Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Патрушев принял участие в спуске корабля «Полярный»
На Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге торжественно спустили на воду десятый корабль противоминной обороны проекта 12700 «Полярный», который до конца года войдет в состав Северного флота.
Церемония прошла на территории Средне-Невского судостроительного завода, сообщает ТАСС. В мероприятии приняли участие помощник президента России Николай Патрушев, главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев, полпред президента в Северо-Западном округе Александр Гуцан и губернатор Петербурга Александр Беглов.
Патрушев отметил, что спуск корабля «Полярный» является весомым вкладом в укрепление обороноспособности страны и очередной трудовой победой коллектива завода. Название корабль получил в честь города воинской славы Полярный, где во время Великой Отечественной войны располагалась главная база Северного флота, а сейчас находится база Кольской флотилии.
Главком ВМФ Моисеев на церемонии сообщил, что до конца года корабль «Полярный» планируют зачислить в состав Северного флота. По его словам, за последние годы был поднят Андреевский флаг поднят на восьми кораблях этого проекта, и в ближайшее время девятый корабль станет на защиту морских рубежей России. Крестной матерью «Полярного» стала проректор СПбГМТУ Ольга Сайченко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге спустили на воду тральщик «Афанасий Иванников», ранее в этом городе заложили вторую пару катамаранов проекта «Котлин», а также спустили на воду научно-исследовательское судно «Пионер-М».