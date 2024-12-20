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Путин предложил увеличить необлагаемую налогами сумму корпоративной выплаты на детей
Путин предложил увеличить до 1 млн рублей необлагаемую налогами сумму корпоративной выплаты на детей
Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета в Кремле предложил увеличить не облагаемую налогом корпоративную выплату при рождении ребенка с 50 тыс. до 1 млн рублей.
Российский лидер подчеркнул, что ответственный бизнес уже помогает демографической политике, «заботится о здоровье сотрудников, учитывая членов их семей, предоставляя социальные пакеты». «Ряд компаний пошел дальше и выплачивают сотрудникам при рождении ребенка корпоративный семейный капитал. Такой по-настоящему государственный зрелый подход нужно, безусловно, поддерживать и поощрять», – уточнил Путин, передает ТАСС.
«Сегодня такая единовременная выплата у компаний своему сотруднику уже освобождается от налогов на доходы физлиц и страховых взносов. Однако лишь в размере до 50 тыс. рублей. Предлагаю увеличить эту сумму до 1 млн», – сообщил глава государства.
Ранее Путин заявил о необходимости поощрять компании, выплачивающие корпоративный семейный капитал при рождении ребенка, отметив, что такие выплаты уже освобождены от налогов на доходы физических лиц и страховых взносов.