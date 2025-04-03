Колокольцев заявил о необходимости пересмотра миграционной политики

Колокольцев призвал к пересмотру подходов в миграционной политике России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о необходимости пересмотра подходов в миграционной политике страны, сообщает ТАСС.

Он отметил, что новые реалии требуют более эффективных и комплексных решений в этой области. Колокольцев подчеркнул, что вопросы миграции, которые теперь находятся под контролем Андрея Кикотя, являются одной из самых чувствительных тем для граждан России.

Колокольцев сообщил, что в прошлом году число мигрантов, удаленных из страны, увеличилось в полтора раза, а также возросло количество решений о запрете выезда. Министр отметил, что число патентов, признанных недействительными, возросло в четыре раза, и указал на снижение криминальной активности иностранцев за последние десять лет.

По словам министра, несмотря на успехи в этой сфере, необходимо понимать, что одно резонансное преступление может обнулить все усилия. Он подчеркнул, что предстоит большая работа по ключевым направлениям реализации миграционной политики, включая создание специальной службы на базе главного управления по вопросам миграции, которая будет состоять из шести департаментов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился создать в МВД новую службу по вопросам миграции. Также сообщалось, что закон о тестировании детей мигрантов на знание русского языка вступил в силу. Издание писало, что Россия меняет подход к миграции.