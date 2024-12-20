  • Новость часаПутин: Русскому миру объявлена война
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    Как Алиев вычислил в Грузии «уши Макрона»
    Премьер Словакии пригрозил Украине конфликтом из-за транзита газа
    Депутаты Рады массово пропустили заседание после удара по пункту управления СБУ
    Макаревич лишился имущества в России
    Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества
    Путин предложил расширить семейную ипотеку на вторичное жилье в ряде регионов
    Путин поручил решить проблему доступности авиаперелетов для многодетных семей
    Белоусов вручил Звезду Героя России вдове генерала Кириллова
    Орбан назвал расходы Европы и США на Украину «кошмарной суммой»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    19 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    19 комментариев
    20 декабря 2024, 18:22 • Новости дня

    Путин предложил увеличить необлагаемую налогами сумму корпоративной выплаты на детей

    Путин предложил увеличить до 1 млн рублей необлагаемую налогами сумму корпоративной выплаты на детей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета в Кремле предложил увеличить не облагаемую налогом корпоративную выплату при рождении ребенка с 50 тыс. до 1 млн рублей.

    Российский лидер подчеркнул, что ответственный бизнес уже помогает демографической политике, «заботится о здоровье сотрудников, учитывая членов их семей, предоставляя социальные пакеты». «Ряд компаний пошел дальше и выплачивают сотрудникам при рождении ребенка корпоративный семейный капитал. Такой по-настоящему государственный зрелый подход нужно, безусловно, поддерживать и поощрять», – уточнил Путин, передает ТАСС.

    «Сегодня такая единовременная выплата у компаний своему сотруднику уже освобождается от налогов на доходы физлиц и страховых взносов. Однако лишь в размере до 50 тыс. рублей. Предлагаю увеличить эту сумму до 1 млн», – сообщил глава государства.

    Ранее Путин заявил о необходимости поощрять компании, выплачивающие корпоративный семейный капитал при рождении ребенка, отметив, что такие выплаты уже освобождены от налогов на доходы физических лиц и страховых взносов.

    19 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины

    Политолог Харли Шлангер сообщил о признании Западом поражения Украины в конфликте с Россией

    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгения Караваева

    Западные страны все больше осознают, что Украина проиграла в конфликте с Россией, считает немецкий политолог Харли Шлангер, указывая на негативные экономические последствия для Европы.

    Западные страны начинают осознавать, что Украина проиграла в конфликте с Россией, пишут «Известия» со ссылкой на немецкого политолога Харли Шлангера. По его словам, главным вопросом теперь является, как достичь мирного соглашения без потери лица, учитывая, что ранее Запад утверждал о своей неизбежной победе и поражении России.

    Шлангер отметил, что конфликт на Украине вызвал экономический спад в западных странах, особенно в Германии. Экономика, по его словам, фактически демонтируется. Санкции привели к росту цен на энергоносители и стоимости жизни, что усугубляет положение. Он также указал на увольнения и сокращения в ключевых автомобильных компаниях, таких как Volkswagen.

    Немецкий политолог подчеркнул, что российская экономика, напротив, укрепилась под давлением санкций. Президент России Владимир Путин и его команда использовали санкции как стимул для инвестирования в стратегически важные сектора экономики, создавая реальное богатство, добавил эксперт.

    На ваш взгляд
    В какую страну сбежит Зеленский с Украины после поражения Киева в конфликте с Россией?








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    Как писала газета ВЗГЛЯД, Порошенко заметил в речи Зеленского «риторику поражения», российские войска за последние сутки улучшили тактическое положение у Лозовой в Харьковской области, создав угрозу окружения для украинской группировки, а президент Владимир Путин предложил провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве для проверки эффективности нового российского комплекса «Орешник».

    Коментарии (11)
    20 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества
    Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества, соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Государственного совета.

    Это решение связано с грядущим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, пояснил Путин.

    «В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь наших героев: и участников специальной военной операции сегодня, и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину, во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», – приводит Telegram-канал Кремля слова президента.

    Напомним, 2024 год в России был объявлен Годом семьи с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

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    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

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    20 декабря 2024, 13:28 • Новости дня
    Захарова осудила реакцию Запада на предложение Путина о «технологичной дуэли»

    Спикер МИД Захарова призвала Запад оценить условия, которые предлагает другим странам

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на реакцию Запада на предложение президента Владимира Путина о проведении «высокотехнологичной дуэли» с использованием системы «Орешник», напомнив о западной риторике ударов «вглубь России».

    В своем Telegram-канале дипломат выступила с критикой реакции западных стран на предложение Путина провести так называемую высокотехнологичную дуэль.

    Захарова, комментируя данное предложение, обратила внимание на то, что риторика западных лидеров часто включает обсуждение ударов «вглубь России», и что это не вызывает у них шока или возмущения.

    «Каждый день западные лидеры рассуждают об ударах «вглубь России». И ведь никто не падает в обморок от подобных заявлений», – отметила она.

    Также спикер МИД подчеркнула, что такая риторика о «нанесении России стратегического поражения» уже укоренилась в менталитете НАТО и выделяются миллиарды на ее реализацию.

    В связи с этим Захарова предложила западным лидерам задуматься, каково жить в тех же условиях, которые они готовы предложить другим.

    Накануне в ходе пресс-конференции Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для удара «Орешником». Зарубежные СМИ обратили внимание на это предложение Путина, считая его ответом на скептицизм относительно возможностей «Орешника».

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    20 декабря 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин: Русскому миру объявлена война
    Путин: Русскому миру объявлена война
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в стране подтвердил, что русскому миру объявлена война.

    Путин заявил, что «русскому миру объявлена война», передает РИА «Новости». Это заявление прозвучало на заседании Госсовета, где рассматривались вопросы поддержки семей в России.

    «Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть», – заявил российский лидер.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества.

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    20 декабря 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин предоставил гражданство режиссеру Джанкарло дель Монако

    Путин предоставил гражданство России итальянскому режиссеру Джанкарло дель Монако

    Путин предоставил гражданство режиссеру Джанкарло дель Монако
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства Джанкарло дель Монако, итальянскому оперному режиссеру и сыну знаменитого тенора Марио дель Монако.

    Джанкарло дель Монако, родившийся в 1943 году в Венеции, дебютировал в 1991 году в Метрополитен-опере с постановкой оперы «Девушка с Запада» Джакомо Пуччини, передает ТАСС.

    За свою карьеру он осуществил более ста постановок в наиболее известных театрах мира. Среди его работ – опера Джузеппе Верди «Риголетто», премьера которой состоялась в ноябре этого года в Большом театре. Дель Монако также известен как режиссер-постановщик и сценограф данной оперы.

    В октябре Владимир Путин предоставил гражданство России финскому правозащитнику Йохану Бекману.

    Ранее итальянский журналист Андреа Лучиди, освещающий события специальной военной операции на Украине, обратился к президенту России с просьбой предоставить российское гражданство из-за преследований на родине.

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    20 декабря 2024, 00:46 • Новости дня
    Путин перечислил основные направления работы спецслужб России

    Путин призвал спецслужбы России серьезно повысить качество работы по всем основным направлениям

    Путин перечислил основные направления работы спецслужб России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Поскольку Россия сталкивается с целым рядом серьезных вызовов, спецслужбы должны серьезно повысить качество работы по всем основным направлениям, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудников спецслужб России с Днем работника органов безопасности.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что борьба с терроризмом по-прежнему является «ключевой задачей», требующей «работать предельно собранно и жестко». Также он указал, что необходимо уделять особое внимание «защите стратегических военных и гражданских объектов»

    «Ответственные задачи стоят перед органами контрразведки, в первую очередь военной», – сказал глава государства. Он указал на необходимость «четких и системных» действий в войсках, «особенно в частях, участвующих в специальной военной операции».

    Путин заявил, что нужно «оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, активно бороться с теми, кто организует диверсии и теракты, выявлять шпионов и предателей».

    Кроме того, он обратил внимание на особые требования к Пограничной службе ФСБ, которая должна продолжить наращивание «технической оснащенности и мобильности погранорганов», а также укреплять «взаимодействие с армейскими частями» и другими силовиками.

    Путин подчеркнул зависимость безопасности общества от борьбы с экстремизмом и недопустимость разжигания национальной розни и религиозной нетерпимости. Также он призвал «более активно и наступательно бороться с преступлениями в сфере экономики».

    Президент указал на необходимость обеспечить «бесперебойную работу систем государственного и военного управления», а также «надежное контрразведывательное прикрытие предприятий ОПК и всего процесса работы над нашими перспективными системами вооружений».

    Напомним, Путин поздравил сотрудников спецслужб России с Днем работника органов безопасности, отметив тех, кто работает в Донбассе и в Новороссии, приграничных регионах, а также «по линии наших разведывательных структур, добывающих ценную информацию».

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    19 декабря 2024, 21:20 • Новости дня
    Мирзиеев осудил убийство генерала Кириллова, в котором обвинен гражданин Узбекистана

    Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования из-за гибели начальника войск химической, радиационной и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что по инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Мирзиеевым.

    Как сообщила пресс-служба Кремля, президент Узбекистана подчеркнул, что его страна решительно осуждает этот подлый террористический акт, и выразил намерение продолжать тесное сотрудничество между спецслужбами Узбекистана и России в области противодействия терроризму.

    В ходе разговора Мирзиеев также поздравил Путина с успешным проведением прямой линии и большой пресс-конференции по итогам года. Оба лидера подтвердили стремление развивать взаимовыгодные российско-узбекистанские связи по всем направлениям, уточняется в сообщении.

    Ранее сообщалось, что выходцу из Узбекистана Ахмаду Курбонову, который подозревается в убийстве Кириллова, предъявлено обвинение. Позже стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал Курбонова по обвинению в убийстве Кириллова и его адъютанта.

    Напомним, гражданина Узбекистана, подозреваемого в теракте, который привел к гибели Кириллова, задержали накануне. Следователи начали выяснять, как вероятный исполнитель теракта попал в Россию и законно ли он находился на территории страны. В четверг подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова привезли на место теракта для проверки его показаний.

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    20 декабря 2024, 17:20 • Новости дня
    Путин предложил распространить льготы Героев Труда на матерей-героинь
    Путин предложил распространить льготы Героев Труда на матерей-героинь
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости уравнять социальные гарантии для женщин, имеющих почетное звание «Мать-героиня».

    На заседании Государственного совета, посвященном поддержке семей, Путин отметил, что матери-героини России по праву имеют такой же высокий статус, как Герои Труда, но материальное обеспечение у них различается. Он подчеркнул, что необходимо устранить эту несправедливость и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты на женщин с этим высоким званием.

    «Матери-героини России по праву имеют такой же высокий статус, как Герои Труда. Но материальное обеспечение у них разное. Надо устранить эту разницу, эту несправедливость и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих высокое звание «Мать-героиня». Безусловно, они этого достойны», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Кремле в пятницу состоится заседание Государственного совета, на котором президент Владимир Путин подведет итоги Года семьи, а также будут обсуждены дальнейшие шаги по поддержке семей в России.

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    19 декабря 2024, 23:58 • Новости дня
    Представителей стран антигитлеровской коалиции собрались пригласить в Россию

    Захарова сообщила о намерении России пригласить представителей стран антигитлеровской коалиции на празднование 9 Мая

    Tекст: Антон Антонов

    Россия планирует пригласить на празднование 80-летия Победы в Москве представителей стран антигитлеровской коалиции, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя соответствующие слова президента России Владимира Путина.

    Захарова отметила, что ежегодно на праздничных мероприятиях 9 мая в Москве присутствуют представители стран антигитлеровской коалиции, включая ветеранов и видных политических и общественных деятелей. «Так же будет и в год 80-летия Победы», – сказала она.

    Что касается протокольных аспектов, включая список конкретных приглашенных лиц, Захарова заявила, что эти вопросы будут прорабатываться МИД России в координации с администрацией президента. Подробности о подготовке к мероприятию будут сообщаться по мере их появления, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что страна будет рада видеть всех, кто хочет приехать на празднование 80-летия Победы.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял приглашение Путина посетить Москву для участия в праздновании.

    В рамках подготовки к 80-й годовщине по всему миру открываются центры Международного волонтерского корпуса.

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    19 декабря 2024, 19:38 • Новости дня
    Член СПЧ Малькевич: Во время «Итогов года» Путин решил сразу две сложные проблемы
    Член СПЧ Малькевич: Во время «Итогов года» Путин решил сразу две сложные проблемы
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент Владимир Путин не просто отвечает на вопросы, которые волнуют россиян, но и решает конкретные проблемы в прямом эфире, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Александр Малькевич. В четверг состоялись «Итоги года» с Владимиром Путиным, общение президента с гражданами и журналистами длилось 4 часа 27 минут.

    «Владимир Путин всегда открыт для общения с гражданами. Ему важна обратная связь и мнения россиян», – говорит Александр Малькевич, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, присутствовавший на «Итогах года». По его словам, во время таких мероприятий президент не только честно и открыто отвечает на волнующие россиян вопросы, но и решает конкретные, сложные проблемы, а также прямо во время эфира дает поручения различным ведомствам и структурам.

    «Этот раз не стал исключением, некоторые проблемы были взяты на контроль. Так, Минфин после слов Путина о недопустимости каких-либо лимитов по семейной ипотеке анонсировал изменения в соответствующие правила. А законопроект о наделении бойцов в Курской области статусом ветерана боевых действий уже направлен в правительство», – привел примеры Малькевич.

    Он отметил, что мероприятие было одним из самых продолжительных. А наиболее важными, по его мнению, были вопросы, касающиеся СВО. В частности, президент сказал, что ситуация на поле боя кардинально меняется, движение идет по всей линии фронта, каждый день наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами.

    «Кроме того, глава государства отметил, что боеготовность наших Вооруженных сил находится на самом высоком уровне в мире. Важным также было его признание, что решение, которое он принял в феврале 2022 года, нужно было принимать раньше», – обратил внимание Малькевич.

    «Итоги года» с Владимиром Путиным длились 4 часа 27 минут. Это дольше, чем в прошлом году, когда общение с журналистами и гражданами страны заняло 4 часа 3 минуты. Однако рекордная отметка 2020 года не была побита, тогда мероприятие шло 4 часа 30 минут.

    На пресс-конференцию президент принес копию знамени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, подаренную ему бойцами. Он поблагодарил военных за подарок и подчеркнул, что он символизирует все боевые знамена российских военных, сражающихся за страну.

    Главе государства был задан вопрос и про новое вооружение – ракету «Орешник». Отвечая на сомнения иностранных экспертов в эффективности комплекса, Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль XXI века». «Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар «Орешником» и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы», – пояснил президент.

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    19 декабря 2024, 22:59 • Новости дня
    Пушилин сообщил о решении вопроса с пенсией жителя Донецка Шепилова

    Пушилин сообщил о решении вопроса с пенсией жителя Донецка Шепилова после его обращения к Путину в ходе «Итогов года»

    Tекст: Антон Антонов

    Проблема пенсионера из Донецка Леонида Шепилова с подтверждением трудового стажа, который обратился к президенту России Владимиру Путину в рамках «Итогов года», была решена, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Шепилов, житель Донецка, столкнулся с проблемой подтверждения своего украинского трудового стажа, так как его трудовая книжка была утрачена при обстреле, передает ТАСС.

    Он обратился к Путину во время прямой линии с просьбой о перерасчете пенсии, передает РИА «Новости».

    Во время эфира на канале «Россия 24» Пушилин отметил: «Вопрос был решен в ходе прямой линии. Межведомственная комиссия с учетом высокого поручения отреагировала мгновенно».

    Глава республики подчеркнул, что данный случай не является уникальным для региона. По словам Пушилина, в ДНР много людей, особенно с недавно освобожденных территорий, которые сталкиваются с проблемой отсутствия документов.

    «Документы сгорели, утеряны, невозможно подтвердить стаж и прочие вытекающие отсюда проблемы. Они, конечно, вызывают определенную сложность. Именно поэтому была создана межведомственная комиссия», – сказал Пушилин.

    Он выразил уверенность, что при поддержке федерального центра решение таких проблем станет более эффективным и оперативным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин в прямом эфире подвел итоги года, ответив на вопросы жителей страны, а также журналистов. Программа «Итоги года» («Прямая линия», совмещенная с «Большой пресс-конференцией») продлилась более четырех часов, за это время глава государства ответил на 76 вопросов.

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    20 декабря 2024, 00:27 • Новости дня
    Путин поздравил спецслужбы с профессиональным праздником

    Путин поздравил сотрудников спецслужб России с Днем работника органов безопасности

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников спецслужб России с Днем работника органов безопасности, отметив тех, кто работает в Донбассе и в Новороссии, приграничных регионах, а также «по линии наших разведывательных структур, добывающих ценную информацию».

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, заявил, что сотрудники спецслужб «твердо стоят на страже национальных интересов России», защищают «общество и государство от внутренних и внешних угроз». Он подчеркнул, что органы безопасности всегда были «верной, прочной опорой» России.

    «И сегодня наш долг – вспомнить славный и героический путь отечественных спецслужб, почтить память ветеранов, которые спасали жизни людей, защищали свободу и независимость нашей страны, в том числе внесли огромный вклад в Победу над нацизмом, 80-летие которой мы торжественно отметим в мае наступающего года», – сказал президент.

    Он отметил, что новые поколения сотрудников продолжают и совершенствуют «традиции своих предшественников».

    «От имени граждан России благодарю сотрудников ФСБ, СВР, ФСО, Главного управления специальных программ за компетентность и мужество, за верность долгу и высокую самоотдачу, за стремление максимально эффективно выполнить поставленные задачи», – сказал Путин.

    Отдельно он поблагодарил тех, кто работает в «Донбассе и в Новороссии, на линии боевого соприкосновения и в приграничных регионах», а также «участвует в эффективных рейдах в тылу противника, по линии наших разведывательных структур добывает ценную информацию».

    Напомним, в 2023 году Путин в поздравлении сотрудников спецслужб России с Днем работника органов безопасности заявил о необходимости «жестко пресекать» попытки спецслужб Запада дестабилизировать ситуацию в стране.

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    20 декабря 2024, 17:42 • Новости дня
    Путин поручил решить проблему доступности авиаперелетов для многодетных семей

    Путин поручил решить проблему доступности авиаперелетов для многодетных семей к январю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству найти решение проблемы дорогих авиаперелетов для многодетных семей до 14 января.

    На заседании Госсовета, посвященном поддержке семей, глава государства подчеркнул, что многие семьи сталкиваются с трудностями при покупке билетов на самолет, передает РИА «Новости».

    «Для многих семей покупка билетов стала большой проблемой. Далеко не все могут себе позволить полететь на самолете в отпуск, отдохнуть на море и в других местах нашей страны», – сказал Путин.

    В связи с этим президент поручил правительству найти пути решения этой проблемы до 14 января. Он отметил, что необходимо сделать авиабилеты более доступными, чтобы семьи могли свободно путешествовать по стране и отдыхать на ее курортах.

    В ходе прямой линии в четверг Путин настоятельно потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от предоставления льгот на билеты через манипуляции с тарифами.

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    19 декабря 2024, 19:50 • Новости дня
    Путин в ходе прямой линии ответил на 76 вопросов
    Путин в ходе прямой линии ответил на 76 вопросов
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, ответил на 76 вопросов от 33 представителей СМИ и почти 30 россиян.

    На ежегодном мероприятии «Итоги года» Путин ответил на 76 вопросов, передает РИА «Новости». Среди них особое внимание было уделено тематике специальной военной операции, на которую пришлось 14 вопросов.

    Вопросы поступили от 33 представителей СМИ, включая блогеров и модераторов, а также почти 30 россиян, в числе которых была одна семья из Краснодара.

    Шесть иностранных изданий также задали свои вопросы, в том числе из США и Британии, которые считаются недружественными странами. На мероприятие было отправлено более двух миллионов вопросов, которые обрабатывались с помощью нейросети GigaChat. Она помогла определить топ горячих тем по стране, таких как доступность жилья, коммунальные услуги, здравоохранение и цены на продукты.

    Президент России также отвечал на вопросы о международных отношениях, включая контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом, перспективах БРИКС и доллара, а также о сотрудничестве с Китаем.

    Итоговое число обращений граждан на прямую линию с Путиным превысило 2 500 472.

    Напомним, пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина продлилась 4 часа 27 минут. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высоко оценил содержание и разнообразие обсуждаемых тем.

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    19 декабря 2024, 20:52 • Новости дня
    Путин провел встречу с Володиным

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел рабочую встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

    Володин рассказал президенту об итогах законотворческой деятельности в осеннюю сессию, а также в завершающемся календарном году. Глава государства поблагодарил депутатов Госдумы за проделанную работу, говорится в Telegram-канале Кремля.

    «Хочу вас поблагодарить – я видел, что работа идет напряженно. Госдума реагирует, причем живо реагирует, на требования времени, на то, что нам нужно в оперативном режиме», – сказал Путин.

    Напомним, пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина продлилась 4 часа 27 минут. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высоко оценил содержание и разнообразие обсуждаемых тем.

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    Вашингтон обнаружил угрозу Америке в экспорте своего газа в Европу

    Рост поставок сжиженного газа в ЕC может отрицательно сказаться на экономике США, считают в Вашингтоне. Там опасаются, что наращивание экспорта СПГ приведет к росту внутренних цен на газ. Проблемы видят и в увеличении объемов добычи газа, и в строительстве мощностей по его сжижению. При этом ранее Белый дом осознанно переводил ЕС на потребление американских энергоресурсов вместо российских. Чем грозят опасения Вашингтона Евросоюзу? Подробности

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    ПВО Киева оказалась не готова к дуэли с «Орешником»

    ВС России нанесли высокоточный групповой удар по военным объектам в Киеве в ответ на атаку западными ракетами по Ростовской области. По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все объекты поражены. Как отмечают эксперты, киевская ПВО не смогла справиться с российскими «Кинжалами» и «Калибрами», таким образом исход возможной «высокотехнологичной дуэли XXI века» против «Орешника», предложенной НАТО Путиным, очевиден уже сейчас. Подробности

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    Как Великая Новоселка становится ключом к изменению конфигурации фронта

    В последние дни все больше внимания приковывает к себе крупный поселок Великая (Большая) Новоселка, расположенный в ДНР, на южном участке линии соприкосновения в зоне спецоперации. Как российские войска формируют здесь очередной котел для ВСУ и почему этот небольшой населенный пункт является ключом для дальнейшего продвижения ВС РФ в Днепропетровскую область? Подробности

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    Зачем Трамп пугает поглощением Канады

    Избранный президент США начал заниматься настоящим троллингом и хамством в адрес Канады и лично канадского премьера Джастина Трюдо. Сложно иначе воспринимать тот факт, что Трамп называет страну «великим штатом», Трюдо – его «губернатором» и призывает присоединить Канаду к США. Зачем Трамп это делает, если учесть, что его реальная цель – вовсе не территориальное поглощение Канады? Подробности

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    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

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    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Украина готовит новое наступление?

      Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

    • Трамп опять унизил Зеленского

      Избранный президент США Дональд Трамп сделал еще несколько коротких, но показательных заявлений насчет Украины. Например, сказал, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и что в Киеве должны готовиться к подписанию соглашения о завершении конфликта. Что это все значит?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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