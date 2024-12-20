Путин предложил увеличить необлагаемую налогами сумму корпоративной выплаты на детей

Член СПЧ Малькевич: Во время «Итогов года» Путин решил сразу две сложные проблемы

Tекст: Олег Исайченко

«Владимир Путин всегда открыт для общения с гражданами. Ему важна обратная связь и мнения россиян», – говорит Александр Малькевич, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, присутствовавший на «Итогах года». По его словам, во время таких мероприятий президент не только честно и открыто отвечает на волнующие россиян вопросы, но и решает конкретные, сложные проблемы, а также прямо во время эфира дает поручения различным ведомствам и структурам.

«Этот раз не стал исключением, некоторые проблемы были взяты на контроль. Так, Минфин после слов Путина о недопустимости каких-либо лимитов по семейной ипотеке анонсировал изменения в соответствующие правила. А законопроект о наделении бойцов в Курской области статусом ветерана боевых действий уже направлен в правительство», – привел примеры Малькевич.

Он отметил, что мероприятие было одним из самых продолжительных. А наиболее важными, по его мнению, были вопросы, касающиеся СВО. В частности, президент сказал, что ситуация на поле боя кардинально меняется, движение идет по всей линии фронта, каждый день наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами.

«Кроме того, глава государства отметил, что боеготовность наших Вооруженных сил находится на самом высоком уровне в мире. Важным также было его признание, что решение, которое он принял в феврале 2022 года, нужно было принимать раньше», – обратил внимание Малькевич.

«Итоги года» с Владимиром Путиным длились 4 часа 27 минут. Это дольше, чем в прошлом году, когда общение с журналистами и гражданами страны заняло 4 часа 3 минуты. Однако рекордная отметка 2020 года не была побита, тогда мероприятие шло 4 часа 30 минут.

На пресс-конференцию президент принес копию знамени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, подаренную ему бойцами. Он поблагодарил военных за подарок и подчеркнул, что он символизирует все боевые знамена российских военных, сражающихся за страну.

Главе государства был задан вопрос и про новое вооружение – ракету «Орешник». Отвечая на сомнения иностранных экспертов в эффективности комплекса, Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль XXI века». «Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар «Орешником» и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы», – пояснил президент.