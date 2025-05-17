Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Суд Москвы отправил бизнесмена Хубутию под домашний арест за нападение на подругу
Бывший министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия получил домашний арест после того, как ударил подругу обухом топора во время ссоры.
Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и назначил экс-министру потребительского рынка и услуг Московской области Михаилу Хубутии домашний арест, передает ТАСС.
В пресс-службе суда сообщили: «Постановлением суда Михаилу Хубутии избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на месяц и 11 суток». Основанием для такого решения стало расследование по делу о нападении на подругу Юлию Ван, произошедшем в Подмосковье. Следствие настаивало на необходимости ограничения свободы для фигуранта на время расследования.
В отношении Хубутии ведется разбирательство, детали инцидента уточняются правоохранительными органами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Хубутия пришел в правоохранительные органы и признал свою вину по делу о нападении на Юлию Ван.
Ранее Ван попала в больницу с травмами и обвинила Михаила Хубутия в нападении.