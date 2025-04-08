Мартовский лед в Арктике достиг рекордного минимума за 47 лет

Площадь льда в Арктике в марте стала рекордно низкой за последние 47 лет

Tекст: Мария Иванова

Площадь морского льда в Арктике в марте текущего года была на 6% ниже среднего уровня для марта, что стало рекордом за 47 лет спутниковых наблюдений, сообщает ТАСС. Это уже четвертый месяц подряд, когда регистрируется рекордно низкий уровень площади морского льда.

В Службе по изменению климата «Коперник» отметили, что, несмотря на традиционный максимум площади морского льда в марте, в этом году он оказался на рекордно низком уровне. Средняя температура воздуха у поверхности земли в марте составила 14,06 градуса Цельсия, что на 0,65 градуса выше среднего показателя за период с 1991 по 2020 годы.

Март 2025 года стал вторым самым теплым мартом в истории метеонаблюдений, причем в Европе этот месяц оказался рекордно теплым. Средняя температура в регионе составила 6,03 градуса Цельсия, что на 2,41 градуса выше среднего уровня 1991-2020 годов. В Восточной Европе и на юго-западе России зарегистрирована аномально теплая погода, тогда как на Пиренейском полуострове температура была ниже средней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ледовый щит Гренландии столкнулся с резким увеличением трещин, что привело к росту поврежденных участков на 25% в некоторых регионах за последние пять лет.

Ледяной покров в Арктике может полностью исчезнуть уже к 2027 году, предупреждают ученые Гетеборгского университета, что может иметь серьезные последствия для экосистемы региона и погодных условий в Северном полушарии.