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МВД Германии выступило за подготовку населения к чрезвычайным ситуациям
Министерство внутренних дел Германии предложило включить в школьные программы подготовку к чрезвычайным ситуациям и кризисам, подчеркнув важность гражданской обороны.
Министерство внутренних дел Германии выступило с инициативой подготовки граждан к потенциальным чрезвычайным ситуациям, сообщает ТАСС. Особое внимание предлагается уделить обучению молодежи в школах методам гражданской обороны и поведению в кризисных ситуациях. Ответственность за разработку содержания образовательных программ возлагается на федеральные земли, однако правительство страны готово предоставлять необходимые материалы.
Представитель МВД Германии отметил, что актуальные изменения в безопасности требуют более серьезного подхода к гражданской обороне. Кроме того, министерство рекомендовало гражданам иметь запасы воды и продуктов на срок не менее 72 часов для более эффективного контроля над временными кризисами.
Инициативу министерства поддержал эксперт по безопасности Родерих Кизеветтер, который предложил ввести антикризисное обучение для школьников. Он подчеркнул, что учащиеся особенно уязвимы в кризисных ситуациях, поэтому базовая подготовка крайне важна.
Тем не менее идеи МВД подверглись критике со стороны лидера партии BSW Сары Вагенкнехт. Она считает, что вместо подготовки детей к войне стоит сосредоточиться на дипломатических усилиях и снижении напряженности, чтобы избежать военных кризисов.
Ранее в МИД РФ заявили, что Париж начал активно распространять мифы о «российской угрозе» на фоне усилий Москвы и Вашингтона по урегулированию кризиса на Украине.