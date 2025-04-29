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Уолтц заявил о готовности Трампа оказать давление на Москву и Киев ради мира
Уолтц: Трамп готов оказать любое необходимое давление на обе стороны ради мира
Белый дом готов применять все методы для скорейшего завершения конфликта на Украине, включая давление на обе стороны, заявил Fox News Radio советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц.
Советник американского президента по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил в эфире Fox News Radio о решимости Дональда Трампа положить конец украинскому конфликту и оказать на обе стороны необходимое давление, если потребуется.
По словам Уолтца, встреча лидеров России и киевского режима станет одним из знаковых исторических моментов.
«Президент Трамп полон решимости положить конец войне и оказать любое необходимое давление на обе стороны, чтобы завершить это», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжает наносить удары по объектам ВСУ. Президент США Трамп грозил ввести банковские или вторичные санкции против России в ответ на удары по инфраструктуре Украины.
При этом после встречи в Риме Трамп отметил, что Владимир Зеленский стал спокойнее. Белый дом позднее назвал эту встречу Трампа и Зеленского продуктивной.