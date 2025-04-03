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    Авторынок России ждет один из самых тяжелых годов
    Стало известно о поставках индийских боеприпасов Украине
    Под тарифы Трампа попали необитаемые острова с пингвинами
    Актера Безрукова заподозрили в браконьерстве на Дону
    Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России
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    Фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский пойдет на выборы, только если выбора не будет

    Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными.

    24 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    13 комментариев
    3 апреля 2025, 11:17 • Новости дня

    Россия помогла обжаловать ордер Интерпола на арест Додика

    Tекст: Александра Юдина

    Россия сыграла важную роль в обжаловании решения Интерпола о международном розыске руководства Республики Сербской, заявил президент Милорад Додик, которого суд Боснии приговорил к году тюремного заключения.

    По его словам, Россия сыграла значительную роль в процессе обжалования запроса Интерпола на выдачу ордера на арест руководителей Республики Сербской, передает ТАСС.

    Додик отметил, что Россия, Венгрия, Черногория и другие страны вмешались в этот процесс, чтобы поддержать справедливость, а не просто спасать его и других лидеров от ареста.

    Он подчеркнул, что их поддержка важна для сохранения веры в справедливость. Суд Боснии и Герцеговины ранее приговорил Додика к году тюремного заключения и шести годам запрета на политическую деятельность за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества Кристиана Шмидта. Однако это решение может быть обжаловано.

    Накануне Интерпол отклонил запрос Боснии и Герцеговины (БиГ) на арест главы Республики Сербской Милорада Додика, удовлетворив апелляцию Сербии.

    Днем ранее Додик прибыл в Москву и начал свой визит с посещения Могилы неизвестного солдата. Президент России Владимир Путин принял в Кремле руководителя Республики Сербской.

    На прошлой неделе Интерпол в Сараево инициировал международный розыск Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича.

    2 апреля 2025, 13:08 • Новости дня
    Юшков: Попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом

    Юшков: Планы США запретить возить нефть из России по Балтике – опасная игра на нервах

    Юшков: Попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом
    @ Stefan Sauer/DPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Торговые маршруты через Балтийское море критически важны для поставок российской нефти. Заигрывания США с ограничениями в данной акватории могут спровоцировать военный конфликт, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Штаты рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море.

    «План США ограничить проход нефтяных танкеров в Балтийском море незаконен с точки зрения международного права», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. Впрочем, он напомнил, что подобные инициативы прорабатывают и Евросоюз, и страны НАТО.

    Тогда в качестве обоснования блокировки судов из так называемого теневого флота России рассматривались экологические мотивы. Кроме того, на Западе утверждали, будто танкеры «угрожают» критической подводной инфраструктуре. Собеседник не исключает, что может быть составлен определенный перечень кораблей, которым закроют вход в Балтийское море.

    «Западные страны имеют в этой акватории наибольшее влияние. Например, Дания контролирует проливы. Если Вашингтон совместно с Европой перейдет от слов к делу, то для Москвы это окажется большой проблемой», – считает Юшков. Он объясняет: через порты Усть-Луга и Приморск вывозится несколько десятков млн тонн нефти в год.

    «Для нас балтийский маршрут очень важен. Перенаправить объемы – крайне сложная задача. В этой ситуации России придется, скорее всего, перейти к сокращению добычи ресурсов. Это приведет к росту цен на мировом рынке, и мы сможем заработать примерно те же деньги. Тем не менее планы США – это серьезный вызов для Москвы», – подчеркнул аналитик.

    «Какие меры мы будем предпринимать: прорываться с боем? Сопровождать военными кораблями торговые суда? Это определенная точка напряженности и сильная игра на нервах, поскольку ни одна из сторон не может гарантировать, что те или иные шаги не приведут к вооруженному конфликту», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что США рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море. Данная мера призвана нанести удар по «теневому флоту» Москвы, пишет в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Джеки Генрих, журналистка телеканала Fox News.

    По ее словам, обсуждение новых ограничений в отношении России началось из-за разочарования главы Белого дома во Владимире Путине. Как сообщает корреспондент, Дональд Трамп считает, что именно Кремль «затягивает всеобъемлющие переговоры о прекращении огня». При этом в Вашингтоне низко оценивают эффективность уже действующих санкций.

    Так, анонимный представитель Белого дома отметил, что в настоящий момент ограничения соблюдаются лишь «на три из десяти» балла. По мнению чиновника, «теневой флот» России станет «легкой мишенью» для оказания необходимого давления. По данным администрации Трампа, на данные корабли приходится около 70% нелегальных продаж нефти Москвы.

    Кроме того, на днях Дональд Трамп предложил ввести вторичные пошлины на сырье РФ, если соглашения о прекращении боевых действий на Украине не удастся достичь. «Это будет означать, что если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен тариф в размере от 25 до 50% на всю нефть», – цитирует его слова NBC News.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты полагают, что в данном случае риторика главы Белого дома была адресована американской аудитории, так как озвученные им пошлины и санкции не способны нанести удар по торговле российской нефтью и напугать ее крупнейших потребителей – Китай и Индию.

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    2 апреля 2025, 21:54 • Новости дня
    Актера Безрукова заподозрили в браконьерстве на Дону
    Актера Безрукова заподозрили в браконьерстве на Дону
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер театра и кино Сергей Безруков опубликовал в своих социальных сетях фото с рыбалки на Дону, вызвав подозрения в нарушении запрета на ловлю рыбы с моторной лодки.

    На фотографии артист держит щуку весом в несколько килограммов, что вызвало волну обсуждений среди его подписчиков, передает «Московский комсомолец».

    «Ростов между спектаклями порадовал! Спасибо, Дон-батюшка», – подписал Безруков фото. Однако некоторые комментаторы указали на то, что с 1 апреля по 31 мая в области действует запрет на рыбную ловлю с использованием моторных лодок, а также на то, что ловля щуки запрещена до 15 апреля.

    Особое внимание привлекло то, что в регионе стартовала операция «Путина-2025», в рамках которой запрещено не только ловить рыбу, но и передвигаться по водоемам на моторных плавсредствах.

    В 2020 году блогеры поймали липецкого чиновника на незаконной рыбалке.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    2 апреля 2025, 20:05 • Новости дня
    Ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области

    Минобороны: Пилот Ту-22М3 погиб при крушении в Иркутской области

    Ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Иркутской области произошла катастрофа с участием стратегического ракетоносца Ту-22М3, летчик погиб, сообщили в Минобороны.

    Экипаж самолета из четырех человек успел катапультироваться, один пилот не выжил, передает ТАСС. Минобороны уточнило, что крушение произошло в безлюдной местности. На земле нет разрушений и пострадавших.

    По предварительным данным ведомства, авария могла быть вызвана технической неисправностью.

    В августе прошлого года самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж бомбардировщика катапультировался, крушение не вызвало разрушений на земле.

    В апреле 2024 года при крушении Ту-22М3 на Ставрополье погиб один из членов экипажа.

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    3 апреля 2025, 00:30 • Новости дня
    Трамп объявил о новых пошлинах на иностранные товары

    США ввели пошлины до 34% на товары из ЕС, Китая, Южной Кореи и других стран

    Трамп объявил о новых пошлинах на иностранные товары
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении значительных пошлин на импортные товары, передает РИА «Новости». Новые тарифы составляют 20% на продукцию из ЕС.

    Пошлины коснулись продукции более чем из 100 государств. В том числе такие страны:

    - Китай – 34%;
    - Тайвань – 32%;
    - Швейцария – 31%;
    - ЮАР – 30%;
    - Индия – 26%;
    - Южная Корея – 25%;
    - Япония – 24%.

    В дополнение к этому, на легковые автомобили, легкие грузовики и автозапчасти будет установлена пошлина в размере 25%.

    Введение этих мер сопровождается базовой пошлиной в 10% на импорт из большинства стран, включая Украину, но исключая Россию.

    Трамп подчеркнул, что США применят пошлины наполовину ниже тех, что введены другими странами, чтобы обеспечить ответные действия.

    Ранее США уже ввели 25%-е пошлины на импорт из Мексики и Канады.

    ЕС, Канада и Китай намерены ответить США своими пошлинами. Оттава и Пекин уже заявили о своих намерениях, а ЕС планирует ответные действия в апреле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о введении зеркальных пошлин на импорт товаров из ЕС и Китая, выразив уверенность, что это укрепит экономику страны и поможет снизить госдолг.

    Американские власти планируют завершить военные операции в Иране до осени, если соглашение по иранской ядерной программе не будет достигнуто.

    Китайские власти приостановили регистрацию новых инвестпроектов китайских компаний в США из-за усиления торговой напряженности, сообщили источники Bloomberg.

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    2 апреля 2025, 21:32 • Новости дня
    Келлог заявил, что Россия и Украина находятся на грани прекращения огня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Келлог в эфире телеканала Fox News заявил, что конфликт на Украине близится к прекращению огня, однако для этого необходимо, чтобы обе стороны пришли к соглашению, передает РИА «Новости». Он выразил уверенность в том, что достижение мира возможно. «Я считаю, что мы сможем этого достичь. Я правда верю, что мы находимся на грани прекращения огня, но обеим сторонам предстоит прийти к определенному соглашению», – сказал Келлог.

    По словам Келлога, президент США «расстроен» из-за действий обеих сторон, но американская сторона нацелена на достижение полноценного прекращения огня. Келлог отметил, что США хотят всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня и надеются, что после этого будет сложно возобновить боевые действия. Он подчеркнул важность разработки «списка условий», который учитывает пожелания обеих сторон конфликта.

    Ранее в Белолм доме, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин может согласиться на режим прекращения огня, заявили о наличии «психологического дедлайна».

    Издание The New York Times писало, что требования Москвы на переговорах о перемирии замедляют процесс и дают России преимущество над США, желающими заключить сделку.

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    2 апреля 2025, 23:01 • Новости дня
    Интерпол отказался арестовывать Додика

    Интерпол удовлетворил апелляцию Сербии и отклонил запрос БиГ на арест Додика

    Tекст: Вера Басилая

    Интерпол отклонил запрос Боснии и Герцеговины (БиГ) на арест главы Республики Сербской Милорада Додика, удовлетворив апелляцию Сербии.

    Интерпол удовлетворил апелляцию Сербии и отклонил запрос суда Боснии и Герцеговины на арест главы Республики Сербской Милорада Додика. Об этом сам Додик сообщил на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), где выразил благодарность президенту Сербии Александру Вучичу за его поддержку и принципиальное общение с Интерполом, передает «Лента.ру».

    Додик подчеркнул, что Интерпол отказался выдать красный ордер на его арест, а также на арест председателя Народной скупщины Республики Сербской Ненада Стевандича. Он отметил, что решение Интерпола стало возможным благодаря поддержке не только со стороны Сербии, но и ряда других стран.

    В своем заявлении Додик также выразил благодарность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и лидерам других стран, которые подали апелляцию в его поддержку. Политик акцентировал внимание на том, что обвинения против него имеют политический характер и что поддержка международного сообщества в этом вопросе имеет большое значение.

    Накануне президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик прибыл в Москву и начал свой визит с посещения Могилы неизвестного солдата. Президент России Владимир Путин принял в Кремле руководителя Республики Сербской Милорада Додика.

    На прошлой неделе Интерпол в Сараево инициировал международный розыск президента Республики Сербской Милорада Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича.

    Венгрия подала апелляцию в Интерпол против инициативы из Сараево о международном аресте Додика, ссылаясь на политический характер преследования.

    Напомним, суд Боснии и Герцеговины признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта.

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    2 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Мирошник обвинил Европу в планах оккупации Украины
    Мирошник обвинил Европу в планах оккупации Украины
    @ Mehdi Chebil/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что план ввода европейского контингента на Украину можно рассматривать как оккупацию.

    Мирошник в ходе экспертной дискуссии «Противостояние Восток – Запад, Украинское измерение. Сценарии будущего» в Ереване заявил, что проект по формированию «контингента сдерживания» европейскими странами является фактическим планом оккупации Украины, передает ТАСС.

    По словам дипломата, этот контингент должен быть введен на территорию Украины после подписания мирного договора.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

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    2 апреля 2025, 14:54 • Новости дня
    Экономист: План США блокировать Балтику для нефти из России нереализуем

    Эксперт Лизан: План США блокировать Балтику для нефти из России нереализуем

    Экономист: План США блокировать Балтику для нефти из России нереализуем
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Zuma/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ввод ограничений в отношении провоза российской нефти по Балтийскому морю рискует обострить отношения Москвы и Вашингтона. Дональду Трампу придется многим пожертвовать, чтобы реализовать данные санкции, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что США рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море.

    «Запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России – очередная страшилка Вашингтона. На Западе не первый год обсуждается тема победы над так называемым «теневым флотом» Москвы», – отметил экономист Иван Лизан. По его оценкам, план США блокировать танкеры нереализуем и, более того, грозит им значительными последствиями.

    «Балтийский маршрут для нас критически важен. Если американцы и европейцы начнут хаотично действовать на этом направлении, то для России это станет ударом. Гарантировать проход танкеров придется силой: корабли Балтийского флота будут сопровождать и обеспечивать безопасность судов», – полагает эксперт.

    «Пока же планы по блокировке «теневого флота» будут прорабатываться и обсуждаться, в том числе и в США. Делается это от безысходности. В свое время администрация Джо Байдена сильно подпортила жизнь команде Дональда Трампа, введя всевозможные санкции против Москвы. Сегодня в арсенале нынешнего главы Белого дома осталось не так много инструментов давления», – пояснил экономист.

    Впрочем, он не исключает, что дело может дойти до террористических атак против танкеров. На этом фоне аналитик напомнил о затонувшем сухогрузе Ursa Major. «Другими словами, возможен сценарий давления на нас, при котором корабли начнут минировать и потом их подрывать. Это требует дополнительного анализа наших возможных ответных действий», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что США рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море. Данная мера призвана нанести удар по «теневому флоту» Москвы, пишет в соцсети Х (бывший Twitter, запрещен в РФ) Джеки Генрих, журналистка телеканала Fox News.

    По ее словам, обсуждение новых ограничений в отношении России началось из-за разочарования главы Белого дома во Владимире Путина. Как сообщает корреспондент, Дональд Трамп считает, что именно Кремль «затягивает всеобъемлющие переговоры о прекращении огня». При этом в Вашингтоне низко оценивают эффективность уже действующих санкций.

    Так, анонимный представитель Белого дома отметил, что в настоящий момент ограничения соблюдаются лишь «на три из десяти» балла. По мнению чиновника, «теневой флот» России станет «легкой мишенью» для оказания необходимого давления. По данным администрации Трампа, на данные корабли приходится около 70% нелегальных продаж нефти Москвы.

    Кроме того, на днях Дональд Трамп предложил ввести вторичные пошлины на сырье РФ, если соглашения о прекращении боевых действий на Украине не удастся достичь. «Это будет означать, что, если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен тариф в размере от 25 до 50% на всю нефть», – цитирует его слова NBC News.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты полагают, что в данном случае риторика главы Белого дома была адресована американской аудитории, так как озвученные им пошлины и санкции не способны нанести удар по торговле российской нефтью и напугать ее крупнейших потребителей – Китай и Индию.

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    2 апреля 2025, 15:56 • Новости дня
    Потерявшим жилье жителям Курской области выделено 16 млрд рублей
    Потерявшим жилье жителям Курской области выделено 16 млрд рублей
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кабмин России направит около 16 млрд рублей жителям Курской области, которые потеряли жилье, на его приобретение или строительство.

    На заседании кабинета министров премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о выделении дополнительных средств для граждан Курской области, потерявших свое жилье, передает ТАСС.

    Мишустин заявил: «Мы дополнительно сегодня выделим еще около 16 млрд рублей для тех, кто утратил жилье». Эти средства предназначены для приобретения или строительства новых домов и квартир пострадавшими жителями региона.

    Ранее президент Владимир Путин распорядился предоставить ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. рублей жителям Курской области, пострадавшим от действий украинских вооруженных формирований.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие льготы и выплаты положены жителям Курской области.

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    3 апреля 2025, 03:33 • Новости дня
    Курская область почти полностью освобождена от украинских боевиков

    Курская область освобождена от украинских боевиков, заявили в миссии РФ при ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    По информации, переданной РИА «Новости», первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что почти вся территория Курской области вновь находится под контролем России. Это произошло после попытки террористического вторжения украинских боевиков в этот регион. Полянский уточнил, что российская армия начала масштабную операцию восьмого марта, что позволило проникнуть глубоко в тыл украинских войск и заставить противника к поспешному отступлению.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявлял, что операция в Курской области будет завершена полным разгромом противника. Согласно его словам, более 86% площади, ранее занятой ВСУ, было освобождено. Президент России Владимир Путин отметил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу России и вышли на территорию противника.

    В Курской области, как и в Белгородской и Брянской, действует режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности. Это произошло после того, как подразделения украинской армии попытались захватить территорию Курской области 6 августа 2024 года. Однако их продвижение было остановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, а также отразили две контратаки противника.

    Также сообщалось, что в результате боевых действий у Горналя, Гуево и Олешни формирования ВСУ понесли значительные потери.

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» для обсуждения провокаций в Буче и преступлений киевских властей в Курской области.

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    2 апреля 2025, 16:50 • Новости дня
    Эксперт: Новая cлужба МВД призвана исправить ошибки в сфере миграционной политики

    Член СПЧ Кабанов: Служба МВД по вопросам миграции не будет сервисом для иностранцев

    Эксперт: Новая cлужба МВД призвана исправить ошибки в сфере миграционной политики
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская миграционная система меняется под нужды времени. Новая служба в системе МВД не будет предоставлять услуги иностранцам, а займется вопросами безопасности государства в сфере миграции, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее Владимир Путин создал Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ.

    «Российское руководство уделяет особое внимание проблемам миграции. Решение о создании отдельной Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан стало четкой реакцией Владимира Путина на определенные ошибки в этой сфере. Важную роль сыграл и общественный запрос на активизацию усилий правительства по данному направлению», – отметил Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ.

    Из указа президента следует, что у МВД остаются функции контроля над миграцией, но внутри министерства появится подразделение, задачей которого будет регулирование связанных с этой сферой вопросов по всем направлениям. «Важно понимать, что эта Служба не оказывает услуги, она обеспечивает безопасность», – акцентировал собеседник.

    Кроме того, во всех территориальных органах ведомства появится профильный заместитель по вопросам гражданства и регистрации иностранцев в звании генерала. «Это показывает колоссальную значимость проблемы и большое внимание к ее решению», – уточнил Кабанов. Член СПЧ подчеркнул: вектор на наведение порядка, на переход к целевому привлечению иностранцев для тех или иных работ должен быть сохранен.

    «На этом фоне создание новой службы – лишь часть комплексной работы по совершенствованию миграционной политики. Властями прорабатывается целый ряд решений, среди них – правила депортации нелегалов, требования к знанию русского языка, введение цифрового профиля приезжих», – перечислил спикер.

    Более того, работодателей будут привлекать к ответственности за использование труда нелегальных мигрантов, добавил он. «Все, кто к нам приезжает на заработки, должны платить налоги и соблюдать законы России. Кроме того, нельзя допустить приток семей неквалифицированных работников», – указал он.

    «Нелегальная миграция может нарушить наш культурно-этнический баланс и национальную самоидентификацию. Президент поставил задачу сохранения русского мира. И нам необходимо приложить максимум усилий для выполнения указанной цели», – заключил Кабанов.

    Ранее Владимир Путин поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД. Ее руководителем станет Андрей Кикоть, до этого момента занимавший пост заместителя генерального прокурора. В новом статусе он также войдет в состав Межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новая структура позволит более эффективно решать проблемы, связанные с миграцией. Кроме того, с ее помощью будет улучшена координация ведомств, чья деятельность связана с данным вопросом.

    В свою очередь, представитель МВД Ирина Волк пояснила в Telegram-канале, что основной задачей нового ведомства станет упорядочивание миграционных процессов, а также снижение противоправной деятельности представителей иностранных государств.

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    2 апреля 2025, 14:08 • Новости дня
    Умерла российская актриса и режиссер Наталья Назарова
    Умерла российская актриса и режиссер Наталья Назарова
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская актриса, сценаристка и режиссер Наталья Назарова умерла на 56-м году жизни.

    О смерти Назаровой сообщил ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский, передает ТАСС. Актриса работала в ГИТИСе педагогом.

    «Умерла Наталья Назарова», – заявил Заславский. По его словам, последние дни жизни Назарова провела в больнице. Предварительной причиной смерти стало онкологическое заболевание.

    Ранее сообщалось, что российский актер и режиссер Рашид Тугушев скончался в возрасте 63 лет.

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    3 апреля 2025, 01:10 • Новости дня
    Законопроект о повышении штрафов за антисанитарию в квартирах направлен в кабмин

    В российское правительство направили законопроект о росте штрафов за антисанитарию до 50 тыс. рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Зампред комитета Госдумы Сергей Колунов направил проект о повышении штрафов за антисанитарию в правительство, предложив увеличить их на 250%.

    Как передает РИА «Новости», депутат Госдумы Сергей Колунов предложил увеличить штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в квартирах. Новый законопроект, направленный в правительство РФ, предлагает повысить штрафные санкции для граждан до 2,5 тыс. рублей, должностных лиц – до 5 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей – до 5 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток, юридических лиц – до 50 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

    Ранее Роспотребнадзор поддержал инициативу, отметив, что действующие штрафы не менялись с 2008 года и не способствуют ответственному поведению. Сейчас штрафы варьируются от 500 до 1 тыс. рублей для граждан, от 1 тыс. до 2 тыс. рублей для должностных лиц, от 1 тыс. до 2 тыс. рублей или приостановления деятельности для индивидуальных предпринимателей, и от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или приостановления деятельности для юридических лиц.

    Колунов также сообщил о намерении добиваться возвращения нормы об изъятии жилья в случаях, если штрафные меры не оказывают должного воздействия на нарушителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, наибольшее количество обращений граждан в прокуратуру связано с проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, особенно касающимися роста платы и низкого качества услуг.

    В одной из квартир на Нагатинской набережной в Москве уровень аммиака на лестничной площадке превысил норму в 20 раз из-за девяти кошек, сообщила столичная прокуратура.

    Роспотребнадзор согласился с предложением увеличить штрафы за антисанитарию в жилых помещениях, поскольку существующие меры не менялись с 2008 года и не способствуют ответственному поведению.

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    2 апреля 2025, 20:22 • Новости дня
    Дмитриев запустил опрос о значении нормализации отношений России и США для мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел опрос о значении нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами.

    Дмитриев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) запустил опрос на тему, является ли нормализация отношений Вашингтона и Москвы чем-то хорошим для мира. В нем приняли участие более 5,5 тыс. человек. Большая часть проголосовавших выбрала ответ «да».

    Ранее стало известно, что Кирилл Дмитриев может отправиться в Вашингтон для переговоров с Стивеном Уиткоффом, чтобы обсудить возможности завершения конфликта на Украине и укрепления отношений между Россией и США.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил возможность визита Дмитриева в Вашингтон.

    Журналистка CBS News Сара Кук заявила, что Дмитриев сегодня встретится с Уиткоффом в Белом доме.

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    3 апреля 2025, 02:53 • Новости дня
    Россияне назвали мужчин лучшими начальниками

    Исследование: 60% россиян считают мужчин лучшими руководителями

    Tекст: Денис Тельманов

    В исследовании SuperJob выяснили, что большинство россиян предпочитают мужчин на руководящих должностях, однако женщины больше восхищаются начальницами.

    Большинство россиян считают мужчин лучшими начальниками, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на опрос SuperJob. В исследовании приняли участие 7 тыс. человек из всех округов страны. Согласно данным, 60% респондентов выбрали мужчин в качестве идеальных руководителей, в то время как женщин на этой позиции видят лишь 19% опрошенных.

    Отмечается, что женщины в России чаще, чем мужчины, восхищаются начальницами. 33% россиянок считают женщин лучшими руководителями, в то время как среди мужчин этот показатель составляет только 12%. Примерно 20% опрошенных не имеют четкого мнения по этому вопросу, считая, что профессионализм и адекватность важнее гендера.

    Возрастные предпочтения также играют роль в выборе идеального начальника. Молодые специалисты до 24 лет отдают предпочтение руководителям старше 40 лет. Те, кто находится в возрасте от 25 до 35 лет, предпочитают начальников около 43 лет. Россияне в возрасте от 35 до 45 лет лучше контактируют с управленцами на 5 лет старше, чем они сами. В то время как после 50 лет, люди предпочитают работать с более молодыми руководителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 51% россиян согласны сменить работу ради лучшего соцпакета, а 17% – даже с понижением зарплаты. Согласно опросу Mainsgroup, 21,7% россиян испытывают страх перед первоапрельскими розыгрышами, и 24,3% готовы приобрести страховку от их последствий за 100 рублей. Аналитики сервиса SuperJob отметили снижение числа увольнений сотрудников в России за ненадлежащее поведение на корпоративных мероприятиях с 2011 по 2024 год, в опросе участвовали 1600 экономически активных россиян.

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