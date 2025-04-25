Шойгу: Гиперзвуковое оружие подвело мир к новому этапу гонки вооружений

Tекст: Алексей Дегтярев

«Очевидно, что начиналась гонка вооружения. Она никогда не прекращалась. Она просто переросла в иное качество, потому что сначала появились обычные вооружения, потом появилось ядерное оружие, появилась необходимость в носителях – доставке этого оружия, появились войска РВСН, морские средства доставки и так далее», – цитирует Шойгу ТАСС.

По его словам, новым этапом стало гиперзвуковое оружие, основанное на новых принципах и на глобальной дальности.

Ранее СМИ сообщали, что Китай провел полевые испытания экспериментальной бомбы, в которой для создания мощного взрыва применили химическую реакцию с участием гидрида магния без использования ядерных материалов.