Суд постановил уничтожить тысячи контрафактных игрушечных автоматов из Китая

Арбитраж Москвы распорядился уничтожить 3,6 тыс игрушечных АК-47

Tекст: Денис Тельманов

Арбитражный суд Москвы постановил уничтожить 3 684 игрушечных автомата китайского производства за незаконное использование товарного знака концерна «Калашников», передает ТАСС. Компания «Котик», которая пыталась ввести эту продукцию в гражданский оборот, оштрафована на 50 тыс. рублей. В судебных документах отмечается, что при осмотре на таможне было установлено внешнее сходство игрушек с официальным товарным знаком.

В материалах дела говорится, что ООО «Котик» не предоставило документов о согласии правообладателя на использование товарного знака. Суд учел, что компания уже ранее привлекалась к ответственности за аналогичные нарушения, и не стал смягчать наказание.

Аналогичный случай произошел с компанией «Урал импорт» в Приморском крае. Она также оштрафована на 25 тыс. рублей за попытку продажи игрушек с товарным знаком «АК-47» без лицензии. Контрафактная продукция конфискована решением суда.

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