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    Запад нашел ответ на провальный «контрнаступ» Украины
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад опасается продовольственной монополии России

    Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    49 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    11 комментариев
    28 января 2024, 08:28 • Новости дня

    Чичерина выступила перед штурмовиками в зоне спецоперации

    МО: Юлия Чичерина выступила перед штурмовиками в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская рок-певица Юлия Чичерина совместно с артистами фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО выступила с концертом для военнослужащих штурмовых подразделений в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России.

    Как сообщили в военном ведомстве, Заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Чичерина вместе с артистами фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО выступила с концертом для военнослужащих штурмовых подразделений в тылу зоны СВО, передает РИА «Новости».

    Там добавили, Чичерина, в свою очередь, исполнила композиции из старого репертуара, а также новые, написанные в период проведения СВО. Кроме того, прозвучали популярные среди военнослужащих песни, исполненные Чичериной совместно с артистами ЦВО.

    Ранее Сергей Безруков выступил перед участниками спецоперации в госпитале.

    25 января 2024, 19:53 • Новости дня
    СМИ: Запад предлагал Зеленскому сбежать или принять условия Москвы

    Журналист Time Шустер рассказал, как Запад предлагал Зеленскому скрыться за границей перед началом СВО

    СМИ: Запад предлагал Зеленскому сбежать или принять условия Москвы
    @ Global Look Press via ZUMA Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные лидеры в день выступления президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по международной безопасности до начала СВО призвали Владимира Зеленского остаться за границей и начать формировать правительство в изгнании, заявил журналист Time Саймон Шустер.

    Подробности предложения Запада Шустер опубликовал в книге об украинском президенте The Showman («Шоумен»), пишет РБК.

    В книге Шустера говорится, что Зеленский якобы воспринял со злостью предложение Запада бежать с Украины, у него создалось впечатление, что союзники его бросили так же, как и во время его первых переговоров в ноябре 2019 года с президентом России Владимиром Путиным в Париже. По словам Шустера, Зеленский тогда ему сказал, что не может доверять никому из своих союзников на Западе. В ответ на предложение не возвращаться Зеленский ответил: «Я позавтракал в Киеве. И поужинаю там же».

    Шустер пишет, что перед своей речью в Мюнхене Зеленский встретился с американскими политиками во главе с вице-президентом Камалой Харрис, которые ему сообщили о «неизбежности вторжения». По словам журналиста, украинские власти не верили американским разведчикам, но решили использовать эту возможность, чтобы получить от Запада оружие.

    Зеленский заявил, что США следовало бы ввести против России экономические и финансовые санкции и передать Киеву ракетные комплексы Stinger и Javelin, боевые самолеты и зенитные батареи, но Харрис посчитала такие предложения неприемлемыми.

    Журналист также пишет, что в Мюнхене многие западные союзники были уверены в неизбежности поражения Украины и предлагали заключить сделку Киеву и Москве на условиях России, посредником вызвался выступить канцлер Германии Олаф Шольц, который до этого встречался с Путиным в Москве.

    Зеленский понимал, что вступить в НАТО в ближайшие годы Киев не сможет, и был готов пойти на компромисс по этому вопросу, но отдавать территории он не хотел, утверждает журналист.

    Ранее Шустер рассказал о жизни президента Украины в бункере в первые месяцы после начала российской спецоперации.

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    26 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в Соледаре Донецкой народной республики непростая, украинские силовики пытаются контратаковать, но Вооруженные силы России ежедневно продвигаются вперед, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Петербурге со студентами – участниками спецоперации.

    «Там, в Соледаре, ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая, противник пытается там со всех сторон контратаковать, но ничего не получается. Наоборот, наши подразделения двигаются вперед по разным направлениям и постепенно выходят на канал. Во всяком случае в этом направлении движение есть <…>, до канала осталось, боюсь ошибиться, метров 800, наверное», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Соледар перешел под контроль российских войск в январе 2023 года. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение. Его освобождение позволило перерезать прямой путь снабжения для ВСУ между Северском и Артемовском, а также охватить последний с северной стороны.

    Ранее Путин заявил, что Россия пытается военными средствами прекратить конфликт на Украине.

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    25 января 2024, 12:53 • Новости дня
    Офицер ВСУ по ошибке пришел «с инспекцией» в российское подразделение

    «Российская газета»: Офицер ВСУ по ошибке пришел «с инспекцией» в российское подразделение и оказался в плену

    Tекст: Ольга Никитина

    Командир штурмовой группы с позывным Лева рассказал о том, как российским военным удалось тихо и незаметно проникнуть в тыл противника в лесу, в результате чего в российский плен попал украинский офицер.

    Лева рассказал, что его группа получила задание проникнуть в тыл противника и занять участок леса вместе с обустроенным там опорным пунктом. Бойцы, по его словам, сработали настолько слаженно, что отряды ВСУ, находившиеся поблизости, ни о чем не догадались. В захваченный блиндаж вскоре явился офицер вооруженных сил Украины, командир подразделения, которое раньше его занимало. Он направлялся для «инспекции», но оказался в российском плену, пишет «Российская газета».

    «Он не ожидал нас увидеть – пришел вольготно: один, без охраны, с пистолетом», – рассказал Лева, отметив, что поначалу офицер принял российских военных за украинцев, которые вышли из повиновения, а потому «стал кричать» и «хвататься за оружие».

    Офицера утихомирили и отправились в разведку в направлении, откуда пришел украинец. В окопе с огневой точкой находились от пяти до десяти боевиков ВСУ. «Потрепали им нервы немножко: постреляли, покидали гранаты, – и оттянулись. Взяли еще людей, вернулись. Применили немного слаженности, чуть боевого духа и запрыгнули в окоп», – рассказал Лева, добавив, что с противником было покончено.

    Ранее российские танкисты рассказали, как уничтожили из закрытой позиции замаскированный опорный пункт ВСУ на Купянском направлении.

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    27 января 2024, 08:51 • Новости дня
    СМИ узнали новый план США по Украине

    WP: США готовят новую оборонительную стратегию для ВСУ

    СМИ узнали новый план США по Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    США разрабатывает план для ВСУ на 2024 год, в котором делает акцент на оказании помощи Украине в отражении новых наступательных действий России при одновременном продвижении к долгосрочной цели укрепления украинской военной мощи и экономики, сообщила The Washington Post.

    План на 2024 год отличается от прошлогоднего тем, что сосредоточен на оттеснении российских войск. Источник издания в Вашингтоне отметил, что в Белом доме понимают, что ВСУ трудно будет предпринять такое же масштабное наступление на всех фронтах, которое они пытались предпринять в прошлом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post.

    В США намерены поддержать Украину, чтобы она была «намного сильнее к концу 2024 года и вывести Киев «на более устойчивый путь». Кроме того, как пишет газета, США готовы гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также создание будущей украинской армии, чтобы «сдерживать» Россию. Также Вашингтон предложит программу по защите, восстановлению и расширению промышленной и экспортной базы Украины, и проведению политических реформ, необходимых для «полной интеграции в западные институты».

    Ранее экс-сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен заявил, что столица Украины может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина пытается создать новый плацдарм на Днепре.

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    27 января 2024, 13:26 • Новости дня
    Командир «Белых Демонов» ВСУ Ярый уничтожен под Макеевкой

    «Московский комсомолец»: Командир «Белых Демонов» ВСУ Ярый уничтожен под Макеевкой

    Командир «Белых Демонов» ВСУ Ярый уничтожен под Макеевкой
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные уничтожили в боях за Макеевку на Купянско-Лиманском направлении украинского националиста Василия Яремко с позывным «Ярый».

    В соцсетях опубликовали некролог, из которого следует, что Яремко был ликвидирован 25 января под Макеевкой, возглавлял отряд «Белые демоны» внутри националистического батальона «Карпатская сечь» (входит в запрещенный террористический батальон «Азов»), пишет «Московский комсомолец».

    Ранее на Украине сообщили, что ВС России ликвидировали «лучшего танкиста ВСУ» Максима Гацанюка.

    До этого российские военкоры сообщили, что в зоне СВО ликвидирован командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков.

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    27 января 2024, 14:25 • Новости дня
    В Киеве предупредили о зреющем бунте против Зеленского

    Политолог Бортник: В Раде зреет бунт против Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Парламентский кризис на Украине может привести к ограничению власти президента Владимира Зеленского и формированию коалиции главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в своем видеоблоге.

    Эксперт считает, что после «изгнания» депутата Марьяны Безуглой, в глубинах парламента стал назревать бунт и формироваться большинство «за Залужного». По его словам, власть Зеленского основывалась на доминировании президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде, но внутренние конфликты в парламенте приведут к формированию новой коалиции, передает РИА «Новости».

    Бортник уверен, что Зеленский потеряет поддержку парламента и превратится в «хромую утку», будет назначать министров только с согласия Рады.

    В начале января украинский депутат Вадим Ивченко заявил, что комитет Рады по вопросам нацбезопасности решил отозвать Марьяну Безуглую с должности его замглавы. Позднее парламент зарегистрировал соответствующее постановление.

    Между тем, в США заявили, что раскол в правительстве Украины может привести к бунту украинской армии.

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    27 января 2024, 11:57 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о спасении российскими войсками в Авдеевке
    Украинский пленный рассказал о спасении российскими войсками в Авдеевке
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко рассказал, как на позициях в Авдеевке в ДНР украинские солдаты ждали спасения российскими войсками.

    Украинский пленный заявил, что штурмовики ВСУ на передовой были брошены без огневой поддержки, провизии и воды, патроны закончились спустя четыре часа боя. По словам Гриненко, они «ползали на позициях и отойти просились, и помощи просили», но помощь со стороны Украины не пришла, их спасли российские солдаты, которые взяли их в плен и не применяли к ним силу, передает ТАСС.

    Гриненко рассказал, что условия в российском плену нормальные: тепло, кормят, дают пить, относятся нормально.

    Пленный рассказал, что сдался российским военным несколько дней назад в Авдеевке. По его словам, за девять дней штурмовая рота, в которой он проходил службу, была наполовину уничтожена.

    Ранее пленный командир роты 14-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Червона калина» капитан Денис Винник рассказал о постоянных обстрелах украинских позиций в районе Вербового и Работина.

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    26 января 2024, 21:37 • Новости дня
    Опубликовано видео посадки украинских военнопленных в Ил-76

    СК обнародовал кадры посадки украинских военнопленных в Ил-76

    Опубликовано видео посадки украинских военнопленных в Ил-76
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России опубликовал кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76, который был сбит ПВО ВСУ в Белгородской области.

    Следователи обнародовали в Telegram-канале видео посадки украинских военнопленных в Ил-76. На кадрах несколько грузовых автомобилей подъехали к самолету, куда зашли пленные солдаты ВСУ.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что результаты расследования по сбитому Ил-76 опубликуют «по максимуму», чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле.

    Путин заявил, что изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО.

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    27 января 2024, 14:34 • Новости дня
    ВС России уничтожили склады горючего и ракет ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили склады горючего и ракет ВСУ

    ВС России уничтожили склады горючего и ракет ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России поразили склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях, а также уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 102 районах, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Российские войска уничтожили ЗРК С-300 в Черкасской области, а средствами ПВО сбиты семь  снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, уничтожено 28 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области.

    Всего с начала проведения СВО уничтожены 568 самолетов, 265 вертолетов, 11283 беспилотника, 456 ЗРК, 14805 танков и других боевых бронированных машин, 1210 боевых машин РСЗО, 7881 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 17940 единиц спецтехники.

    Ранее российские войска улучшили положение на Купянском направлении и отразили 43 атаки ВСУ.

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    25 января 2024, 19:20 • Новости дня
    Военный рассказал, как отбил атаку четырех украинских дронов-камикадзе
    Военный рассказал, как отбил атаку четырех украинских дронов-камикадзе
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский военнослужащий с позывным «Бабай» из Челябинска, участвующий в боевых действиях на Украине в составе Южной группировки, рассказал, как подстрелил из автомата три украинских FPV-дрона и увернулся от четвертого.

    Во время штурма позиций украинской армии группа ВС России подверглась атаке дронов-камикадзе, рассказал «Бабай», передает РИА «Новости».

    По словам бойца, три из них он сумел подстрелить и сбить из своего автомата, а от четвертого пришлось уворачиваться. «Четвертый (дрон) летел, я в него попал, но как я попал, он (начал падать), ударился об землю и разорвался», – рассказал военнослужащий.

    Инструктор «Ураган», тренирующий уральских мобилизованных в зоне специальной военной операции, рассказал, что после инцидента с дронами сослуживцы подарили «Бабаю» шеврон «Легенда», который боец теперь носит на груди.

    «Бабай» – человек со стальным характером. Он сопоставил опасность, поразил три квадрокоптера, четвертый чуть не поразил его. Но он нашел в себе силы, увернулся, спровоцировал на ложное (движение) и соответственно ушел от этого (от дрона). У нас многие бойцы умеют ориентироваться в обстановке, но он уникален тем, что три квадрокоптера свел на нет», – отметил «Ураган».

    Ранее российский штурмовик с позывным «Бабай» рассказал, как вместе с сослуживцами взял позицию украинских военных под Донецком.

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    26 января 2024, 12:12 • Новости дня
    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики

    Политолог Скачко: Попытки Украины обвинить Россию в крушении Ил-76 так же неправдоподобны, как и слова о самообстреле Донбасса в 2014 году

    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики
    @ ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина пытается обелить себя и Запад, поэтому хочет свалить вину за крушение Ил-76 на Россию. Офис Зеленского не может отрицать удар по самолету, поэтому решил заявить, что Москва сама спровоцировала атаку. Однако эта версия не выдерживает критики. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Россия назвала бредовым выступление Украины по теме сбитого Ил-76 в ООН.

    «Версия Украины, представленная на заседании Совбеза ООН, типичная ложь во спасение своей уже давно запятнанной репутации. Не сомневаюсь, что Франция изначально перенесла встречу, чтобы офис Зеленского смог придумать «отмазку» получше. Кроме того, это заявление призвано обелить Запад. Если выяснится, что самолет был сбит иностранными ракетами, то Европа и США станут соучастниками преступления», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Вместе с тем Украина не может отрицать, что она сбила Ил-76, поэтому заявляет, что Москва сама спровоцировала удар. Однако эта версия не выдерживает никакой критики. ВСУ сбили борт над территорией России. Это все равно, что целенаправленно ударить человека, а затем обвинить в случившемся его самого», – отмечает собеседник.

    «Но Украина не первый раз не хочет брать на себя ответственность за свои деяния и обвиняет в них Россию. В частности, крушение Ил-76 можно поставить в один ряд с историями о Донбассе, который в 2014 году якобы обстреливал сам себя. Напомню, Киев тогда неоднократно обвинял в этом республики», – подчеркивает он.

    «Более того, Украина и дальше продолжит совершать провокации и обвинять в них Россию. Это нужно для того, чтобы испортить нашу репутацию в глазах других стран. Также офис Зеленского будет пытаться подтолкнуть Кремль к ответным действиям, чтобы вновь возложить вину на Москву. Поэтому нам нельзя поддаваться на подобные вызовы», – резюмировал Скачко.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что выступление представителя Украины на заседании Совбеза ООН по теме сбитого российского Ил-76 было параноидальным и бредовым. «Установка, которую моя коллега получила, – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», – отметил он.

    Напомним, зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении пыталась утверждать, что ответственность за гибель украинских пленных якобы несет Россия, так как она должна была обеспечивать безопасность на своей территории. Кроме того, по ее словам, Москва не предоставила данные о числе транспортных средств, маршрутах и средствах перевозки пленных. Также дипломат назвала военно-транспортные самолеты «легитимной военной целью».

    Между тем Россия призвала государства – члены Совбеза ООН осудить атаку на Ил-76 в Белгородской области. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что членам СБ ООН и руководству организации следует осудить «этот и все другие террористические акты киевской хунты». По его словам, в этой ситуации молчание только укрепляет уверенность «коррумпированного диктаторского режима Зеленского».

    Напомним, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

    Самолет потерпел крушение около 11.00 мск в среду. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет. Также на месте крушения были найдены черные ящики самолета, которые были переданы следствию.

    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина самостоятельно подтвердила свою причастность к крушению. Он также отметил, что офис Зеленского не мог не знать о планирующемся обмене пленными. При этом он подчеркнул, что России не важна готовность западных стран поверить Москве.

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    26 января 2024, 16:32 • Новости дня
    Захарова: В Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие

    Официальный представитель МИД Захарова назвала безумием претензии Киева на российские территории

    Захарова: В Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смехотворными претензии Киева по принятому президентом Украины Владимиром Зеленским указу об «исторически населенных украинцами» территориях России.

    Захарова назвала указ не только «скандальным и провокационным», но и просто «безумным». По ее словам, в Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие, заявив претензии на значительную часть России, передает ТАСС.

    Дипломат, говоря о претензиях киевского режима, отметила, что они безграмотно камуфлируются под некую заботу о проживающих там якобы «страдающих веками украинцах из-за уничтожения Россией их национальной идентичности».

    «Фраза о том, что они там курят, становится все более и более реалистичной», – отметила Захарова.

    Ранее Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Такими землями, согласно указу, в Киеве считают «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».

    Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал незатейливым пропагандистским ходом новый указ Зеленского.

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    25 января 2024, 12:30 • Новости дня
    Политолог: Зеленский подобно Кучме будет до последнего отрицать факты о сбитом Ил-76

    Политолог Скачко: Украинское государство не способно взять ответственность за трагедию с Ил-76

    Политолог: Зеленский подобно Кучме будет до последнего отрицать факты о сбитом Ил-76
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Длительное отсутствие реакции со стороны Украины говорит о причастности ВСУ к крушению Ил-76. В своем стремлении отрицать очевидное Зеленский напоминает Леонида Кучму во время инцидента с самолетом «Сибирь». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский прокомментировал крушение российского Ил-76 с военнопленными ВСУ на борту.

    «Цель заявлений Зеленского – убедить общественность в полном отсутствии вины Украины. Собственно, для этого он и упоминает ГУР, которое якобы должно выяснять обстоятельства гибели военнопленных. Уверен, что это ведомство до последнего будет пытаться доказать, что ВСУ били по самолету, в котором перевозились боеприпасы», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Зеленский демонстрирует типичное поведение, которое свойственно украинскому руководству еще со времен Леонида Кучмы. Напомню, именно при этом президенте силами местных военных был сбит российский самолет «Сибирь». Правительство «братского» государства до последнего отрицало причастность к случившемуся», – считает собеседник.

    «Однако тогда, под давлением неопровержимых доказательств, Украина все-таки признала свою вину. Неспособность согласиться с очевидным, искренне раскаяться в собственных ошибках – все это признаки слабых лидеров, для которых репутация в информационном поле играет куда более важную роль, чем моральная составляющая», – подчеркивает эксперт.

    «Несмотря на то что Зеленский выбрал традиционную для Украины тактику «отрицания очевидного», косвенным подтверждением вины его офиса можно считать и длительное отсутствие какой-либо реакции на произошедшее. Скорее всего, ему пришлось целый день согласовывать приемлемую позицию по катастрофе с западными политиками», – уточняет он.

    «Действия украинского руководства подставили США и ЕС. Фактически Вашингтон и Брюссель снабжают вооружением государство, открыто нарушающее Женевскую декларацию о терроризме. Такой взгляд на события не понравится западной публике, поэтому отнекиваться от причастности к катастрофе с Ил-76 будет не только Украина, но и ее покровители», – резюмирует Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский прокомментировал крушение российского Ил-76 с военнопленными ВСУ на борту. По его словам, в настоящее время ГУР занимается выяснением судьбы солдат, находившихся на самолете. Он также поручил министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров об имеющихся данных. Зеленский подчеркнул, что страна будет настаивать на «международном расследовании».

    «Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно», – прокомментировал слова Зеленского пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его мнению, Украина совершила чудовищный акт, который «не поддается пониманию».

    Напомним, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

    Самолет потерпел крушение около 11.00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет. Также на месте крушения были найдены черные ящики самолета, которые были переданы следствию.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия стала следствием внутриполитической борьбы неонацистских элит. «Эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО», – указал он.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО ВСУ. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Списки граждан, подлежащих обмену, были согласованы за три дня до катастрофы, отметила в своем Telegram-канале главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Кроме того, она опубликовала полный перечень солдат ВСУ, находившихся на борту самолета в момент крушения. Издание «Фонтанка» собрала информацию об этих людях.

    В связи с трагедией Россия запросила срочное заседание СБ ООН. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина самостоятельно подтвердила свою причастность к крушению. Он также отметил, что офис Зеленского не мог не знать о планирующемся обмене пленных. При этом он подчеркнул, что России не важна готовность западных стран поверить Москве.

    Между тем Франция, занимающая пост председателя СБ ООН, отказалась назначить срочное заседание. Как отметил в своем Telegram-канале зампостпреда РФ при организации, данное поведение объясняется потребностью Парижа дать «своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего».

    При этом на фоне трагедии верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости отправки Украине системы запуска ракет большой дальности.

    Коментарии (12)
    27 января 2024, 12:59 • Новости дня
    Медведев: Россия навсегда уничтожит врагов с лица земли
    Медведев: Россия навсегда уничтожит врагов с лица земли
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киев при поддержке Запада пытается бросить вызов всему цивилизованному миру, Россия сделает все, чтобы ее враги навсегда исчезли с лица земли, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев на своей странице в сети «ВКонтакте» напомнил, что в субботу исполняется 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Он подчеркнул, что долг россиян – бережно хранить память о подвиге советского народа, который является источником мужества и стойкости в борьбе с силами неофашизма.

    Политик предупредил, что киевский режим пытается бросить вызов всему цивилизованному миру.

    «Сделаем все, чтобы, как и 80 лет назад, наши враги навсегда исчезли с лица земли», – призвал Медведев.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на необходимость помнить о подвиге народа и передавать будущим поколениям, особенно сейчас, когда спустя восемь десятилетий нацизм вновь поднимает голову.

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    26 января 2024, 21:42 • Новости дня
    МИД: Россия готова откликнуться на любые конструктивные инициативы по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова откликнуться на жизнеспособные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, однако с учетом новых политико-правовых реалий, следует из ответов МИД на вопросы СМИ к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.

    В министерстве заявили, что Россия готова рассматривать любые конструктивные инициативы по урегулированию на Украине, но делать это с учетом новых политико-правовых реалий. Тот же принцип применяется и при обсуждении других мировых и региональных проблем, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН заявил: Москва сомневается, что украинские власти будут готовы пойти на какое-либо урегулирование.

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