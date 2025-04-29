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Медведев предупредил о риске «мировой заварухи» из-за МУС
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал действия Международного уголовного суда опасными и противоречащими принципам международного права.
Международный уголовный суд дискредитировал себя, и его деятельность может привести к глобальным конфликтам, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
По его словам, выдача ордеров на арест глав государств и правительств противоречит иммунитетам и принципам международного права. «Это просто опасно. Тот случай, когда деятельность международной судебной инстанции может создавать угрозу человечеству», – заявил Медведев.
Он подчеркнул, что арест руководителя сильной страны по ордеру МУС может стать поводом для войны. Медведев назвал такие действия casus belli и отметил, что подобный шаг приведет к мировой заварухе.
Медведев также высказал мнение о необходимости роспуска МУС и создания новой общепризнанной судебной инстанции, способной рассматривать преступления против человечности, терроризм, геноцид и военные преступления. Он выразил надежду, что подобный орган будет учрежден в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил о цинизме приглашения «бандеро-нацистов» в Берлин, назвал киевский режим убогим рейхом и нацистами, а также отметил наступление точки невозврата в отношениях с Европой.