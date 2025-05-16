  • Новость часаИсточник: Россия и США проведут переговоры перед встречей с Украиной
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    16 мая 2025, 12:57 • Новости дня

    Трамп назвал итогом турне по Ближнему Востоку 13 трлн долларов инвестиций в США

    Трамп: Турне по Ближнему Востоку привлекло 12–13 трлн долларов инвестиций в США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил инвестиционные соглашения на сумму 12-13 трлн долларов, что может покрыть государственный долг Соединенных Штатов.

    Трамп на встрече с представителями деловых кругов США и ОАЭ заявил о договоренностях на 12-13 трлн долларов инвестиций в американскую экономику по итогам своего ближневосточного турне, передает ТАСС.

    Президент США отметил, что эти инвестиции были привлечены благодаря уже известным проектам, а также некоторым новым, о которых объявят в ближайшее время. Он также добавил, что предыдущая администрация не только не добилась подобных результатов, но и потеряла восемь трлн долларов.

    Ранее американский лидер выразил надежду, что эти инвестиции помогут покрыть государственный долг США, который в настоящее время превышает 36,2 трлн долларов. Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует, что к 2034 году госдолг может превысить 50 трлн долларов.

    Визит Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ начался 13 мая и завершился 16 мая.

    Ранее Дональд Трамп стал первым за два десятилетия американским лидером, посетившим Катар из Саудовской Аравии.

    Трамп выразил недовольство действиями Биньямина Нетаньяху и исключил Израиль из обсуждения будущих соглашений с Ираном и Саудовской Аравией.

    СМИ назвали три вызова для Трампа в ходе турне на Ближний Восток.

    15 мая 2025, 00:42 • Новости дня
    Коц рассказал об эксперте на переговорах в Стамбуле генерале Зорине

    Tекст: Ирма Каплан

    В состав российской переговорной делегации в Стамбуле вошел генерал Александр Зорин, опытный переговорщик, участник урегулирования сложных конфликтов в Сирии, рассказал военкор Александр Коц.

    «Зорин – мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, «зелеными экспрессами», распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками», – охарактеризовал переговорщика в Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Адександр Коц.

    Он уточнил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный украинский гарнизон «Азовстали» в Мариуполе.

    Коц отметил, что такая делегация, как у России, станет еще одним «ударом по шапито Зеленского». «Такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене», – поиронизировал Коц над актерским прошлым Владимира Зеленского.

    Зорин – первый замначальника информации управления Генерального штаба ВС России, участник экспертной группы.

    Напомним, вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров по украинскому кризису. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по данным западных СМИ, Зеленский изначально вообще не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

    Американский госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Турцию, Зеленский, по последним данным, вылетел в Турцию, Трамп ехать в Стамбул отказался.

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    14 мая 2025, 01:22 • Новости дня
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава северного командования ВС США генерал Грегори Гийо оценил вероятность прямого столкновения России и Соединенных Штатов в ходе доклада Конгрессу, заявив о некоторых возможностях эскалации из-за Украины.

    Возможность прямого конфликта между Россией и США в случае эскалации украинского конфликта возможна, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо во время выступления в Конгрессе.

    «Есть несколько вариантов развития событий, из-за чего конфликт на Украине может перерасти в прямое военное столкновение с США», – сказал генерал во время доклада в Конгрессе, трансляция которого велась на странице северного командования ВС США в соцсети Х.

    По его словам, несмотря то, что КНР, Россия, КНДР и Иран «пытаются избежать вооруженного конфликта» с США, убежденность этих стран в «упадке Запада порождает растущее стремление бросить вызов США на международной арене и повышает риск просчета», уточняет ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта. Среди прочего, в нем 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

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    15 мая 2025, 21:05 • Видео
    Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

    В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

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    14 мая 2025, 23:56 • Новости дня
    Reuters: Трамп отказался ехать в Стамбул ради переговоров по Украине

    Reuters: Трамп не поедет в Стамбул ради переговоров по Украине

    Reuters: Трамп отказался ехать в Стамбул ради переговоров по Украине
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп не будет менять маршрут своего ближневосточного турне ради запланированных в Стамбуле дискуссий между Россией и Украиной, передает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп не станет участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые ожидаются в турецком Стамбуле 15 мая, передает Reuters со ссылкой на источник в администрации США.

    По данным информатора, решение американского лидера озвучили сразу после того, как президент России Владимир Путин утвердил состав делегации на переговорах с Украиной, уточняет ТАСС.

    При этом ранее Трамп допускал поездку в Стамбул 15 мая вне утвержденного графика, но позднее передумал.

    Напомним, вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров по украинскому кризису. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, по данным западных СМИ, Зеленский изначально вообще не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

    Американский госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Турцию, Зеленский, по последним данным, вылетел в Турцию.

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    15 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Трамп заявил о невозможности урегулирования конфликта на Украине без его встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без его личного контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    Общаясь с журналистами на борту президентского самолета, президент США заявил, что «ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», передает РИА «Новости». Он пояснил, что если его не будет на подобных мероприятиях, президент России также не проявит интереса к участию.

    Отвечая на вопросы о российской делегации на переговорах в Турции, Трамп заявил, что не испытывает по этому поводу никаких чувств и не считает нужным уделять этому внимание. Президент США отметил: «Я ничем не разочарован. Я даже не проверял. Почему меня это должно волновать? Мы только что привлекли 4 триллиона долларов, а вы спрашиваете о делегации».

    Трамп также подчеркнул необходимость скорейшего урегулирования конфликта, добавив: «Слишком много людей гибнет».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.

    Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия не рассматривает присутствие президента Владимира Путина на переговорах по Украине в Турции из-за отсутствия согласованного документа.

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    13 мая 2025, 21:56 • Новости дня
    Трамп объявил о снятии санкций США с Сирии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить использование санкций против Сирии, чтобы дать этой стране шанс на достижение мира.

    Глава Белого дома отметил, что госсекретарь Марко Рубио встретится с новым министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шейбани в Турции в конце недели. Трамп подчеркнул, что решение по Сирии было принято после обсуждений с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    «Я прикажу прекратить применение санкций против Сирии, чтобы дать им шанс достичь величия», – заявил Трамп в ходе выступления на инвестиционном форуме в Эр-Рияде, передает ТАСС. Его заявление транслировали в прямом эфире ведущие американские новостные телеканалы.

    Накануне американский лидер сообщил, что планирует провести переговоры с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа во время своего визита в Саудовскую Аравию на текущей неделе.

    Ранее Трамп заявил о намерении вывести американские войска с территории Сирии. По мнению республиканца, Вашингтон не должен вмешиваться в дела Арабской республики.

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    15 мая 2025, 07:15 • Новости дня
    В США признали правоту Путина при разоблачении «трюка Зеленского»

    Responsible Statecraft: Зеленский пошел на трюк с Турцией ради симпатий Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Владимир Зеленский пригласил президента России Владимира Путина в Стамбул ради симпатий американского лидера Дональда Трампа, и этот трюк был искусно раскрыт российской стороной, считает военный эксперт Анатоль Ливен.

    Президент России Владимир Путин не согласился на личную встречу с Владимиром Зеленским, что было воспринято как разочарование, но не как провал, так как реальный прогресс на переговорах часто достигается на уровне официальных лиц, а не в ходе встреч лидеров, пишет военный эксперт Анатоль Ливен в статье для издания Института ответственного государственного управления Куинси  Responsible Statecraft.

    «Очевидный отказ Путина на призыв Зеленского к личной встрече –  разочарование, но не провал. Очень редко на встречах лидеров достигался реальный прогресс в мирных переговорах, и у россиян есть некоторые основания считать это маневром или трюком Зеленского, чтобы завоевать расположение Трампа, а не серьезным предложением», – пишет он.

    Украинские и европейские правительства заявили, что отказ Москвы от 30-дневного прекращения огня якобы показывает, что «Путин не заинтересован в мире», но это не так, считает аналитик.

    Способность России продвигаться вперед – пусть даже медленно – на поле боя является основным источником влияния Москвы и на переговорах, и она не собирается от этого отказываться, пока не будет достигнуто существенная договоренность.

    Ливен допускает возможность сторон договориться о долгосрочном перемирии, так как без всеобъемлющего соглашения ситуация будет оставаться нестабильной и чреватой возобновлением боевых действий. Для США и Европы движение к миру важно также с точки зрения сокращения военного присутствия в регионе и перераспределения ресурсов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил  состав делегации России для переговоров с Украиной в Турции. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

    В состав экспертов для переговоров с Украиной включен первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин.

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    13 мая 2025, 16:57 • Новости дня
    Келлог: Трамп приедет на переговоры в Стамбул, если туда прибудет Путин

    Tекст: Дарья Григоренко

    США выразили надежду, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, тогда туда приедет и американский лидер Дональд Трамп, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.

    Келлог в интервью телеканалу Fox News назвал возможную встречу Путина и Трампа «абсолютно невероятной». Спецпосланник также добавил, что в Стамбуле также будет находиться Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

    Напомним, Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России, ни с кем другим он разговаривать не будет.

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    13 мая 2025, 19:36 • Новости дня
    Трамп заявил о присутствии Рубио на переговорах по Украине

    Трамп заявил о присутствии Рубио и других эмиссаров США на переговорах по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что госсекретарь Марко Рубио и другие представители США отправятся на переговоры по Украине, которые пройдут в Стамбуле.

    Во время выступления на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии Трамп заявил: «Наши люди там будут. Марко [Рубио] там будет. Другие тоже там будут. Посмотрим, сможем ли мы сделать дело». Его слова транслировали ведущие американские телекомпании, передает ТАСС.

    Ранее США выразили надежду, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, тогда туда приедет и американский лидер Дональд Трамп.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России. Американский президент допустил личное участие в вероятных переговорах между российскими и украинскими представителями в Стамбуле.

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    15 мая 2025, 11:39 • Новости дня
    Politico: США сократили инвестиции в Европу на 24% за год

    Tекст: Александра Юдина

    Инвестиции американских компаний из США в Европу снизились на 24% с 2023 по 2024 год на фоне роста инвестиций в США и энергетических проблем, пишет Politico.

    За тот же период объем иностранных вложений в американскую экономику вырос на 20%, передает Politico.

    Среди причин спада интереса к европейскому рынку называются более высокие энергетические затраты, геополитические риски и медленный экономический рост.

    Эксперты отмечают, что бизнес выбирает США из-за привлекательных налоговых льгот, субсидий и более низких цен на энергию, которые стали «практически непреодолимым» аргументом для инвесторов.

    По словам Марка Лермитта, ситуация в Европе ухудшается на фоне угрозы повышения пошлин на европейские товары со стороны Дональда Трампа.

    Несмотря на снижение общего потока инвестиций, Франция осталась лидером среди европейских стран по количеству иностранных вложений в 2024 году, однако ее собственные показатели снизились на 14%. Представители французского правительства подчеркнули, что эти тенденции связаны с глобальными процессами регионализации цепочек поставок.

    По данным издания, президент Франции Эмманюэль Макрон должен объявить о новых крупных иностранных инвестициях на саммите Choose France, который пройдет в Версале в ближайшие дни.

    Тем временем, как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК подписала первые контракты на инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс, при этом общий объем вложений ЕС в поддержку Киева достиг 150 млрд евро.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

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    14 мая 2025, 05:20 • Новости дня
    CNN узнал о желании Трампа оставить название Персидского залива неизменным

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп отказался от идеи переименовывать Персидский залив, сообщил телеканал CNN.

    Американский президент Дональд Трамп, выступая в Саудовской Аравии, заявил о «катастрофе» в «Иранском заливе».

    «Подумайте об этом. Они (власти Ирана) хотели назвать его так», – сказал он, подчеркнув, что Тегерану не позволят назвать Персидский залив «Иранским».

    При этом источник CNN сообщает, что Трамп отказался от планов переименовать Персидский залив в «Аравийский (Арабский)». Как пояснил источник, официальные лица Ирана дали понять, что будут решительно возражать против такого шага.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить о переименовании Персидского залива в официальных документах США в Аравийский.

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    15 мая 2025, 03:20 • Новости дня
    Al Marsad сообщила о стрельбе по протестующим в Триполи

    Tекст: Антон Антонов

    В Триполи силы, которые поддерживают Правительство национального единства Ливии, открыли огонь по протестующим у штаб-квартиры премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы, пишет Al Marsad.

    Протесты в Триполи набирают обороты, как пишет Al Marsad. Тысячи граждан собрались на Зеленой площади в центре города, требуя отставки премьера, передает ТАСС.

    Libya Press сообщает о захвате здания убитого главы Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности при Президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли. Этот объект контролировала 444-я бригада, лояльная ПНЕ. Протестующие, ворвавшись туда, подожгли несколько единиц бронетехники.

    Демонстранты возлагают на правительство Дбейбы ответственность за кровопролитие в Триполи и требуют его отставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Триполи начались вооруженные столкновения. Обострение ситуации связано с решением Дбейбы распустить Силы специального сдерживания.

    В Ливии продолжают действовать два правительства – одно находится в Триполи под руководством Дбейбы и поддерживается ООН, другое разместилось в Сирте и возглавляется Усамой Хаммадом.

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    14 мая 2025, 16:04 • Новости дня
    Трамп спрогнозировал скорое появление хороших новостей по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп допустил, что уже сегодня или на днях по Украине прозвучат значимые заявления с положительным содержанием.

    Во время встречи с эмиром Катара в Дохе американский лидер заявил: «Думаю, у нас будут довольно хорошие новости по Украине сегодня, возможно, завтра и, честно говоря, в пятницу. Но посмотрим», передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также выразил благодарность Катару за поддержку дипломатических усилий Вашингтона, в частности за помощь в вопросах, связанных с Россией и Украиной.

    Ранее Трамп заявил о необходимости немедленного согласия Киева на переговоры с Москвой по инициативе президента России Владимира Путина. Он также заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая.

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    15 мая 2025, 05:07 • Новости дня
    Неизвестные попытались убить военного командира в Триполи

    Tекст: Антон Антонов

    В Триполи произошла попытка покушения на Али аль-Джабари, командира Сил поддержки служб безопасности в регионах – формирования, входящего в состав МВД Правительства национального единства Ливии, сообщил телеканал Libya al-Ahrar.

    Аль-Джабари остался жив. По данным Libya al-Ahrar, несколько неизвестных обстреляли его автомобиль. Подробности о месте нападения, а также о личностях и мотивах нападавших пока не раскрываются, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Триполи начались вооруженные столкновения. Обострение ситуации связано с решением премьера Правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбы распустить Силы специального сдерживания.

    В Ливии продолжают действовать два правительства – одно находится в Триполи под руководством Дбейбы и поддерживается ООН, другое разместилось в Сирте и возглавляется Усамой Хаммадом.

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    13 мая 2025, 23:30 • Новости дня
    ВОЗ предупредила о «целом поколении» затронутых голодом в секторе Газа

    ВОЗ на фоне визита Трампа на Ближний Восток заявила об опасности голода в Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток предупредила о том, что голод в секторе Газа затронет «целое поколение», если ситуация в анклаве не будет урегулирована.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что в результате военной кампании ЦАХАЛ против ХАМАС полмиллиона человек оказались на грани голодной смерти, и поскольку Израиль продолжает блокаду в отношении двух млн палестинцев, голод в Газе может затронуть «целое поколение», пишет Sky News.

    «Я видел ребенка, которому пять лет, а вы бы сказали, что ему два с половиной года», – заявил представитель ВОЗ в Палестине Рик Пеперкорн, описывая влияние недоедания на местных детей.

    По данным министерства здравоохранения Газы, 55 детей уже умерли от острого недоедания. Предупреждение ВОЗ прозвучало в связи с прибытием президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию и после освобождения в понедельник американо-израильского заложника Эдана Александера.

    «Без достаточного количества продуктов, чистой воды и доступа к медицинским услугам пострадает целое поколение», – предупредил Пеперкорн.

    Он добавил, что у детей, растущих в Газе, из-за голода может быть задержка роста и ухудшение когнитивного развития.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, палестинское движение заявило о возвращении израильского заложника из Газы в результате длительных переговоров, но не под давлением израильской армии.

    Днем ранее Дональд Трамп сообщил, что американо-израильский заложник ХАМАС Идан Александер, считавшийся погибшим, будет освобожден, при этом Трамп выразил полную поддержку дипломатическим способностям спецпосланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа.

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    15 мая 2025, 04:07 • Новости дня
    Израиль согласился возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа

    Гумфонд Газы заявил о согласии Израиля разрешить поставки гумпомощи анклаву

    Израиль согласился возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа
    @ Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Согласно заявлению Гуманитарного фонда Газы, Израиль согласился возобновить жизненно важные поставки гумпомощи в сектор Газа с марта, пишет портал Axios.

    Гуманитарный фонд Газы (GHF) заявил, что Израиль одобрил скорое возобновление поставок гуманитарной помощи в анклав после двухмесячного перерыва, когда израильские власти блокировали поступление продовольствия, воды и медикаментов на территорию анклава, пишет портал Axios.

    «Нет времени ждать идеальных условий. Мы обязаны действовать и делать это, не поступаясь нашими ценностями. Сегодня мы на один шаг ближе к тому, чтобы сделать именно это», – заявил исполнительный директор GHF Джейк Вуд.

    В заявлении фонда отмечается, что он завершает организацию крупных поставок продовольственной помощи сверх уже обещанных гуманитарными организациями объемов. За первые 90 дней совокупная помощь превысит 300 млн порций еды.

    Решение Израиля стало результатом переговоров с Фондом Газы и подразумевает расширение сети распределительных центров по всему анклаву. Фонд также просит Израиль определить точки для новых центров на севере в течение месяца и настаивает, что возможное перемещение палестинских гражданских должно быть временным и добровольным.

    По данным фонда, он начал работу по новой схеме, несмотря на критику со стороны ООН и других организаций, требующих возобновить помощь через прежние каналы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток предупредила о том, что голод в секторе Газа затронет «целое поколение», если ситуация в анклаве не будет урегулирована.

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    Определен любимый смертный грех Эммануэля Макрона

    Неугомонный президент Франции Эммануэль Макрон аннулировал свой ультиматум к России, а также рассказал о том, как зарабатывает на ее активах. Вроде бы сумбурная и переменчивая политика французского лидера на самом деле всегда подчинена двум целям. Точнее, одной цели и одному смертному греху. Подробности

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    Как была сорвана попытка Польши захватить Белоруссию

    105 лет назад, 14 мая 1920 года, началось контрнаступление Красной армии в ходе Советско-польской войны. Только что родившееся польское государство решило поживиться землями России, пока наша страна была охвачена пожаром Гражданской войны. А за этой попыткой негласно стояли недавние союзники Российской империи по Антанте – Франция и Великобритания. Подробности

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    Как украинские спецслужбы нашли в Венгрии предателей

    Отношения Венгрии и Украины в последние дни резко накалились. Дошло до того, что венгерская ПВО сбивает украинские беспилотники, страны высылают дипломатов, а среди высокопоставленных венгерских военных даже нашли де-факто украинских агентов или как минимум проукраински настроенную «пятую колонну». Что происходит? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    • Макрон показал истинное лицо

      Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

    • Зеленский поссорился с Китаем

      Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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