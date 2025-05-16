Трамп назвал итогом турне по Ближнему Востоку 13 трлн долларов инвестиций в США

Трамп: Турне по Ближнему Востоку привлекло 12–13 трлн долларов инвестиций в США

Tекст: Вера Басилая

Трамп на встрече с представителями деловых кругов США и ОАЭ заявил о договоренностях на 12-13 трлн долларов инвестиций в американскую экономику по итогам своего ближневосточного турне, передает ТАСС.

Президент США отметил, что эти инвестиции были привлечены благодаря уже известным проектам, а также некоторым новым, о которых объявят в ближайшее время. Он также добавил, что предыдущая администрация не только не добилась подобных результатов, но и потеряла восемь трлн долларов.

Ранее американский лидер выразил надежду, что эти инвестиции помогут покрыть государственный долг США, который в настоящее время превышает 36,2 трлн долларов. Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует, что к 2034 году госдолг может превысить 50 трлн долларов.

Визит Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ начался 13 мая и завершился 16 мая.

Ранее Дональд Трамп стал первым за два десятилетия американским лидером, посетившим Катар из Саудовской Аравии.

Трамп выразил недовольство действиями Биньямина Нетаньяху и исключил Израиль из обсуждения будущих соглашений с Ираном и Саудовской Аравией.

СМИ назвали три вызова для Трампа в ходе турне на Ближний Восток.

