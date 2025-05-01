Индийские власти начали проверку после отравления детей змеей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Национальный комитет по правам человека Индии начал проверку сообщений о массовом отравлении детей в штате Бихар, передает РИА «Новости». Согласно информации СМИ, инцидент произошел 24 апреля в государственной школе города Патна, когда повар подал школьникам еду, предварительно вынув из блюда мертвую змею.

В результате обеда, который был приготовлен для почти пятисот учеников, около ста детей почувствовали недомогание. После распространения известия среди родителей и жителей города произошли протесты, местные жители перекрыли дорогу.

«Комиссия отметила, что публикации, если они соответствуют действительности, свидетельствуют о серьезном нарушении прав учащихся. Комиссия направила уведомления главному секретарю правительства штата Бихар и старшему суперинтенданту полиции Патны с требованием предоставить подробный отчет по инциденту в течение двух недель», – заявили в Национальном комитете по правам человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пермском крае задержали владельца кафе, где несколько человек отравились шаурмой, в Приангарье после отравления готовой едой в кафе госпитализировали 31 человека, а в Новосибирской области массовое отравление произошло после употребления суши и роллов.