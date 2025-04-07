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    Илья Ухов Илья Ухов Ливия преподала урок борьбы с замещающей миграцией

    Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевшего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    12 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    5 комментариев
    7 апреля 2025, 02:38 • Новости дня

    Синоптики предсказали усиление снегопада в Москве

    Научный руководитель Гидрометцентра России сообщил об усилении снегопада в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве ожидается усиление снегопада, с выпадением от половины до месячной нормы осадков, что приведет к увеличению снежного покрова до 10-15 сантиметров.

    Как сообщает РИА «Новости», в Москве ожидается значительное усиление снегопада, который продлится до вторника. Научный руководитель Гидрометцентра России, Роман Вильфанд, сообщил, что за три дня выпадет от половины до полной месячной нормы осадков, что приведет к увеличению снежного покрова до 10-15 сантиметров. Подобная ситуация была замечена последний раз в апреле 1998 года.

    Согласно словам Вильфанда, в ночь на понедельник и в течение дня снегопад усилится, и даже во вторник, по крайней мере, в первой половине дня, снегопад продолжится. Ночные температуры будут отрицательными, снижаясь до минус восьми – девяти градусов, а дневные температуры будут колебаться около нуля.

    Синоптик также предупредил о метели и гололедице, которые сохранятся в Москве до середины недели. Это создаст дополнительные неудобства для жителей столицы, поскольку погодные условия будут трудными для передвижения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, циклон «Зион» принес в Москву и южные районы московского региона значительное количество осадков, достигшее 43% от месячной нормы в некоторых местах. В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов из-за обильного снегопада, который, по данным столичного дептранса, может создать опасные условия для поездок.

    4 апреля 2025, 06:43 • Новости дня
    Вильфанд спрогнозировал похолодание в трех федеральных округах России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сразу в трех округах страны ожидается понижение температуры, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Температура будет ниже в Северо-Западном, Приволжском и Южном федеральных округах, сказал ученый «Интерфаксу».

    В Петербурге в ночь на субботу ожидается от минус 1 до минус 6 градусов, днем воздух прогреется от минус 1 до плюс 3.

    Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье в воскресенье вечером ожидаются осадки в виде снега, который сохранится до середины следующей недели.

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    5 апреля 2025, 17:37 • Новости дня
    Из аквапарка «Мореон» в Москве эвакуировали 2 тыс. человек

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве из аквапарка «Мореон» эвакуировали более 2 тыс. человек после обнаружения подозрительного предмета на территории комплекса, сообщили в оперативных службах.

    В оперативных службах сообщили, что более двух тысяч человек были эвакуированы из аквапарка «Мореон», расположенного в Москве, из-за сообщения о подозрительном предмете, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в комплексе, который занимает площадь 64 тыс. кв. м и является крупнейшим крытым аквапарком столицы.

    Представитель оперативных служб сообщил, что в здание по адресу: улица Голубинская, дом 16, поступило сообщение о подозрительном предмете. В результате этого было принято решение провести полную эвакуацию посетителей и работников аквапарка.

    На данный момент ожидается прибытие кинологов, которые проведут тщательное обследование помещений здания.

    Ранее в Центральном детском магазине в Москве произошло возгорание, из-за чего были эвакуированы все посетители.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    5 апреля 2025, 21:33 • Новости дня
    Апрельский снегопад в Минске отменил футбольный матч

    Снегопад в Минске отменил матч «Динамо» и «Немана»

    Tекст: Мария Иванова

    Сильный апрельский снегопад в Минске привел к отмене футбольного матча между минским «Динамо» и гродненским «Неманом», а также вызвал предупреждения о возможных отклонениях в графике общественного транспорта.

    Минск накрыл апрельский снегопад, что привело к отмене футбольного матча. Как передает РИА «Новости», в связи с погодными условиями в городе возможны отклонения в расписании движения общественного транспорта. «Минсктранс» призвал горожан учитывать эти изменения при планировании поездок.

    ГАИ Минска напомнила водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции из-за сложных дорожных условий, вызванных снегопадом. Пешеходам рекомендовали использовать светоотражающие элементы и быть внимательными при переходе дорог. Сотрудники ГАИ готовы помочь участникам дорожного движения, как сообщается в Telegram-канале ГАИ Минского горисполкома.

    На футбольный матч между минским «Динамо» и гродненским «Неманом» снегопад оказал более значительное влияние. Встреча была остановлена на четырнадцатой минуте и затем перенесена. Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что новая дата игры будет объявлена позже.

    Несмотря на сильные осадки, международный аэропорт Минска продолжает работать по расписанию – вылеты и прилеты выполняются без задержек. Синоптики и МЧС предупредили о неблагоприятной погоде на 6 апреля, включая усиление ветра и дальнейшие снегопады. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности на выходные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник в Москве ожидается ухудшение видимости до 150 метров из-за снежного вихря, при этом выпадет до 43 мм осадков, что превышает среднюю норму за весь апрель.

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в начале следующей недели в центральной России ожидается резкое похолодание с 7 по 9 апреля, когда температура упадет на 5-9 градусов ниже нормы, затронув более десяти регионов.

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    5 апреля 2025, 07:31 • Новости дня
    Штормовой ветер вызвал массовые отключения электричества в Сибири

    Tекст: Александра Юдина

    Мощный штормовой ветер привел к массовым отключениям электроэнергии в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края и в Хакасии, в результате чего «Россети Сибирь» ввели особый режим работы.

    Штормовой ветер в Сибири стал причиной массовых отключений электроэнергии в нескольких регионах, передает ТАСС.

    Так, в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края и на территории Хакасии произошли технологические нарушения на энергетических сетях.

    В пресс-службе компании сообщили, что устранением аварий занимаются 48 аварийно-восстановительных бригад, в составе которых 105 человек и 48 единиц техники. Шквалистый ветер стал основной причиной сбоев поставки электричества.

    На территории Алтайского края и Кемеровской области особенно сильные порывы ветра привели к нарушениям в работе сетей.

    Накануне в поселке Ранцево в Тверской области произошло возгорание десяти строений, среди которых три жилых дома. Быстрому. Распространению огня способствовал сильный ветер.

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    4 апреля 2025, 20:02 • Новости дня
    Москвичей предупредили о возможной гололедице в выходные

    Tекст: Дарья Григоренко

    В эти выходные в Москве ожидается снег и гололедица, температура может опуститься ниже нуля, сообщил столичный департамент транспорта.

    По прогнозам синоптиков, 5 и 6 апреля в Москве местами ожидается снег, а температура воздуха может опуститься ниже нуля. В этой связи возможно образование гололедицы на дорогах, что может осложнить дорожную обстановку, передает РИА «Новости».

    Дептранс напомнил о необходимости соблюдать осторожность и проявлять осмотрительность при вождении. Водителям, которые уже поменяли резину на летнюю, дептранс рекомендовал воспользоваться городским транспортом для поездок по городу в предстоящие выходные.

    Ранее центр погоды «Фобос» сообщил, что в пятницу в Москве воздух прогрелся до 16,5 градуса, что стало новым максимумом года, но в выходные наступит резкое похолодание.

    Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Московском регионе в воскресенье вечером ожидаются осадки в виде снега, который сохранится на газонах до середины следующей недели, а температура снизится на 14-15 градусов.

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    5 апреля 2025, 12:19 • Новости дня
    Вильфанд сообщил о сильных холодах в Центральной России на следующей неделе

    Вильфанд: Nемпература в центральной России упадет на 9 градусов ниже нормы

    Tекст: Мария Иванова

    В начале следующей недели в центральной России ожидается резкое похолодание с 7 по 9 апреля, когда температура упадет на 5-9 градусов ниже нормы, затронув более десяти регионов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Температура в центральной России в начале следующей недели снизится значительно ниже климатической нормы, передает ТАСС.

    С 7 по 9 апреля в 12 регионах Центрального федерального округа, а также в Нижегородской области и северной части Красноярского края ожидается, что температуры будут на 5-9 градусов ниже нормы.

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что во Владимирской, Ивановской и Ярославской областях температуры опустятся до минус 11 градусов. В Тверской и Смоленской областях температурные показатели будут ниже нормы на 5-8 градусов.

    На юге Центрального федерального округа, включая Рязанскую, Калужскую, Тульскую, Орловскую и Брянскую области, температура также будет ниже нормы на 5-8 градусов. В Курской области минимальные температуры достигнут от минус 4 до минус 9 градусов, а в Белгородской – до минус 2 градусов.

    В Нижегородской области с 8 по 9 апреля температура снизится на 5-7 градусов ниже нормы, достигнув 5-9 градусов мороза. В Туруханском крае Красноярского края прогнозируется снижение температуры до минус 28 градусов, что на 5-9 градусов ниже нормы.

    В отличие от центральной России, в Якутии наблюдается значительное потепление. Дневные температуры будут положительными, достигнув плюс 2-6 градусов, что на 6-8 градусов выше нормы, отметил Вильфанд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в эти выходные в Москве ожидаются снег и гололедица, температура может опуститься ниже нуля, сообщал столичный департамент транспорта.

    В пятницу в Москве воздух прогрелся до 16,5 градусов, что стало новым максимумом года, но в выходные наступит резкое похолодание, сообщал центр погоды «Фобос».

    При этом во второй половине апреля в Центральной России ожидается потепление до плюс 20 градусов, что соответствует майским климатическим условиям.

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    4 апреля 2025, 09:45 • Новости дня
    На востоке Москвы сгорели три машины из-за поджога

    Около жилого дома в Измайлово в Москве из-за поджога сгорели три автомобиля

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Измайлово на востоке Москвы три машины сгорели в результате поджога на парковке, следствие изучает записи камер наблюдения, сообщил представитель экстренных служб.

    В районе Измайлово на востоке Москвы произошел поджог трех автомобилей на парковке. По информации столичной прокуратуры, поджог был совершен неизвестным лицом на улице 13-я Парковая. Полностью уничтожен огнем оказался автомобиль марки Haval, а соседние машины были повреждены, передает РИА «Новости».

    Представитель экстренных служб сообщил, что происшествие случилось около четырех утра в пятницу. В данный момент правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность поджигателя и выяснить все обстоятельства произошедшего.

    Ранее во Владивостоке поджог автомобиля привел к тому, что из-за ветра огонь перекинулся на соседние машины, в результате сгорело более 20 машин.

    Позже в УМВД сообщили, что задержаны заказчик и исполнители поджога, из-за действий которых сгорели 22 машины.

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    6 апреля 2025, 02:59 • Новости дня
    Пять самолетов направили в Минводы из-за тумана в Сочи

    Пять рейсов перенаправили в Минеральные Воды из-за тумана в Сочи

    В связи с сильным туманом в Сочи пять рейсов были перенаправлены на запасной аэродром в Минеральные Воды, согласно информации из телеграм-канала аэропорта Сочи.

    Как передает ТАСС, в городе Сочи наблюдается сильный туман, который может продлиться в течение суток 6 апреля. На 02:25 по московскому времени экипажи пяти рейсов приняли решение направить самолеты на запасной аэродром в Минеральные Воды для обеспечения безопасности полетов.

    В телеграм-канале аэропорта Сочи сообщили: «В городе Сочи наблюдается сильный туман, по прогнозу он может сохраниться в течение суток 6 апреля. По состоянию на 02:25 (мск), 06.04.2025 экипажами пяти рейсов, с целью обеспечения безопасности полетов, приняты решения об уходе на запасной аэродром (в Минеральные Воды)».

    Все службы аэропорта Сочи переведены на усиленный режим работы, чтобы оперативно обслуживать самолеты и пассажиров в условиях сложных метеоусловий. Пассажиры перенаправленных рейсов могут обратиться в службы аэропорта для получения актуальной информации о своих полетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, низкая видимость в районе аэропорта Сочи 3 апреля вынудила девять самолетов направиться на запасные аэродромы, включая Грозный и Махачкалу, что привело к задержкам вылетов. Командиры шести воздушных судов, направлявшихся в Сочи, 5 апреля решили уйти на запасные аэродромы из-за сильного тумана, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

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    5 апреля 2025, 16:59 • Новости дня
    Синоптик: Высота снежного покрова в Москве в понедельник достигнет 10-15 см

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник в Москве ожидается ухудшение видимости до 150 метров из-за снежного вихря, при этом выпадет до 43 мм осадков, что превышает среднюю норму за весь апрель, сообщили синоптики.

    Высота снежного покрова в Москве к понедельнику достигнет 10-15 сантиметров. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к вечеру воскресенья снежный покров в столице увеличится на 5-10 сантиметров, а в понедельник достигнет своего пика, передает РИА «Новости».

    Тишковец также отметил, что за воскресенье и ночь на понедельник в Москве ожидается выпадение до 43 мм осадков, что превышает месячную норму апреля в 37 миллиметров. Это может привести к образованию снежного вихря, при котором видимость в ночные часы сократится до 150 метров.

    Специалист подчеркнул, что в воскресенье ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, что может вызвать метель и ухудшение видимости на дорогах до 500 метров. Это создаст дополнительные трудности для жителей и гостей столицы при передвижении по городу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале следующей недели в центральной России ожидается резкое похолодание с 7 по 9 апреля, когда температура упадет на 5-9 градусов ниже нормы, затронув более десяти регионов.

    В эти выходные в Москве ожидается снег и гололедица, а температура может опуститься ниже нуля.

    Между тем в пятницу в Москве воздух прогрелся до 16,5 градусов, что стало новым максимумом года.

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    6 апреля 2025, 06:26 • Новости дня
    В Приангарье из-за сильного ветра пострадали шесть взрослых и ребенок

    В Иркутской области из-за ветра пострадали 7 человек и сгорело 17 домов

    Tекст: Денис Тельманов

    Семь человек, включая ребенка, получили травмы из-за сильного ветра в Иркутской области, где также сгорело 17 домов, повреждено 40 кровель и более 100 тыс. домов остались без света.

    По информации, предоставленной губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в его телеграм-канале, в результате сильного ветра в регионе пострадали семь человек, включая одного ребенка. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, однако от госпитализации они отказались.

    Как пишет ТАСС, ветер также вызвал пожары, в результате которых сгорели 17 жилых домов. Порывами ветра были повреждены 40 кровель, 18 деревьев, 12 опор линий электропередач и 2 автобусные остановки. В результате 46 населенных пунктов остались без электричества.

    По словам губернатора, холодный фронт больше не представляет угрозы для региона, однако усиление ветра до 20 м/с ожидается в ближайшее время. Штормовое предупреждение в регионе объявлено на 6 апреля, прогнозируется ветер до 34 м/с, дождь, переходящий в снег, и гололедица.

    Ранее, 5 апреля, штормовой ветер обрушился на ряд регионов Сибири, включая Кузбасс, Алтайский край, Республики Алтай и Хакасия, Новосибирскую и Иркутскую области. В этих регионах зафиксированы массовые отключения электроэнергии и усиление ветра до ураганного, способствующего пылевым бурям и распространению пожаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сильный ураганный ветер в Иркутской области привел к отключению электроснабжения в восьми районах, оставив без света более 100 тыс. домов.

    В Иркутской области ураганный ветер, достигающий 25 метров в секунду, вызвал пожары в Нижнеудинске и деревне Ук, где загорелись дома, а также повредил крыши и повалил деревья в Тайшете, Тулуне и Чунском муниципальном округе.

    Мощный штормовой ветер привел к массовым отключениям электроэнергии в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края и в Хакасии, в результате чего «Россети Сибирь» ввели особый режим работы.

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    6 апреля 2025, 07:36 • Новости дня
    Циклон «Зион» принес в московский регион до 15 мм осадков

    На юге московского региона выпало до 15 мм осадков из-за циклона «Зион»

    Tекст: Денис Тельманов

    Циклон «Зион» принес в Москву и южные районы московского региона значительное количество осадков, достигшее 43% от месячной нормы в некоторых местах.

    Циклон «Зион» принес в московский регион значительное количество осадков, передает РИА «Новости». В ночь на сегодня в столице выпало 3 миллиметра осадков, в то время как в южной части области уровень осадков достиг более высоких значений: в Наро-Фоминске выпало 7 миллиметров, в Коломне – 9 миллиметров, в Серпухове – 10 миллиметров, а в Михнево – 15 миллиметров. Это составляет 43% от месячной нормы.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в Центральной России наибольшее количество осадков зафиксировано в Калуге, где также выпало 15 миллиметров. Снегопады распространяются широтно с запада на восток, охватывая Смоленскую, Калужскую, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Южнее осадки постепенно переходят в дождь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в эти выходные ожидается снег и гололедица, температура может опуститься ниже нуля.

    Семь человек, включая ребенка, получили травмы из-за сильного ветра в Иркутской области, где также сгорело 17 домов, повреждено 40 кровель и более 100 тыс. домов остались без света.

    В начале следующей недели в центральной России ожидается резкое похолодание с 7 по 9 апреля, когда температура упадет на 5-9 градусов ниже нормы, затронув более десяти регионов.

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    6 апреля 2025, 10:29 • Новости дня
    Аренду электросамокатов в Москве приостановили из-за снегопада

    Дептранс Москвы сообщил о приостановке аренды электросамокатов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов из-за обильного снегопада, что может создать опасные условия для поездок, по данным столичного дептранса.

    В Москве приостановлена аренда электросамокатов и велосипедов из-за обильного снегопада, сообщает РИА «Новости». Решение принято столичным дептрансом и операторами аренды в целях обеспечения безопасности горожан. Максим Ликсутов, обращаясь к жителям, подчеркнул, что поездки в условиях снега и гололеда могут нести опасность.

    По словам дептранса, как только погодные условия улучшатся, аренда электросамокатов и велосипедов возобновится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти предложили запретить езду на электросамокатах по тротуарам, чтобы повысить безопасность пешеходов. Минтранс также предложил квалифицировать пользователей электросамокатов как водителей, что потребует от них соблюдения соответствующих правил дорожного движения.

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    4 апреля 2025, 13:59 • Новости дня
    Москва обновила температурный рекорд года перед похолоданием

    Температура в Москве достигла 16,5 градусов накануне похолодания, побив рекорд марта

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу в Москве воздух прогрелся до 16,5 градусов, что стало новым максимумом года, но в выходные наступит резкое похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».

    Москва обновила температурный рекорд в пятницу, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он отметил: «Очень часто бывает, когда в финальный день теплой серии температура достигает максимальных отметок. Так произошло и сегодня, накануне субботнего похолодания – температура воздуха в Москве стала не только самой высокой с начала апреля, она превысила значения, достигнутые с начала года», – написал он в соем Telegram-канале.

    По данным метеостанции ВДНХ, в 13 часов столбики термометров показали +16,5 градусов, что на полградуса выше предыдущего рекорда последнего дня марта и соответствует климатической норме первой пятидневки мая. Ветер, хотя и порывистый, достигающий скорости 16 м/с, западного направления, способствует продолжению прогрева, и температура может подняться еще немного.

    Окончательное значение максимума будет известно после 21 часа.

    Однако изменения в погоде не за горами, предупредил синоптик. В субботу холодный фронт вернет температуру в рамки климатической нормы, а в воскресенье южный циклон приведет к понижению температуры до уровня, характерного для середины марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе в воскресенье вечером ожидаются осадки в виде снега, который должен был сохраниться на газонах до середины следующей недели, а температура снизится на 14-15 градусов.

    Во второй половине апреля в Центральной России ожидается потепление до плюс 20 градусов, что соответствует майским климатическим условиям.

    Зимы в России могут стать короче , но не исчезнут полностью как минимум до конца века, несмотря на глобальное потепление, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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    6 апреля 2025, 15:55 • Новости дня
    Канатная дорога на ВДНХ закрылась из-за сильного ветра

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве временно остановили работу канатной дороги на ВДНХ из-за сильного ветра, сообщили в пресс-службе парка «Орион».

    В сообщении семейного тематического парка «Орион» в Telegram-канале говорится о повышенной ветровой нагрузке, которая стала причиной остановки работы.

    «Уважаемые гости. Сообщаем вам, что в связи с неблагоприятными погодными условиями – повышенной ветровой нагрузкой – работа канатной дороги временно приостановлена до улучшения метеоусловий», – говорится в сообщении парка.

    Напомним, циклон «Зион» принес в Москву и южные районы Московского региона значительное количество осадков, достигшее 43% от месячной нормы в некоторых местах.

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    6 апреля 2025, 23:20 • Новости дня
    В ДТП с автобусами на юго-западе Москвып пострадали три человека

    Коммерческий и городской автобусы столкнулись на улице Грина в Москве, пострадали три пассажира

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на улице Грина произошло столкновение коммерческого и городского автобусов, в результате которого три пассажира получили травмы и были отправлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

    На юго-западе Москвы произошло столкновение между коммерческим и городским автобусами, передает РИА «Новости». Авария случилась на улице Грина в районе дома 1к8. В результате происшествия пострадали три пассажира автобуса 948-го маршрута. Им была оказана первая медицинская помощь на месте.

    Инцидент произошел около 22.08 по местному времени. Пресс-служба Мосгортранса подтвердила факт ДТП и сообщила, что пострадавшие пассажиры были доставлены в медицинские учреждения для дальнейшего обследования и лечения.

    В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции ведут расследование случившегося. Основной целью правоохранителей является выяснение причин, приведших к столкновению транспортных средств. Обстоятельства аварии остаются под пристальным вниманием сотрудников правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве автобус столкнулся с пожарной машиной МЧС, в результате чего пострадали 15 человек, включая ребенка, и повреждены несколько автомобилей. На улице Профсоюзная в Москве произошло ДТП с участием автобуса и маршрутного такси, в результате которого пострадали пять человек.

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    Китай намерен биться с США. Он ответил Дональду Трампу введением 34-процентных пошлин на все американские товары. Хватит ли КНР сил победить в торговой войне? В первую волну Пекину удалось не только найти новые рынки сбыта, но и совершить технологический рывок. Евросоюз уже в панике от ожидания наплыва дешевой китайской продукции. Подробности

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    Трамп послал Макрону «черную метку»

    Приговор суда, перечеркнувший дальнейшую политическую карьеру Марин Ле Пен, обещает принести немало неприятностей ее врагу – президенту Франции Эммануэлю Макрону. Его американский коллега Дональд Трамп решил поучить Евросоюз демократии. Чем настойчивее он это делает, тем лучше для России. Подробности

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    «Если жив, то там классно». Как СВО превращается в семейное дело

    Что заставило 60-летнего слесаря добиваться третьего по счету контракта? Для чего на передовую добровольно ушел отец четырех дочерей? Почему мама, некогда не отпустившая сына в Сирию, одобрила его участие в СВО? Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД побывал на одной из крупнейших электростанций Сибири под Нижневартовском, где встретил работников – ветеранов СВО. Подробности

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    Трамп решил превратить НАТО в свой бизнес-проект

    Соединенные Штаты хотят, чтобы все члены НАТО тратили не менее 5% своего ВВП на оборону, заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Сейчас по этому показателю США уступают Польше, которая среди членов альянса стала лидером по военным расходам. Насколько реализуемо очередное требование Дональда Трампа и на что пойдут дополнительные деньги? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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