Tекст: Дмитрий Зубарев

Международный уголовный суд дискредитировал себя, и его деятельность может привести к глобальным конфликтам, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По его словам, выдача ордеров на арест глав государств и правительств противоречит иммунитетам и принципам международного права. «Это просто опасно. Тот случай, когда деятельность международной судебной инстанции может создавать угрозу человечеству», – заявил Медведев.

Он подчеркнул, что арест руководителя сильной страны по ордеру МУС может стать поводом для войны. Медведев назвал такие действия casus belli и отметил, что подобный шаг приведет к мировой заварухе.

Медведев также высказал мнение о необходимости роспуска МУС и создания новой общепризнанной судебной инстанции, способной рассматривать преступления против человечности, терроризм, геноцид и военные преступления. Он выразил надежду, что подобный орган будет учрежден в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил о цинизме приглашения «бандеро-нацистов» в Берлин, назвал киевский режим убогим рейхом и нацистами, а также отметил наступление точки невозврата в отношениях с Европой.