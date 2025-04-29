Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.37 комментариев
Определены финалисты конкурса молодых художников «Картина мира»
Четырнадцать молодых художников из семи стран стали финалистами конкурса «Картина мира» и смогут представить свои работы в филиале Третьяковской галереи в Калининграде.
Победители были определены по итогам рейтингового голосования, сообщают организаторы конкурса. Финалистами стали четырнадцать авторов, которые получили возможность выставить свои работы в филиале Третьяковской галереи в Калининграде в июне 2025 года. Экспозиция пройдет в рамках V Международного фестиваля классической музыки «Кантата», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Тематика конкурса – «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества» – вызвала большой интерес среди художников и ценителей искусства, собрав 1447 работ из 65 стран. В финал вышли представители США, Ливии, Турции, Демократической Республики Конго, Вьетнама, Китая и России. В номинации «Живопись» представлены девять работ, в «Графике» – три, в «Цифровом искусстве» – две.
Сопредседатель Творческого совета конкурса Сергей Новиков отметил: «Конкурс «Картина мира» – это, без преувеличения, трамплин для быстрого старта в профессиональной среде. Попробовать свои силы, ощутить свою творческую мощь, не бояться показать себя и привлечь внимание – для многих участие стало серьезным шагом вперед».
Заместитель министра культуры России Сергей Першин подчеркнул международное значение конкурса и объединяющую роль искусства: «Их работы можно будет увидеть в Третьяковской галерее. Это искренние произведения, объединяющие людей, ведь искусство говорит на универсальном языке, который близок каждому».
Член Творческого совета Семен Михайловский выразил уверенность, что проект даст новый импульс талантливым молодым авторам из разных стран мира. Конкурс проводится при поддержке компании «Иннопрактика», Третьяковской галереи, Санкт-Петербургской академии художеств и «Газпромбанка».