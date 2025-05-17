Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
СК сообщил об убийстве 7-летней девочки в Бердянске
Тело 7-летней девочки с признаками насильственной гибели нашли под Бердянском
В Бердянске в районе лесополосы обнаружили тело погибшей семилетней девочки, на котором зафиксированы признаки насильственной смерти.
Тело семилетней девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в Бердянске Запорожской области, передает РИА «Новости». Следственный комитет России сообщил, что ребенок пропал накануне, когда вышел гулять во двор вместе с другими детьми. Уже на следующий день, 17 мая, ее тело нашли у лесополосы.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что «в центральный аппарат ведомства представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства ребенка в Запорожской области». Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.
Кроме того, на место происшествия направлены опытные следователи-криминалисты центрального управления и эксперты донецкого филиала судебно-экспертного центра СК РФ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве нашли тела женщины и ребенка под окнами дома. Медики в Калининграде спасли жизнь трехлетнего мальчика после падения с шестого этажа. В Москве ребенок выжил после падения с девятого этажа.