Yonhap: Военные КНДР пересекли границу Южной Кореи и вернулись после стрельбы

Yonhap: Военные КНДР пересекли демаркационную линию на границе с Южной Кореей

Tекст: Елизавета Шишкова

Группа из около десяти военных КНДР пересекла военную демаркационную линию в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей, сообщает Yonhap. Это произошло около 17:00 по местному времени. После пересечения границы военные КНДР вернулись на свою территорию, после того как южнокорейская армия открыла предупредительный огонь, передает ТАСС.

Инцидент случился на востоке страны. Южнокорейская сторона сначала сделала предупреждение с помощью технических устройств, затем было решено открыть предупредительный огонь. Это заставило военнослужащих КНДР отступить и вернуться на север от демаркационной линии.

Официальный представитель Комитета начальников штабов Южной Кореи сообщил, что южнокорейская армия продолжает внимательно следить за активностью армии КНДР и принимает необходимые меры в соответствии с оперативным регламентом. Ранее аналогичных действий со стороны КНДР не наблюдалось, несмотря на текущие работы по расчистке территории и установке ограждений из колючей проволоки, проводимые примерно 1,5 тыс. военными КНДР.

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила запуск баллистических ракет по направлению к Желтому морю, что совпало с началом учений Freedom Shield США и Южной Кореи.