залетевший на территорию страны со стороны Украины.
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Премьер-министр Венгрии заявил о скоординированной кампании украинских спецслужб, направленной на срыв голосования по членству страны в Евросоюзе.