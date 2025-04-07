Синоптики предсказали усиление снегопада в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России сообщил об усилении снегопада в Москве

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», в Москве ожидается значительное усиление снегопада, который продлится до вторника. Научный руководитель Гидрометцентра России, Роман Вильфанд, сообщил, что за три дня выпадет от половины до полной месячной нормы осадков, что приведет к увеличению снежного покрова до 10-15 сантиметров. Подобная ситуация была замечена последний раз в апреле 1998 года.



Согласно словам Вильфанда, в ночь на понедельник и в течение дня снегопад усилится, и даже во вторник, по крайней мере, в первой половине дня, снегопад продолжится. Ночные температуры будут отрицательными, снижаясь до минус восьми – девяти градусов, а дневные температуры будут колебаться около нуля.

Синоптик также предупредил о метели и гололедице, которые сохранятся в Москве до середины недели. Это создаст дополнительные неудобства для жителей столицы, поскольку погодные условия будут трудными для передвижения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, циклон «Зион» принес в Москву и южные районы московского региона значительное количество осадков, достигшее 43% от месячной нормы в некоторых местах. В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов из-за обильного снегопада, который, по данным столичного дептранса, может создать опасные условия для поездок.