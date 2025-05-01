Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.5 комментариев
Индийские власти начали проверку после отравления детей змеей
В индийском штате Бихар более ста школьников почувствовали недомогание после обеда, в котором обнаружили мертвую змею.
Национальный комитет по правам человека Индии начал проверку сообщений о массовом отравлении детей в штате Бихар, передает РИА «Новости». Согласно информации СМИ, инцидент произошел 24 апреля в государственной школе города Патна, когда повар подал школьникам еду, предварительно вынув из блюда мертвую змею.
В результате обеда, который был приготовлен для почти пятисот учеников, около ста детей почувствовали недомогание. После распространения известия среди родителей и жителей города произошли протесты, местные жители перекрыли дорогу.
«Комиссия отметила, что публикации, если они соответствуют действительности, свидетельствуют о серьезном нарушении прав учащихся. Комиссия направила уведомления главному секретарю правительства штата Бихар и старшему суперинтенданту полиции Патны с требованием предоставить подробный отчет по инциденту в течение двух недель», – заявили в Национальном комитете по правам человека.
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