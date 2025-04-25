Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.2 комментария
Шойгу: Гиперзвуковое оружие подвело мир к новому этапу гонки вооружений
Человечество на пороге нового этапа гонки вооружений после появления гиперзвукового оружия, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
«Очевидно, что начиналась гонка вооружения. Она никогда не прекращалась. Она просто переросла в иное качество, потому что сначала появились обычные вооружения, потом появилось ядерное оружие, появилась необходимость в носителях – доставке этого оружия, появились войска РВСН, морские средства доставки и так далее», – цитирует Шойгу ТАСС.
По его словам, новым этапом стало гиперзвуковое оружие, основанное на новых принципах и на глобальной дальности.
Ранее СМИ сообщали, что Китай провел полевые испытания экспериментальной бомбы, в которой для создания мощного взрыва применили химическую реакцию с участием гидрида магния без использования ядерных материалов.