Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».2 комментария
В Сети запустили флешмоб в поддержку патриотичных российских артистов
В социальных сетях стартовал флешмоб в поддержку патриотичных российских артистов, которых западные платформы пытаются вытеснить из своего медийного пространства.
О запуске флешмоба #НасНеЗаблокировать! Объявило радио «Гордость», об этом сообщается в Telegram-канале станции.
Для участия в флешмобе необходимо на любом музыкальном сервисе включить композиции Григория Лепса, Полины Гагариной, SHAMAN, Олега Газманова, Юли Чичериной и других патриотичных российских исполнителей, а затем опубликовать в соцсетях скриншот воспроизведенной песни с хештегом #НасНеЗаблокировать.
Ранее YouTube заблокировал каналы Газманова, Чичериной, Лепса и Манучарова.