В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.17 комментариев
Reuters: Сирия решила прекратить печатать банкноты в России
Reuters сообщил о планах Сирии наладить выпуск валюты в ОАЭ и Германии
Сирийские власти намерены изменить дизайн национальных банкнот и перенести их производство из России в другие страны.
Сирийские власти планируют прекратить печатать национальную валюту в России и рассматривают возможность сотрудничества с ОАЭ и Германией, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters. Среди потенциальных партнеров названы немецкие компании Bundesdruckerei и Giesecke+Devrient. Первая является государственной фирмой, а вторая занимается печатью банкнот и ценных бумаг.
В частной компании Giesecke+Devrient заявили, что не будут комментировать ситуацию. В налоговом ведомстве Германии отметили, что не ведут переговоров с сирийским государством по сделке печати валюты. Запросы в ОАЭ остались без ответа.
Дополнительно сообщается, что Сирия намерена изменить дизайн банкнот, убрав изображения бывшего президента Башара Асада.
Россия выпускала сирийские банкноты с 2012 года после прекращения сотрудничества с дочерней фирмой австрийского Центрального банка из-за введенных Евросоюзом санкций против Сирии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из мавзолея в Кардахе были извлечены и унесены в неизвестном направлении останки Хафеза Асада. Сирия заявила о готовности предложить США сделку по ресурсам, аналогичную украинской.