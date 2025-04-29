Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале «Северный ветер» сообщается, что на направлении Гоптаровки штурмовая группа ВСУ предприняла попытку прорваться через лесные массивы, но была почти полностью уничтожена в стрелковом бою, а остатки ликвидированы артиллерией и дронами.

На удалении от государственной границы была выявлена и уничтожена еще одна штурмовая группа ВСУ, планируемая к переброске «второй волной» на то же направление.

Украинское командование продолжает доукомплектовывать подразделения за счет насильно мобилизованных, перебрасывая их в район Мирополья, где также понесло потери в результате огневого поражения российских войск.

На направлении Поповки артиллерией уничтожена разрозненная группа украинских военных в лесных массивах, а за сутки на этом участке уничтожено четыре единицы техники противника.

Северяне продолжают наносить потери ВСУ на Сумском направлении, уничтожая личный состав вблизи границы. Южнее хутора Олешня украинская армия перебрасывает наиболее боеспособные подразделения для сдерживания российского наступления, но несет существенные потери.

В северной части Локни насильно мобилизованные из Одессы самовольно оставили позиции, часть из которых удалось скрыться, а поисковая группа ВСУ по их розыску была уничтожена огнем российских войск.

На направлении Басовки попытка контратаки ВСУ на квадроциклах была пресечена с помощью дронов и артиллерии, все нападавшие уничтожены. В районе Беловоды российские десантники выбили украинских военных из нескольких опорных пунктов и продвинулись более чем на километр восемьсот метров, уничтожив пять единиц бронетехники.

На Липцовском направлении были сбиты все беспилотники, предпринявшие разведку, и уничтожены пусковые установки дронов. На Волчанском направлении за сутки уничтожено шесть штурмовых групп ВСУ и минометный расчет. Общие потери украинской армии за сутки превысили 210 человек, включая более 160 на Сумском и 22 на Краснояружском направлениях.

По данным российских военных, были уничтожены пункты боепитания, склад боеприпасов, несколько пусковых установок дронов, минометы, бронемашины, автомобили, а также различные беспилотные аппараты, включая американский «Кугуар», «Флай Ай», «Лелека-100» и тяжелые коптеры.

Накануне сообщалось, что в ходе боевых действий на границе с Сумской областью войска «Север» продвинулись более чем на два километра, уничтожив свыше 240 военнослужащих противника за сутки.