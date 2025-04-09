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Цифровизацию муниципалитетов обсудили на Сахалинском форуме
На форуме в Южно-Сахалинске обсудили внедрение цифровых технологий в муниципалитетах
В Южно-Сахалинске на региональном форуме обсудили цифровизацию муниципального управления, выделив важность современных технологий для улучшения взаимодействия с гражданами.
В Южно-Сахалинске состоялся четырнадцатый региональный этап форума «Малая Родина – Сила России», где обсуждались вопросы цифровизации муниципального управления. Губернатор региона Валерий Лимаренко представил уникальную систему управления, основанную на проектном управлении, бережливых технологиях и управлении данными, делая акцент на важности человека в системе, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Каждый сотрудник органов власти должен опираться на три принципа: нацеленность на результат, умение разбираться в деталях и любовь к людям», – подчеркнул Лимаренко.
Сопредседатель ВАРМСУ Галина Данильченко отметила, что цифровые технологии помогают муниципалитетам оперативно реагировать на вызовы и эффективнее решать задачи. Форум предоставляет возможность обмена опытом и идеями, а также внедрения лучших практик регионов, таких как те, что применяются в Сахалинской области.
Главный советник департамента по вопросам внутренней политики Александр Шубин добавил, что цифровые технологии облегчают управление и взаимодействие с жителями.
Обсуждения затронули оснащение муниципалитетов цифровой инфраструктурой и кадрами, основы кибербезопасности и проект «Цифровой муниципалитет». Глава администрации Лысенского округа Никита Федосеев отметил лидирующую позицию региона в цифровой зрелости, а глава Йошкар-Олы Лев Покровский рассказал о проекте по сохранению языка мари.
На форуме приняли решение развивать проект «Цифровой муниципалитет», разработать модель Цифрового двойника и масштабировать опыт Южно-Сахалинска по внедрению интеграционной платформы. Также предложено создавать онлайн-сервисы для участия граждан в обсуждениях и голосованиях. Для реализации этих инициатив рекомендовано упорядочить подготовку ИТ-кадров и обучать руководителей местного самоуправления цифровым навыкам.
Резолюции форума будут представлены на II Всероссийском форуме в апреле в Москве. Организатором выступает ВАРМСУ при поддержке администрации президента РФ. Первый форум состоялся в январе 2024 года в Москве и собрал 7,5 тыс. участников.