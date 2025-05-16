  • Новость часаВласти ДНР заявили об успехах в районе Богатыря и прорыве к Комару
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    Определен любимый смертный грех Эммануэля Макрона
    Назван новый главком Сухопутных войск
    ВСУ сообщили о потере истребителя F-16
    Мерц отказался от поставок ракет Taurus Украине
    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле назначена на полдень
    Рубио назвал единственный шанс урегулирования на Украине
    Путин освободил от должности главкома Сухопутных войск
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    11 комментариев
    16 мая 2025, 10:11 • Новости дня

    Власти ДНР заявили об успехах в районе Богатыря и прорыве к Комару

    Власти ДНР заявили об успехах в районе Богатыря и прорыве к Комару
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе западной части ДНР российские подразделения продвинулись в сторону поселка Комар, создав тяжелое положение для противника благодаря прорыву южнее реки Волчья, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские силы добились значительных успехов вблизи поселков Богатырь и Комар к западу от Донецкой народной республики, передает ТАСС.

    Кимаковский заявил: «Если брать Южно-Донецкое направление, это южнее реки Волчья, то здесь у нас серьезные успехи в районе Богатыря, и есть один прорыв нашей группировки в сторону населенного пункта Комар – это выше Великой Новоселки. Там у противника очень тяжелая ситуация, и мы давим его с Богатыря и со стороны Алексеевки».

    Советник главы республики отметил, что в районе Богатыря действует российская группировка войск «Восток». По его словам, наступление между реками Соленая и Волчья осуществляет группировка «Центр», получая поддержку со стороны группировки «Юг».

    Ситуация для вооруженных сил Украины в этом районе, по утверждению советника, остается крайне сложной. Российские войска, как отмечает Кимаковский, продолжают наступление с нескольких направлений, создавая дополнительное давление на оборону противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные практически утратили контроль над населенным пунктом Богатырь на Южно-Донецком направлении. В населенном пункте Богатырь Донецкой народной республики шли интенсивные бои между российскими и украинскими подразделениями.

    15 мая 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР
    Российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Запад» было освобождено Торское, а группировка «Центр» освободила Новоалександровку в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировкой «Запад» было нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Подлимана, Дружелюбовки, Ольговки, Андреевки, Купянска, Паламаревки, Нечволодовки Харьковской области и Райгородока ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли до 240 военнослужащих, две бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, четыре артиллерийских орудия и три склада с боеприпасоами

    В то же время группировка «Центр» нанесла поражение формированиям механизированной, штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты возле Разино, Новооленовки, Новой Полтавки, Димитрова и Петровского ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 515 военнослужащих, шесть бронемашин и три артиллерийских орудия.

    Между тем подразделениями группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Рыжевкой, Атинским, Искрисковщиной, Бунякино, Белопольем и Бессаловкой Сумской области, отчитались в Минобороны.

    При этом потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, три бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Северска, Федоровки, Веролюбовки, Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Григоровки и Часова Яра ДНР.

    Противник при этом потерял до 245 военнослужащих, танк, пять бронемашин, в том числе аменриканский бронетранспортер М113 и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Богатыря, Вольного Поля ДНР, Темировки, Червоного Запорожской области и Березового Днепропетровской области.

    ВСУ при этом потеряли свыше 160 военнослужащих, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригадам береговой обороны, морской пехоты и теробороны у Щербаков, Малой Токмачки, Новоданиловки, Каменского Запорожской области, Николаевки, Антоновки и Понятовки Херсонской области.

    Были уничтожены до 75 военнослужащих, артиллерийское орудие и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что группировка войск «Центр» освободила Михайловку в ДНР. За день до этого российские войска освободили Миролюбовку в ДНР, а до этого Котляровку в ДНР.

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    15 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Стало известно о планах Украины обсуждать с Россией в Стамбуле только один вопрос

    WSJ: Украина намерена обсудить с Россией в Стамбуле только 30-дневное прекращение огня

    Стало известно о планах Украины обсуждать с Россией в Стамбуле только один вопрос
    @ Stringer/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Собеседники The Wall Street Journal уточнили, что украинская сторона планирует обсуждать только механизм реализации и контроля «безусловного тридцатидневного прекращения огня».

    По данным WSJ, это перемирие предлагает администрация президента США Дональда Трампа, а Владимир Зеленский поддерживает инициативу. Украинские переговорщики подчеркивают, что остальные вопросы на встрече рассматриваться не будут.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

    Григорий Карасин отметил, что Россия рассчитывает на то, что все ее доводы будут услышаны украинской стороной.

    Владимир Зеленский изначально не планировал отправлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от переговоров в 2022 году.

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    15 мая 2025, 21:05 • Видео
    Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

    В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

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    15 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Минченко оценил риски срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле

    Политолог Минченко: Вероятность срыва переговоров в Стамбуле крайне высока

    Минченко оценил риски срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выбор состава делегации России на переговорах в Стамбуле подтверждает, что Москва считает договоренности от 2022 года основой, но при этом намерена включить в повестку новые вводные. Вместе с тем стоит ожидать, что Киев будет говорить только о прекращении огня. Риски срыва переговорного процесса достаточно высоки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «В рамках переговоров в Стамбуле в 2022 году российская и украинская делегации достигли определенного прогресса. В проекте договора закреплялся нейтральный статус Украины, Киев соглашался ограничить численность своей армии, а также отменить законы о языке и национальной идентичности», – напомнил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Собеседник отметил, что три года назад переговорную группу России, как и сейчас, возглавлял Владимир Мединский. «Выбор состава делегации подтверждает, что Москва считает прежние договоренности понятной основой, но также ставит на повестку обсуждения новые вводные и дополнительные нюансы», – уточнил политолог.

    «Кроме того, все участники с российской стороны – это люди, привыкшие к конкретике. Присутствие на переговорах представителей от Минобороны также будет способствовать предметному разговору, особенно если Украина заговорит, например, о перемирии», – добавил Минченко.

    «Впрочем, не столь принципиально, кто именно сядет за стол от Украины. Главное, чтобы у этих людей были желание и полномочия обсуждать конкретику. Я не исключаю, что могут в срочном порядке привезти в Турцию Давида Арахамию, который в 2022 году уже контактировал с Мединским», – иронично отметил политолог.

    Между тем, собеседник допускает, что какие бы вопросы Москва не выносила на повестку, «Киев будет говорить только об одном – о прекращении огня». «Подходы сторон принципиально отличаются: если Россия настаивает на устранении первопричин конфликта, то украинская сторона выступает за приостановку боевых действий, после которой, по их мнению, можно начинать предметный диалог», – пояснил аналитик.

    Примечательна и роль Европы в происходящем. «Страны ЕС пытаются навязать свою повестку. У них есть план: перемирие безо всяких условий и ввод на территорию Украины "миротворцев". Я думаю, что риски срыва переговорного процесса достаточно высоки», – подчеркнул Минченко.

    Политолог Федор Лукьянов, в свою очередь, считает, что состав российской делегации для переговоров с Украиной свидетельствует о том, что Москва настаивает на повестке стамбульских переговоров 2022 года.

    «Дань трем прошедшим годам – большее представительство военных, то есть тех, кто и обеспечил "изменившиеся реалии". Но в центре снова, надо полагать, не территориальный вопрос, а тема военно-политического статуса и широкого понимания безопасности», – написал он.

    Попытка оппонентов заманить российского лидера Владимир Путин в политическую ловушку не удалась, добавил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. «В условиях отсутствия согласованных сторонами базовых механизмов урегулирования согласиться на участие первого лица в "субстантивных переговорах" – значит подставить его под удар», – отметил он.

    «Украинская сторона теперь должна назвать своих переговорщиков. Она не может отказаться от переговоров без обвинений в нежелании мирного урегулирования», – добавил аналитик.

    «Зорин – мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, "зелеными экспрессами", распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками», – охарактеризовал переговорщика военкор Александр Коц.

    Он напомнил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный украинский гарнизон «Азовстали» в Мариуполе. Коц отметил, что такая делегация, как у России, станет еще одним «ударом по шапито Зеленского». «Такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене», – подчеркнул блогер.

    Ранее Владимир Путин утвердил состав российской делегации на предстоящих переговорах с Украиной в Стамбуле. Группу возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

    В списке экспертов для переговоров – первый замначальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин, замначальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.   

    В среду вечером, перед отлетом делегации, российский лидер провел совещание. Помимо членов переговорной группы, в мероприятии участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников, а также все командующие группировками в зоне СВО.

    Первые прямые переговоры России и Украины с 2022 года должны пройти в четверг в Стамбуле. По данным ТАСС, их начало запланировано на вторую половину дня. Они состоятся в рабочем офисе президента Турции во дворце Долмабахче, как и три года назад.

    На данный момент нет точной информации о составе украинской делегации. Как сообщает телеканал NTV, нет также и определенности относительно планов переговорной группы Украины прибыть в Стамбул. По информации СМИ, Владимир Зеленский примет решение о переговорах с Россией после сегодняшней встречи с президентом Турции Эрдоганом. Встреча запланирована на 13:00.

    Напомним, на прошлой неделе Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он подчеркнул, что Москва готова к «серьезным переговорам», целью которых российский президент назвал «устранение первопричин конфликта» и «выход на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу».

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    16 мая 2025, 00:57 • Новости дня
    Мерц отказался от поставок ракет Taurus Украине

    Канцлер ФРГ Мерц отклонил передачу Украине ракет Taurus из-за отсутствия подготовки в ВСУ

    Мерц отказался от поставок ракет Taurus Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о невозможности передачи Украине ракет Taurus, сославшись на длительный процесс обучения военных.

    Германия не собирается передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире телеканала ZDF, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «В данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня, к тому же он связан с необходимостью длительного обучения». Мерц также отметил, что дискуссию о возможных поставках ракет Taurus не следовало начинать публично.

    В апреле Мерц в интервью ARD допустил передачу Украине Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Однако министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что существуют «много аргументов» против такого шага.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что удары ракетами Taurus по российским объектам будут расценены как участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что поставки Киеву ракет Taurus не влияют на ситуацию на фронте, в отличие от обычных артиллерийских снарядов.

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    15 мая 2025, 11:46 • Новости дня
    Скачко: Киев приходит к переговорам в Стамбуле в ущербной позиции

    Скачко: Киев приходит к переговорам в Стамбуле в ущербной позиции

    Скачко: Киев приходит к переговорам в Стамбуле в ущербной позиции
    @ Александр Кряжев/ РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Срыв переговоров трехлетней давности в Стамбуле по указке Запада только навредил Киеву. Теперь оппоненты подходят к диалогу в более слабой позиции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее был обнародован состав российской делегации для встречи с украинскими коллегами в Турции, она уже прибыла в Стамбул.

    «Стамбульский состав российской делегации с Мединским показывает, что Киев только проиграл от срыва переговоров в 2022 году. Главное, что он утратил – это так называемое звание символа "свободного мира", как любят говорить на Западе. Если три года назад Украина претендовала на некую статусность, то теперь это просто вредитель», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    Собеседник указал: даже географически Банковая пришла к той же точке, где по указке Запада были сорваны переговоры. «Тогда атлантические "ястребы" уговорили Украину воевать дальше, не отдавая себе отчет в раскладе сил и серьезно недооценивая Россию», – продолжил он.

    «Кроме репутации, Киев понес и территориальные потери – четыре региона, отошедших России по результатам референдумов. В итоге офис Зеленского подошел к новым переговорам в куда более ущербной позиции, а Москва не ослабила хватку в дипломатии», – детализировал собеседник.

    «Схожесть с ситуацией трехлетней давности заключается еще и в том, что ряд западных политиков снова играет деструктивную роль», – указал эксперт, напомнив, что недавно канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил: на Украине не может быть мирного урегулирования, «продиктованного Москвой».

    Ранее стало известно, что в состав российской делегации для переговоров с Украиной вошли Владимир Мединский, помощник президента, Михаил Галузин, замглавы МИД, Игорь Костюков, начальник Главного управления Генерального штаба и Александр Фомин, замглавы Минобороны.

    Также опубликован состав экспертов: Александр Зорин, первый замначальника информации управления Генштаба, Елена Подобреевская, замглавы управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере, Алексей Полищук, директор второго департамента стран СНГ МИД и Виктор Шевцов, замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны.

    Из такого состава следует, что Москва настаивает на повестке стамбульских переговоров 2022 года, отметил в своем Telegram-канале Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай».

    «Дань трем прошедшим годам – большее представительство военных, то есть тех, кто и обеспечил "изменившиеся реалии". Но в центре снова, надо полагать, не территориальный вопрос, а тема военно-политического статуса и широкого понимания безопасности», – указал он.

    Попытка оппонентов заманить российского лидера Владимир Путин в политическую ловушку не удалась, добавил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. «В условиях отсутствия согласованных сторонами базовых механизмов урегулирования согласиться на участие первого лица в "субстантивных переговорах" – значит подставить его под удар», – отметил он.

    «Украинская сторона теперь должна назвать своих переговорщиков. Она не может отказаться от переговоров без обвинений в нежелании мирного урегулирования», – добавил аналитик.

    «Зорин – мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, "зелеными экспрессами", распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками», – охарактеризовал переговорщика военкор Адександр Коц.

    Он напомнил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный украинский гарнизон «Азовстали» в Мариуполе. Коц отметил, что такая делегация, как у России, станет еще одним «ударом по шапито Зеленского». «Такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене», – подчеркнул блогер.

    При этом, пока нет точной информации о составе делегации Украины. Также нет определенности относительно планов представителей Киева вообще прибыть в Стамбул, сообщает ТАСС. Сама встреча пройдет после обеда, время было изменено – изначально сообщалось, что она стартует в 10.00 мск.

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    16 мая 2025, 05:03 • Новости дня
    Рубио назвал единственный шанс урегулирования на Украине

    Рубио заявил о необходимости встречи Трампа и Путина для мира на Украине

    Рубио назвал единственный шанс урегулирования на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский госсекретарь Марко Рубио указал, что только личная встреча президентов США и России может привести к урегулированию ситуации на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным являются единственным шансом для разрешения ситуации на Украине, сообщает РИА «Новости». По словам Рубио, дата и место потенциальной встречи пока не определены.

    В интервью Fox News он отметил: «Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс. Я думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку».

    Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине начать прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия серьезно настроена на поиск долгосрочного мирного урегулирования и нацелена на устранение первопричин конфликта и обеспечение собственных интересов.

    Переговоры между делегациями России и Украины должны пройти в четверг в рабочем офисе администрации президента Турции в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    В состав делегации также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

    Мединский сообщил, что российская делегация обладает всеми необходимыми полномочиями для переговоров и настроена конструктивно, с намерением устранить первопричины конфликта и достичь долгосрочного мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от итогов переговоров по Украине в Стамбуле. Белый дом ожидает скорую встречу двух лидеров.

    Дональд Трамп заявил, что урегулирование ситуации на Украине невозможно без его личного контакта с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в ближайшие дни встреча лидеров не планируется.

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    16 мая 2025, 08:14 • Новости дня
    ВСУ сообщили о потере истребителя F-16

    ВСУ сообщили о потере истребителя F-16 при боевом вылете

    ВСУ сообщили о потере истребителя F-16
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Украиной истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета, пилоту удалось катапультироваться, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) .

    Военно-воздушные силы Украины сообщили о потере еще одного истребителя F-16 во время выполнения боевого задания, передает ТАСС.

    Согласно официальному заявлению, связь с истребителем была потеряна 16 мая около 3.30. По данным ВСУ, F-16 выполнял задачи по отражению воздушного нападения, но на борту «возникла нештатная ситуация», пилот катапультировался.

    Позже представители ВСУ подтвердили потерю самолета и уточнили, что пилот был найден и эвакуирован, передает РИА «Новости». Для расследования происшествия создана специальная комиссия, которая уже начала работу.

    Ранее портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС сообщал, что Соединенные Штаты передают Украине неисправные истребители F-16, находящиеся на свалке авиационной техники, чтобы использовать их как источники запчастей для боевых самолетов, находящихся на вооружении ВСУ.

    До этого российские средства противовоздушной обороны сбили украинский F-16, управляемую авиабомбу JDAM и ракету HIMARS.

    Военный летчик ВС России Алексей Воевода заявил, что истребитель F-16 Вооруженных сил Украины был сбит над Сумской областью.

    Журнал Military Watch Magazine (MWM) отметил, что Украина теряет F-16 из-за неспособности противостоять российским Су-35.

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    15 мая 2025, 17:27 • Новости дня
    Сальдо заявил о взятии новых островов у Новой Каховки
    Сальдо заявил о взятии новых островов у Новой Каховки
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения группировки войск «Днепр» заняли новые острова у Новой Каховки, Днепрян и Корсунки, укрепив российский контроль почти над всей дельтой Днепра.

    Практически все острова в дельте Днепра находятся под контролем Вооруженных сил России, передает РИА «Новости». Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что недавно были заняты новые острова около населенных пунктов Новая Каховка, Днепряны и Корсунка.

    По словам Сальдо, расстояние от занятых территорий до правого берега Днепра составляет менее 80 метров. Он подчеркнул, что это является не только тактическим успехом, но и основой для будущего плацдарма. Губернатор отметил: «Правый берег ближе, чем кажется. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают шаг за шагом укрепляться в дельте Днепра. Под контролем практически все острова – недавно заняты новые у Новой Каховки, Днепрян и Корсунки. Оттуда – менее 80 метров до правого берега. Это не просто тактический успех, а основа для будущего плацдарма».

    Сальдо добавил, что каждый метр земли дается российским военным непросто, подчеркнув, что Россия «не торгует землей, а только возвращает ее».

    Ранее сообщалось, что российские военные достигли новых позиций в Верхнекаменском, взяв под контроль социальные объекты и часть жилой застройки на Северском направлении.

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    15 мая 2025, 14:57 • Новости дня
    Лавров отверг возможность размещения иностранных военных на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсуждать размещение иностранных военных на Украине недопустимо, подчеркнув опасность подобных сценариев.

    Лавров подчеркнул, что вопрос о военных возможностях Украины не должен предполагать присутствие иностранных военных контингентов, передает ТАСС.

    Глава МИД также резко высказался о политике Киева в отношении русского населения. По его словам, действия украинских властей, направленные против всего, что связано с Россией и русской культурой, являются проявлением нацизма.

    Лавров подчеркнул, что именно денацификация остается актуальной задачей, отметив: «Все, чем занимается режим Зеленского в отношении всего русского, – это чистый нацизм».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия не согласна на присутствие европейских миротворцев на Украине и не рассматривает такой вариант.

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    16 мая 2025, 08:58 • Новости дня
    Освобождение Торского лишило ВСУ ключевой оборонной позиции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы взяли под контроль село Торское в ДНР, что существенно осложнило позиции украинских войск около Красного Лимана.

    Освобождение села Торское в ДНР стало ключевым событием на Краснолиманском направлении, сообщает ТАСС. Представители российских силовых структур подчеркнули, что для ВСУ Торское являлось важнейшей точкой обороны на этом участке фронта. По их словам, «с его освобождением для российской армии открываются новые возможности и простор, ускоряется продвижение к самому Красному Лиману».

    Они также отметили, что потеря Торского существенно подорвала всю оборонительную систему украинских войск на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 67-й мотострелковой дивизии с освобождением Торского. Российская армия прорвала оборону ВСУ у Торского.

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    15 мая 2025, 22:24 • Новости дня
    В Стамбуле договорились о трехсторонней встрече Турции, России и Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшую пятницу в Стамбуле Турция, Россия и Украина планируют провести трехсторонние переговоры по актуальным вопросам.

    О подготовке переговоров в формате «Турция – Россия – Украина» сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции. По словам собеседника агентства, встреча должна пройти в Стамбуле уже в пятницу.

    Он подчеркнул: «Завтра состоится очередная серия встреч в разных форматах. Это США, Украина, Турция. Также на повестке дня трехсторонние переговоры между Российской Федерацией, Украиной и Турцией».

    Источник пояснил, что вопрос о проведении переговоров в расширенном, четырехстороннем формате с участием США пока остается открытым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели заявил, что вопрос о проведении четырехсторонних переговоров Турции, России, США и Украины в Стамбуле остается открытым.

    Киев планирует отправить делегацию для обсуждения условий прекращения огня, а возглавит группу министр обороны Рустем Умеров. Время проведения встречи между российской и украинской делегациями в Стамбуле пока не согласовано.

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    15 мая 2025, 12:32 • Новости дня
    МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Россией в любых форматах

    Tекст: Вера Басилая

    Киев готов обсуждать мирное урегулирование на Украине в любых возможных форматах, заявил в Анкаре спикер МИД Украины Георгий Тихий.

    Тихий заявил, что украинская делегация находится в Анкаре и ожидает прибытия Владимира Зеленского для встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. По его словам, Киев готов к переговорам «в любых форматах», передает ТАСС.

    По словам Тихого, после встречи Зеленского с Эрдоганом, которая запланирована на 13:00 по местному времени, появится больше ясности относительно дальнейших действий украинской стороны. Он добавил, что сейчас неясно, кто будет представлять Украину на предстоящих переговорах с Россией в Стамбуле.

    Ранее сообщалось, что перед началом запланированных переговоров России и Украины в Стамбуле в Анкаре пройдет встреча президента Турции с Владимиром Зеленским.

    До этого стало известно, что украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров в Стамбуле вопросом о тридцатидневном прекращении огня.

    Сенатор Константин Косачев заявил, что вероятность продвижения на этих переговорах существует только при отсутствии пропагандистской шумихи со стороны Киева.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от аналогичных переговоров 2022 года.

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    16 мая 2025, 00:43 • Новости дня
    МИД Турции допустил прямые переговоры России и Украины в пятницу

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Турции допустил вероятность прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле в пятницу, отметив отсутствие окончательного решения.

    Прямые переговоры между делегациями России и Украины могут состояться в пятницу в Стамбуле, передает РИА «Новости». Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели, отметив возможность проведения такой встречи. На вопрос журналистов о вероятности прямых двусторонних переговоров он ответил: «Можно такого ожидать».

    В тот же день в Стамбуле запланированы трехсторонние встречи делегаций Турции, России и Украины, а также переговоры между представителями США, Турции и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российская делегация и глава МИД Турции Хакан Фидан провеи встречу в офисе президента в Стамбуле, которая длилась более часа. Вопрос о проведении четырехсторонних переговоров с участием Турции, России, США и Украины в Стамбуле остается открытым.

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    15 мая 2025, 14:31 • Новости дня
    Мединский назвал цель российской делегации в Стамбуле

    Мединский: Делегация России настроена на серьезную профессиональную работу

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация прилетела в Стамбул и намерена сосредоточиться на поиске путей для достижения устойчивого мира, устранив причины нынешнего конфликта, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

    По словам Мединского, российская делегация прибыла в Стамбул для прямых переговоров, следует из сообщения в Telegram-канале Мединского.

    Он отметил, что делегация действует по поручению Владимира Путина и придерживается серьезного и профессионального подхода.

    Мединский добавил, что главная цель предложенных президентом России переговоров заключается в поиске путей установления долгосрочного и прочного мира, а также устранения первопричин конфликта.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал требование Владимира Зеленского о встрече с Владимиром Путиным жалким.

    Кремль исключил личное присутствие Владимира Путина на переговорах в Стамбуле.

    Политолог Евгений Минченко отметил высокие риски срыва переговорного процесса.

    Российский дипломат Родион Мирошник заявил, что диалог с украинской делегацией не означает признание легитимности Владимира Зеленского.

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    16 мая 2025, 06:38 • Новости дня
    Штурмовики освободили Михайловку, применяя только стрелковое оружие

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие группировки «Центр» зачистили Михайловку, используя отработанную тактику и обходясь исключительно стрелковым вооружением в ходе операции.

    Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» при освобождении села Михайловка в Донецкой Народной Республике обошлись без применения ударных дронов и артиллерии, сообщает ТАСС. Об этом заявили в Министерстве обороны России, опубликовав видеозаписи с места событий.

    В ведомстве рассказали, что военнослужащие действовали малыми штурмовыми группами, зачищая дома и тщательно проверяя подвалы разрушенных зданий. «Особо примечательно, что при освобождении данного населенного пункта штурмовики практически не использовали ударные БПЛА и артиллерию, фактически освободив населенный пункт только стрелковым боем», – подчеркнули в Минобороны.

    После сдачи соседнего поселка Миролюбовка большая часть украинских военных поспешно покинула позиции, поэтому российским подразделениям пришлось сталкиваться только с небольшими группами противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Михайловка в Донецкой народной республике.

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