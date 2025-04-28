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Финал Всероссийского фестиваля патриотической песни прошел в храме Христа Спасителя
Финал Всероссийского фестиваля патриотической песни собрал финалистов из 26 регионов
В зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя 27 апреля выступили финалисты Всероссийского фестиваля патриотической песни, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Торжественный финал Всероссийского фестиваля патриотической песни состоялся 27 апреля в зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя в Москве, став завершением масштабного проекта Профсоюза работников здравоохранения.
Из 245 заявок на фестиваль были выбраны 26 финалистов из регионов России, которые исполнили песни о подвиге поколения победителей, любви к Родине и медицинской профессии.
В рамках фестиваля проходило онлайн-голосование за премию «Народное признание», в котором поучаствовали около 36,5 тыс. пользователей соцсетей. Победителем стал Ильгиз Тимербулатов из Башкирии с песней «Журавли». Гран-при фестиваля получил Николай Вахрушев из Дальневосточного окружного медицинского центра ФМБА России с композицией «Березовые сны».
«Мы, наследники Великой Победы, отдаем почести героям. Сегодня медицинские работники со всей страны показывают не только свои исполнительские таланты – они складывают патриотический гимн, который звучит здесь, в храме Христа Спасителя, и разносится по всей России», – отметил председатель профсоюза Анатолий Домников.
Мероприятие собрало более тысячи зрителей и транслировалось онлайн. Среди гостей в зале находились представители Министерства здравоохранения, администрации президента, федеральных СМИ и профсоюзов стран СНГ.
Песни финалистов включены в специальный альбом, размещенный на платформе «ВК Музыка», где их уже прослушали тысячи пользователей.
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в Москве стартовала патриотическая акция «Портрет героя», в рамках которой юные художники запечатлевают на холсте образы ветеранов спецоперации, делясь их историями.