Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.4 комментария
Минобороны: Юлия Чичерина дала концерт для танкистов СВО
Чичерина провела концерт для танкистов 51-й армии в тылу СВО
Певица Юлия Чичерина дала концерт для солдат танкового батальона в тыловом районе СВО, поддержав боевой дух военн#{video1}ослужащих.
Концерт Юлии Чичериной для военнослужащих гвардейского танкового батальона 51-й общевойсковой армии состоялся в тыловом районе зоны спецоперации, передает Telegram-канал Минобороны. Артистка исполнила для бойцов свои известные композиции, а также пообщалась с военнослужащими после выступления. В сообщении отмечается, что именно такое внимание со стороны известных деятелей культуры придает бойцам силы и вдохновляет на выполнение боевых задач.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сети запустили флешмоб в поддержку патриотичных российских артистов, певица Юлия Чичерина совместно с артистами фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО выступила с концертом для военнослужащих штурмовых подразделений в зоне спецоперации, а президент России Владимир Путин присвоил Чичериной звание «Заслуженный артист России».