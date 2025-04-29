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ISU заявил о готовности принять меры по делу Розанова
ISU выразил обеспокоенность обвинениями Жилиной в адрес Сергея Розанова
Международный союз конькобежцев (ISU) выразил обеспокоенность в связи с обвинениями в неподобающем поведении экс-тренера Сергея Розанова и пообещал принять дисциплинарные меры, если факты подтвердятся.
Международный союз конькобежцев глубоко обеспокоен недавними заявлениями российской фигуристки Вероники Жилиной о предполагаемом неправомерном поведении тренера Сергея Розанова, передает ТАСС.
Представители ISU подчеркнули, что крайне серьезно относятся ко всем обвинениям в домогательствах, оскорблениях или другом ненадлежащем поведении. В случае подтверждения информации организация пообещала принять соответствующие дисциплинарные меры согласно внутренним правилам и в координации с национальными федерациями.
Также в ISU отметили, что рассматривают вопрос с твердым обязательством сохранять конфиденциальность и уважать пожелания, а также эмоциональное состояние фигуристки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несовершеннолетняя российская фигуристка стала фигуранткой дела американского тренера Далайлы Саппенфилд в Колорадо-Спрингс в 2020 году, специальная комиссия во Франции выявила «беспрецедентное» число случаев сексуального насилия наставников над юными фигуристками, а российский тренер по фигурному катанию Генрих Сретенский признал себя виновным в домогательствах к юной фигуристке.