СМИ: Охранника Рубио задержали в Бельгии из-за драки с полицией

Washington Examiner: Сотрудника охраны Рубио задержали в Бельгии из-за драки с полицией

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Washington Examiner, ссылаясь на источники, сообщила о задержании сотрудника Дипломатической службы безопасности (DSS) США в Брюсселе. Инцидент произошел 31 марта, когда группа сотрудников DSS прибыла в столицу Бельгии для подготовки отеля Amigo к приезду госсекретаря США Марко Рубио на встречу глав МИД стран НАТО, передает ТАСС.

По данным источников, американский сотрудник вел себя «эксцентрично» и «вышел из себя», когда работники отеля отказались возобновить работу бара после его закрытия. Попытки отправить его в комнату не увенчались успехом, и он стал проявлять «физическую агрессию». На место были вызваны полицейские, с которыми сотрудник DSS вступил в потасовку.

После вмешательства посольства США сотрудника DSS отпустили в тот же день. Официальные представители Госдепартамента заявили газете, что осведомлены об инциденте и проводят его изучение. Однако американское посольство в Бельгии, полиция Брюсселя и представители отеля отказались комментировать случившееся.