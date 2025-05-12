Орбан заявил о риске войны Европы с Россией из-за Украины

Tекст: Ольга Иванова

Поспешный прием Украины в Европейский союз втянет все страны Евросоюза в военный конфликт с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

По его словам, Венгрия как сосед Украины уверена, что если Украина станет членом ЕС, то весь союз окажется втянут в войну. Орбан напомнил, что Евросоюз никогда не принимал в свой состав страны, находящиеся в состоянии войны.

Глава венгерского правительства выразил сожаление, что большинство европейских лидеров продолжают поддерживать военную помощь Украине. «У нас другое мнение. Мы считаем, что чем дольше будет продолжаться эта война, тем больше жизней будет потеряно», – заявил Орбан.

Он отметил, что венгерское правительство возражает против ускоренного приема Украины в ЕС из-за риска втянуться в конфликт с Россией, а также из-за возможного ухудшения социально-экономической ситуации в странах союза. Орбан подчеркнул, что такой шаг приведет к кризису в сельском хозяйстве, росту безработицы, задолженности и падению уровня жизни в ЕС.

Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Орбан сообщил, что был вынужден вступить в открытый конфликт с Владимиром Зеленским, после того как услышал от него угрозу.

В конце апреля Орбан высказался за отказ от военного пути в урегулировании ситуации на Украине, подчеркнув необходимость перехода к мирным инициативам. Кроме того, он заявил, что Зеленский вел себя неподобающе на саммите ЕС, как будто Украина уже в составе Евросоюза.