Россия помогла обжаловать ордер Интерпола на арест Додика

Юшков: Попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом

Юшков: Планы США запретить возить нефть из России по Балтике – опасная игра на нервах

Tекст: Анастасия Куликова

«План США ограничить проход нефтяных танкеров в Балтийском море незаконен с точки зрения международного права», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. Впрочем, он напомнил, что подобные инициативы прорабатывают и Евросоюз, и страны НАТО.

Тогда в качестве обоснования блокировки судов из так называемого теневого флота России рассматривались экологические мотивы. Кроме того, на Западе утверждали, будто танкеры «угрожают» критической подводной инфраструктуре. Собеседник не исключает, что может быть составлен определенный перечень кораблей, которым закроют вход в Балтийское море.

«Западные страны имеют в этой акватории наибольшее влияние. Например, Дания контролирует проливы. Если Вашингтон совместно с Европой перейдет от слов к делу, то для Москвы это окажется большой проблемой», – считает Юшков. Он объясняет: через порты Усть-Луга и Приморск вывозится несколько десятков млн тонн нефти в год.

«Для нас балтийский маршрут очень важен. Перенаправить объемы – крайне сложная задача. В этой ситуации России придется, скорее всего, перейти к сокращению добычи ресурсов. Это приведет к росту цен на мировом рынке, и мы сможем заработать примерно те же деньги. Тем не менее планы США – это серьезный вызов для Москвы», – подчеркнул аналитик.

«Какие меры мы будем предпринимать: прорываться с боем? Сопровождать военными кораблями торговые суда? Это определенная точка напряженности и сильная игра на нервах, поскольку ни одна из сторон не может гарантировать, что те или иные шаги не приведут к вооруженному конфликту», – заключил Юшков.

Ранее стало известно, что США рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море. Данная мера призвана нанести удар по «теневому флоту» Москвы, пишет в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Джеки Генрих, журналистка телеканала Fox News.

По ее словам, обсуждение новых ограничений в отношении России началось из-за разочарования главы Белого дома во Владимире Путине. Как сообщает корреспондент, Дональд Трамп считает, что именно Кремль «затягивает всеобъемлющие переговоры о прекращении огня». При этом в Вашингтоне низко оценивают эффективность уже действующих санкций.

Так, анонимный представитель Белого дома отметил, что в настоящий момент ограничения соблюдаются лишь «на три из десяти» балла. По мнению чиновника, «теневой флот» России станет «легкой мишенью» для оказания необходимого давления. По данным администрации Трампа, на данные корабли приходится около 70% нелегальных продаж нефти Москвы.

Кроме того, на днях Дональд Трамп предложил ввести вторичные пошлины на сырье РФ, если соглашения о прекращении боевых действий на Украине не удастся достичь. «Это будет означать, что если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен тариф в размере от 25 до 50% на всю нефть», – цитирует его слова NBC News.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты полагают, что в данном случае риторика главы Белого дома была адресована американской аудитории, так как озвученные им пошлины и санкции не способны нанести удар по торговле российской нефтью и напугать ее крупнейших потребителей – Китай и Индию.