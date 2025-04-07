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VK и МФТИ объявили запуск магистратуры «Искусственный интеллект и социальные медиа»
В сентябре 2025 года VK и МФТИ запускают магистратуру «Искусственный интеллект и социальные медиа» на 15 бюджетных мест.
С сентября 2025 года начнет работу новая магистерская программа, запущенная совместно компанией VK и Московским физико-техническим институтом (МФТИ), сообщает VK.
Программа носит название «Искусственный интеллект и социальные медиа» и предназначена для подготовки высококвалифицированных специалистов в области разработки интеллектуальных систем. VK Education предложит абитуриентам бесплатный подготовительный курс, включая возможность протестировать выбранное направление и получить преимущества при поступлении. Желающим необходимо подать заявку на участие в подготовительной программе до 27 апреля.
Основные направления подготовки включают ИИ-исследования, машинное обучение (ML), обработку естественного языка (NLP), анализ данных и разработку программного обеспечения. Выпускники смогут не только продолжить научную карьеру в аспирантуре МФТИ, но и найти работу в компаниях, занимающихся высокими технологиями, включая саму VK. В учебный план войдут такие дисциплины как анализ и обработка больших данных, лингвистическая обработка и моделирование, а также работа с генеративными моделями в компьютерном зрении.
Обучение будет проходить на базе Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ – ведущего центра в области прикладной математики и компьютерных наук. Студенты будут решать прикладные задачи и работать над проектами VK под руководством специалистов из департамента AI VK. Программа предлагает 15 бюджетных мест, и лучшие студенты подготовительного курса получат рекомендательные письма и дополнительные баллы при поступлении.
Константин Анисимович, руководитель направления R&D VK AI, отметил, что магистратура позволит студентам применять актуальные знания на реальных кейсах и получать востребованные навыки для работы в ИИ-индустрии. Андрей Михайлович Райгородский, директор Физтех-школы, выразил уверенность, что выпускники программы станут движущей силой развития ИИ в России, объединяя фундаментальные компетенции и реальные технологические задачи. Обучение будет гибридным, сочетающим онлайн и офлайн форматы, а подробности доступны на сайте программы.