Reuters: Сирия решила прекратить печатать банкноты в России

Генерал-майор авиации объяснил рост потерь Украиной истребителей F-16

Генерал-майор Попов: Украина теряет F-16 из-за просчетов командования ВСУ

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Украинские пилоты получили большой опыт учебно-тренировочных полетов, но не наработали достаточную практику в реальных условиях. Последнее обстоятельство, судя по всему, в некоторой степени игнорируется командованием воздушных сил Украины. Они стали более массово отправлять истребители в бои, отсюда и большее количество крушений», – пояснил Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации.

«К тому же, по оценкам НИИЦ Авиационно-космической медицины и военной эргономики, у F-16 не очень удобная архитектура систем управления. Во время тренировочного полета это может не проявиться, но в критической ситуации, при цейтноте, это способствует принятию пилотом неправильных решений», – продолжил он.

«Также нештатная ситуация могла стать следствием недоработок при технической эксплуатации самолета на земле – при заправке, подготовке полетного задания, работе с узлами подвески. Более того, инженеры могли провернуть, но не утопить лючки, где находятся инструменты для подключения боевой цепи. Кроме того, не исключено, что они плохо закрыли створку после заправки азотом стоек шасси», – перечислил спикер.

«На сверхвысоких скоростях любой плохо закрытый люк может сорваться и ударить по килю или стабилизатору с такой силой, что пилот расценит это как атаку по самолету извне и катапультируется. Нельзя недооценивать стресс-фактор. То, что ты знаешь на земле на пять, в воздухе при нештатной ситуации станет в лучшем случае четверкой. А если пилот недоучил теорию, в воздухе он будет двоечником», – резюмировал собеседник.

Ранее воздушные силы Украины сообщили, что утром в пятницу они утратили связь с истребителем F-16, который выполнял задачу по отражению воздушной атаки. «По предварительным данным, пилот уничтожил три воздушные цели и отработал по четвертой, используя авиационную пушку. Однако на борту произошла ситуация. Военный увел самолет от населенного пункта и успешно катапультировался», – говорится в сообщении.

По данным из открытых источников, к настоящему моменту Украина получила около 20 истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. В Киеве официально признали потерю трех из них. Портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС сообщал, что США передают Украине неисправные самолеты, находящиеся на свалке авиационной техники, чтобы использовать их как источники запчастей для боевых машин ВСУ.

Игорь Романенко, бывший замначальника Генштаба ВСУ, признавал, что переданные Украине F-16 не имеют надлежащего авиационного вооружения и что для них представляют большую опасность российские ЗРК средней и большой дальности. В свою очередь депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщала, что у украинских сил по-прежнему не отрегулирована система распознавания воздушных целей.