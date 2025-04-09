Депутаты предложили освободить от НДФЛ женщин с детьми

Миронов и Бабаков внесли в ГД законопроект об освобождении от НДФЛ матерей с детьми

Tекст: Ирма Каплан

Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ женщинами с детьми. Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс.

«Перспектива освобождения женщин от уплаты НДФЛ создаст дополнительные финансовые стимулы для повышения рождаемости, и это станет одним из инструментов решения демографических проблем в нашей стране», – передает слова Миронова ТАСС.

Согласно законопроекту, женщины в возрасте до 30 лет будут освобождены от налога на доход в случае рождения или усыновления первого ребенка, если их доход не превышает троекратный минимальный размер оплаты труда.

Также отменить НДФЛ предлагается женщинам любого возраста, имеющих второго ребенка, при условии, что их доход не превышает четырехкратный минимальный размер оплаты труда.

По словам соавтора инициативы, Александра Бабакова, законопроект призван поддержать женщин, совмещающих работу и материнство, стать шагом к семейно-ориентированной экономике и инвестицией в будущее, а не простой налоговой льготой.

Как писала ранее в апреле газета ВЗГЛЯД, Минфин России подготовил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, который позволит увеличить налоговые льготы для семей с детьми, включая выплаты работодателей при рождении ребенка.

До этого президент России Владимир Путин на заседании Госсовета в Кремле предложил увеличить не облагаемую налогом корпоративную выплату при рождении ребенка с 50 тыс. до 1 млн рублей.

В ноябре 2024 года в Госдуме разработали законопроект об освобождении пособий по временной нетрудоспособности от НДФЛ, что позволит избежать налогообложения выплат за больничный.