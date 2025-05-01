Медведев счел политику Трампа достойной награды за «доблестный труд»

Tекст: Елизавета Шишкова

По его мнению, если бы в Соединенных Штатах существовала награда за доблестный труд, нынешний президент мог бы претендовать на нее за первые сто дней работы, особенно за запуск тарифной битвы. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Если бы в США была награда за доблестный труд, то ее нынешний президент мог бы стать ее кавалером за первые сто дней работы, а особенно – за начало тарифной битвы. При этом серп и молот его тарифов направлены против всех и каждого», – написал Медведев.

Медведев подчеркнул, что введенные тарифы США направлены на экономическое давление на большинство стран, включая союзников Вашингтона. Он отметил негативную реакцию европейских стран и Британии, а также проблемы с электричеством на юге Европы, выразив уверенность, что ситуация всем понятна.

Говоря о Китае, Медведев выразил уверенность, что экономика страны выдержит новый прессинг, благодаря огромным внутренним ресурсам. В отношении России он указал, что на страну не распространяются новые тарифы, поскольку существует более тридцати тысяч ограничительных мер.

Он также отметил, что Трамп заставил киевский режим расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми, а теперь за военные поставки Украине придется платить национальными богатствами.

Ранее представители мировой промышленности и автобизнеса заявили, что эпоха процветания после холодной войны за счет глобальной торговли подходит к концу из-за политики президента США и введения новых пошлин.

Глава МИД КНР Ван И подчеркнул, что Пекин готов продолжать торговое противостояние с США, если Вашингтон не откажется от ужесточения тарифов.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила открытые намерения США добиваться экономических преимуществ посредством введения многочисленных импортных пошлин.