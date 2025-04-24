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    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Прозрение» США связано с их интересами

    Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

    23 комментария
    24 апреля 2025, 12:52 • Новости дня

    Патрушев принял участие в спуске корабля «Полярный»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге торжественно спустили на воду десятый корабль противоминной обороны проекта 12700 «Полярный», который до конца года войдет в состав Северного флота.

    Церемония прошла на территории Средне-Невского судостроительного завода, сообщает ТАСС. В мероприятии приняли участие помощник президента России Николай Патрушев, главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев, полпред президента в Северо-Западном округе Александр Гуцан и губернатор Петербурга Александр Беглов.

    Патрушев отметил, что спуск корабля «Полярный» является весомым вкладом в укрепление обороноспособности страны и очередной трудовой победой коллектива завода. Название корабль получил в честь города воинской славы Полярный, где во время Великой Отечественной войны располагалась главная база Северного флота, а сейчас находится база Кольской флотилии.

    Главком ВМФ Моисеев на церемонии сообщил, что до конца года корабль «Полярный» планируют зачислить в состав Северного флота. По его словам, за последние годы был поднят Андреевский флаг поднят на восьми кораблях этого проекта, и в ближайшее время девятый корабль станет на защиту морских рубежей России. Крестной матерью «Полярного» стала проректор СПбГМТУ Ольга Сайченко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге спустили на воду тральщик «Афанасий Иванников», ранее в этом городе заложили вторую пару катамаранов проекта «Котлин», а также спустили на воду научно-исследовательское судно «Пионер-М».

    21 апреля 2025, 21:23 • Новости дня
    В России изменили сроки исполнения решения о призыве в армию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет исполнять решение о призыве в течение года после его принятия.

    На официальном портале правовой информации опубликован подписанный президентом России документ, регулирующий сроки исполнения решения о призыве на срочную военную службу. Теперь, если гражданин был призван, но не отправлен к месту службы в установленные сроки, решение будет исполняться в течение года со дня его принятия, передает ТАСС.

    Госдума приняла поправку, освобождающую от призыва граждан России, служивших в ДНР и ЛНР, а также участников добровольческих формирований, воевавших более шести месяцев.

    С 1 апреля призыв на военную службу в России осуществляется по новым правилам, включающим расширение списка профессий для альтернативной службы, более широкое использование электронных повесток и работу единого реестра призывников.

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    23 апреля 2025, 13:07 • Новости дня
    Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для войск

    Путин: FPV-дроны стали наиболее серьезным фактором боевого успеха

    Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для войск
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дроны-камикадзе, управляемые от первого лица операторами (first-person view, англ., FPV), показали себя как наиболее серьезный фактор успеха в боевых действиях, заявил президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    Президент в ходе заседания прокомментировал результаты прошлого года. Он заявил, что каждый день на передовую направлялось около 4 тыс. FPV-дронов, передает ТАСС.

    «Это на сегодняшний день является одним из серьезных факторов боевого успеха», – отметил Путин.

    В войсках пока не достает таких аппаратов, но в будущем их производство планируется нарастить. «Их очень ждут», – подчеркнул президент.

    «Знаю про усилия, которые предпринимаются Министерством обороны, министром [обороны Андреем Белоусовым], предприятиями промышленности. Планы есть, работа идет ежедневно на самом деле», – указал Путин.

    При этом Путин уверен, что все планы по наращиванию производства будут выполнены. «Их очень ждут на линии боевого соприкосновения», – подчеркнул глава государства.

    «Войска получили свыше 4 тыс. единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Поставлено также более 1,5 млн беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. дронов, управляемых по так называемой системе FPV – виртуальной реальности», – добавил Путин.

    Он отметил, что в прошлом году в стране более чем вдвое был увеличен выпуск средств поражения и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    Ранее в России разработали электродвигатели для FPV-дронов на основе отечественных магнитов, способные работать в условиях аномально высоких температур. Изделия испытывались при температурах до +200 градусов.

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    23 апреля 2025, 20:20 • Видео
    Мира не будет, Зеленский все испортил

    «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

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    22 апреля 2025, 10:04 • Новости дня
    ВМС США отказались от разработки гиперзвуковой ракеты HALO

    ВМС США отказались от гиперзвуковой ракеты HALO из-за проблем с деньгами

    ВМС США отказались от разработки гиперзвуковой ракеты HALO
    @ REUTERS/Steve Nesius

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский флот свернул разработку гиперзвуковой ракеты HALO, столкнувшись с финансовыми трудностями и недостаточной эффективностью на фоне усиления возможностей Китая.

    О прекращении работ над гиперзвуковой программой воздушного базирования HALO сообщили журналисты издания Naval News. Программа изначально являлась частью крупного проекта по созданию средств для борьбы с крупными надводными целями, но, по словам контр-адмирала Стивена Тедфорда, отменить ее решили осенью 2024 года, после того как финансовый анализ показал невозможность дальнейшего финансирования, пишет Asia Times.

    Систему HALO планировали поставить на вооружение к 2029 году, рассчитывая достигнуть начальной боевой готовности к 2031 году. Однако, вместо новой ракеты, ВМС США будут модернизировать уже существующую противокорабельную ракету большой дальности LRASM производства Lockheed Martin, чтобы повысить ее точность и эффективность.

    Тедфорд отметил, что ВМС остаются привержены концепции дальнобойного оружия, но поставили в приоритет доработку работающих решений. Представители отрасли, включая руководителей Northrop Grumman, на выставке Sea Air Space 2025 обсуждали сложности с эффективностью и стоимостью гиперзвуковой программы.

    Решение отказаться от программы HALO, считают аналитики, отражает широкие финансовые и стратегические изменения в американской военной промышленности и подчеркивает проблемы, связанные с разработкой экзотических, дорогостоящих систем в условиях сокращения оборонных бюджетов.

    Также это может свидетельствовать о неспособности американских военных наносить быстрые, высокоскоростные и точные удары по хорошо защищенным морским целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США планирует в декабре испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия, что станет очередным шагом к увеличению возможностей Вооруженных сил. Кроме того, в феврале стало известно, что гиперзвуковое оружие поступит в Вооруженные силы США в 2025 году. До этого армия и флот США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты LRHW.

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    22 апреля 2025, 00:42 • Новости дня
    Стало известно о предстоящих переговорах Путина и султана Омана

    Путин и султан Омана договорились обсудить сотрудничество и подписать соглашения в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин примет султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Москве, где стороны намерены подписать соглашения и рассмотреть ключевые вопросы взаимодействия.

    Встреча состоится во вторник в российской столице, сообщает РИА «Новости». Хайсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Москву с делегацией из нескольких десятков человек по приглашению российского лидера, переданному ему в 2023 году.

    В повестке встречи – развитие взаимодействия в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Также стороны намерены обсудить актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

    Посол Омана в России подтвердил агентству ONA, что будет подписано десять соглашений, включая документ о взаимной отмене виз для граждан двух стран. По его словам, это станет важным этапом укрепления двусторонних отношений.

    Власти России заинтересованы в расширении сотрудничества с Оманом, особенно в сельском хозяйстве, энергетике, логистике и промышленной кооперации, отмечал министр экономического развития Максим Решетников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид прибыл в Москву с государственным визитом по случаю сорокалетия установления дипломатических отношений между Россией и Оманом, в аэропорту Внуково-2 приземлился его самолет; султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид во время визита в Москву планирует подписать ряд соглашений, в том числе об отмене виз для владельцев обычных паспортов; Женева и Оман станут площадками для следующих раундов переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

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    23 апреля 2025, 10:33 • Новости дня
    Европе предрекли критическую неспособность использовать вооруженные силы без США

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские страны могут столкнуться с серьезными трудностями при перемещении войск и обеспечению кибербезопасности при отказе США от оборонных гарантий в случае военного кризиса, пишет Politico.

    Европейские государства рискуют столкнуться с фатальными проблемами в сфере военной мобильности и логистики, если США прекратят выполнять свои обязательства по обороне континента, пишет газета Politico.

    Издание отмечает, что перемещение войск по Европе без американской поддержки станет медленным, затратным и столкнется с серьезными логистическими препятствиями.

    «В условиях военного кризиса подобная ситуация приведет к неэффективности и даже к критической неспособности использовать вооруженные силы», – говорится в статье.

    Газета отмечает, что с тех пор, как в 1949 году было основано НАТО, одной из ключевых ролей европейских членов альянса было сопротивление вторжению, а порты Роттердама и Антверпена должны были принимать людей и технику, чтобы те могли использовать сухопутные и железные дороги и направиться к месту боевых действий.

    «Но планировщики никогда не представляли себе НАТО без США. На протяжении десятилетий военная логистика Европы строилась на основе предположения о поддержке Америки. Большая часть транспортной инфраструктуры континента, построенной или модернизированной во время холодной войны, по-прежнему идет с запада на восток, сформированная ожиданием прибытия подкреплений США из-за Атлантики», – подчеркивает автор статьи.

    Некоторые из стратегических коридоров континента – это усилия НАТО, включая самый развитый, который простирается от голландского побережья до польской стороны Сувалкского коридора.

    «Останутся ли Соединенные Штаты вовлеченными в дела НАТО и Европы – это закономерный вопрос. Меня это беспокоит. Я чертовски надеюсь, что мы не изменим существенно наши обязательства перед Европой. Это было бы ужасной ошибкой для США», – сказал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

    По мнению Ходжеса, европейская инфраструктура «одна из величайших проблем» для мобильности военных. К тому же большая часть современной европейской инфраструктуры никогда не предназначалась для военного использования.

    Научный сотрудник базирующегося в Брюсселе Королевского высшего института обороны Саймон Ван Хоймиссен добавил, если США отступят от поддержки Европы, в первую очередь пострадают средства разведки в режиме реального времени и спутникового наблюдения.

    Если американцы в конечном итоге не появятся, то ничего из этого – ни коридоры, ни порты, ни тщательно продуманная логистика – не будут иметь ни малейшей пользы, потому что корабли и самолеты, на которые они рассчитывают, могут остаться за тысячи миль от пункта назначения, пишет газета.

    Таким образом, вкладывая значительные средства в военную стратегию, основанную на вере в поддержку США, которая может никогда не реализоваться, Европа рискует подготовиться к неправильному конфликту, такому, в котором порты и коридоры останутся пустыми, а европейские заводы, производящие танки, и базы, обучающие войска, будут отрезаны от фронта, резюмировала Politico.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Литва намерена модернизировать дороги через Сувалкский коридор, чтобы укрепить оборону на границе с Польшей и повысить мобильность военных в случае кризиса.

    Россия неоднократно выступала против домыслов о якобы намерении страны вступить в конфликт с НАТО. Летом 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что нападение это невозможно и назвал сообщения о потенциальном конфликте Москвы с североатлантическим альянсом выдуманными и «пугалами для бюргеров».

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    21 апреля 2025, 23:59 • Новости дня
    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка

    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка, ранееия получили еще167

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти региона рассказали о числе погибших и раненых детей после обстрелов в Белгородской области, а также о мерах поддержки пострадавших.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последние три с половиной года в результате обстрелов со стороны украинских военных в регионе погибли 23 ребенка, а 167 получили ранения, передает РИА «Новости». Он отметил, что Белгородская область, являясь прифронтовым регионом, переживает тяжелые испытания: населенные пункты подвергаются атакам различными видами вооружения и минометам с использованием дронов.

    Гладков подчеркнул, что мирные жители продолжают страдать от преступлений вражеских сил, и среди пострадавших особенно много детей. По его словам, за этот период были убиты 23 ребенка, еще 167 получили ранения различной степени тяжести.

    Губернатор также рассказал о запуске фонда помощи детям, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Помощь будет предоставляться всем детям до двадцати одного года включительно. Средства фонда позволят органвсеизовать лечение и реабилитацию пострадавших в санаториях, а также закупку необходимых медицинских препаратов и изделий, которые не покрываются государственной медициной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские вооруженные формирования за сутки предпринимали двенадцать попыток прорыва в Белгородскую область с применением беспилотников и артиллерии, в результате атак с использованием дронов в регионе получил ранение один человек, а также были повреждены автомобили, дома и линия электропередачи, а в образовательных учреждениях Белгородской области ввели ежедневные уроки безопасности с демонстрацией макетов взрывных устройств для предупреждения детей о возможной опасности.

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    21 апреля 2025, 22:52 • Новости дня
    Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили после ограничения

    Tекст: Денис Тельманов

    Транспорт вновь пустили через Крымский мост после временного ограничения, которое было связано с объявленной на полуострове ракетной и авиационной опасностью.

    О восстановлении движения автомобилей через Крымский мост сообщает РИА «Новости». Вечером 21 апреля в 21:56 по московскому времени движение по мосту было временно приостановлено, однако причины для введения ограничения официально не уточнялись.

    В этот же период на Крымском полуострове была объявлена опасность, связанная с возможностью ракетного или авиационного удара. Ограничение движения продлилось около сорока минут, после чего транспортное сообщение по мосту было полностью восстановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости наступления ВСУ на Крым, Захарова также заявила, что использование ракет Taurus по российским объектам будет считаться участием Германии в конфликте на стороне Киева, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Фридрих Мерц поддерживает эскалацию конфликта на Украине, в том числе путем планирования поставок Киеву крылатых ракет Taurus.

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    21 апреля 2025, 14:19 • Новости дня
    Британская армия впервые испытала радиоволновое оружие против роя дронов

    Британские военные впервые применили радиоволновое оружие против роя дронов

    Tекст: Ирма Каплан

    Военные Великобритании провели успешные испытания системы направленного радиочастотного оружия, уничтожив два роя дронов и обездвижив более 100 БПЛА на полигоне, пишет Defence News.

    Британская армия впервые применила радиоволновое оружие для нейтрализации роя дронов,  испытания прошли на полигоне ПВО Манорбир в Уэльсе в апреле, сообщает Defence News со ссылкой на Министерство обороны страны.

    «Система разработана консорциумом под руководством Thales UK и использует высокочастотные радиоволны для воздействия на внутренние компоненты дронов, вызывая сбои и повреждения критических электронных систем», – объяснили в материале принцип работы радиоволнового оружия.

    По данным британского минобороны, 106-й полк Королевской артиллерии уничтожил два роя дронов в одном бою, а всего в ходе испытаний удалось обездвижить более 100 беспилотников.

    Система может нейтрализовать несколько целей практически мгновенно и эффективна против дронов, которые нельзя заглушить средствами радиоэлектронной борьбы.

    Кроме того, радиочастотное оружие поражает воздушные цели на расстоянии до 1 км и может защитить важные объекты, в том числе военные базы и аэропорты, от угроз беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минобороны Великобритании заявило об успешных испытаниях гиперзвукового двигателя, проведенных совместно с США и направленных на создание прототипа гиперзвукового оружия к 2030 году.

    При этом в декабре 2024 года британские военные отчитывались о том, что впервые применили лазерное оружие на бронеавтомобиле для уничтожения дронов.

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    21 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мирный житель пострадал при атаке дронов по Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе атак с использованием беспилотников в Белгородской области один человек получил ранения, повреждены автомобили, дома и линия электропередачи.

    Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, передает РИА «Новости». Атаки произошли в период с 20:55 до 21:10 по московскому времени, уточнили в Минобороны России.

    Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате удара FPV-дрона на трассе Томаровка – Красная Яруга был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги, ему оказана необходимая медицинская помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

    В селе Никольское дрон повредил легковой автомобиль, а в Валуйском округе в хуторе Леоновка беспилотник атаковал движущийся автомобиль, в результате чего пострадали остекление и кузов. В селе Казинка после атаки повреждена линия электропередачи, несколько населенных пунктов остались без света, аварийные службы приступили к восстановлению электроснабжения.

    Кроме того, в селе Кукуевка с беспилотника были сброшены взрывные устройства, что привело к повреждению двух частных домов, гаража и автомобиля. В селе Двулучное и хуторе Барилов также зафиксированы повреждения кровли домов от ударов дронов. Информация о последствиях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника на село Грозовое в Запорожской области двое местных жителей получили ранения средней тяжести, а средствами ПВО России за 40 минут были уничтожены пять беспилотников самолетного типа ВСУ над Крымом.

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    22 апреля 2025, 00:29 • Новости дня
    ВСУ выпустили по ДНР почти 30 боеприпасов за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные за сутки провели 11 обстрелов в направлении Горловки, использовав крупнокалиберную артиллерию и дроны-камикадзе.

    За прошедшие сутки ВСУ совершили 11 обстрелов территории ДНР, передает ТАСС. В сообщении управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины отмечается, что зафиксировано 28 выпускаемых различных боеприпасов.

    Все атаки были сосредоточены на горловском направлении. По данным телеграм-канала ведомства, украинская сторона использовала артиллерию калибром 155 миллиметров и дроны-камикадзе.

    В результате обстрелов погиб один гражданский житель, еще один получил ранения. Повреждены жилой дом и один инфраструктурный объект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина нарушила «режим тишины» в период пасхального перемирия 4,9 тыс. раз, применяя для этого артиллерию и беспилотники, в результате атаки беспилотника на село Грозовое в Запорожской области были ранены двое местных жителей, получивших травмы средней тяжести, а с окончанием перемирия Вооруженные силы России продолжили проведение спецоперации на Украине.

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    23 апреля 2025, 01:16 • Новости дня
    МЧС увеличило группировку сил из-за взрывов на складе боеприпасов в Киржаче

    Tекст: Денис Тельманов

    Из-за взрывов боеприпасов на складе воинской части в Киржачском районе Владимирской области увеличено количество сил МЧС.

    Чрезвычайная ситуация введена в Киржачском районе Владимирской области после детонации боеприпасов на складе, передает РИА «Новости».

    Причиной происшествия стало нарушение требований безопасности при работе с взрывчатыми материалами, сообщили в Минобороны России.

    Начальник регионального ГУ МЧС Алексей Купин заявил: «В пунктах временного размещения работают силы и средства обслуживающие, в том числе психологи МЧС России. Соответственно, на базе главного управления организована работа горячей линии. Группировка сил и средств МЧС России, по указанию руководства, соответственно, увеличена».

    По данным губернатора Александра Авдеева, четыре человека получили травмы в результате взрыва: трое были госпитализированы, еще одному назначено амбулаторное лечение. Оперативный штаб принял решение об эвакуации семи населенных пунктов и двенадцати дачных поселков, в пункты временного размещения перемещены около 450 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киржачском районе Владимирской области произошла детонация боеприпасов на территории воинской части, в результате чего четыре человека получили ранения, трое из них были госпитализированы, а почти 500 местных жителей были переселены во временные пункты размещения.

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    21 апреля 2025, 18:02 • Новости дня
    Минобороны Испании объявило о перевооружении и росте военного бюджета

    El Pais: Военные Испании заявили о перевооружении и росте оборонного бюджета до 2% ВВП

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны Испании разрабатывает новые проекты в сфере связи, управления, а также создания самолетов и техники нового поколения, чтобы повысить военные расходы и довести уровень оборонного бюджета до 2% ВВП, пишет El Pais.

    Министерство обороны Испании завершает разработку серии программ, направленных на рост военного бюджета до 2% ВВП. В рамках плана Fores испанская промышленность будет финансировать обучение испанских компаний для удовлетворения потребностей вооруженных сил, пишет El Pais.

    По данным источников издания в правительстве, Минобороны завершает разработку серии программ перевооружений, которые будут запущены в ближайшие месяцы с целью достижения в ближайшем будущем 2% ВВП военных расходов.

    «Это технологические проекты в таких областях, как связь, системы управления и контроля, а также самолеты и боевые машины нового поколения», – сказано в материале.

    С целью подготовки нацпромышленности к решению этой непростой с технологической и производственной точек зрения задачи министерство промышленности запустит особую линию финансирования Fores и будет выделять 1 млрд долларов в год, добавили источники издания.

    В этом году военные расходы Испании составили порядка 1,4% ВВП, поэтому для достижения поставленной цели всё равно потребуется «значимый толчок», однако в правительстве уверены в способности достичь поставленной цели в этом году.

    Как писала осенью 2024 года газета ВЗГЛЯД, глава Военного комитета НАТО, голландский адмирал Роб Бауэр заявил о необходимости повышения военных расходов стран НАТО до 3% от ВВП, чтобы выполнить новые военные планы альянса, утвержденные в Вашингтоне.

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    23 апреля 2025, 05:17 • Новости дня
    Российская армия уничтожила станции Starlink и расчеты ВСУ

    Группировка «Запад» ликвидировала 10 минометных расчетов и три Starlink ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения группировки войск «Запад» за сутки нанесли тяжелые потери ВСУ, уничтожив минометные расчеты и станции спутниковой связи.

    О нанесении ударов по формированиям четырех механизированных, егерской и двух территориальных бригад ВСУ сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-центр группировки «Запад». Удары были нанесены в районах Каменки, Дорошовки, Московки, Нового Кировска и Ямполя.

    Начальник пресс-центра Иван Бигма сообщил, что за сутки уничтожены 11 беспилотников, до 250 украинских военнослужащих, две станции радиоэлектронной борьбы, десять минометных расчетов и три станции спутниковой связи Starlink. По его словам, российские силы также вывели из строя БТР M113, бронированную машину HMMWV, пять автомобилей, три роботизированные платформы, две самоходные артиллерийские установки и три полевых склада боеприпасов.

    Кроме того, танкисты группировки «Центр» на красноармейском направлении в ДНР уничтожили огневые точки ВСУ, что позволило штурмовым группам овладеть крупным опорным пунктом. Как сообщило РИА Новости, действия российских танкистов сопровождались применением средств радиоэлектронной борьбы против FPV-дронов. Беспилотники зафиксировали точность нанесенного удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артиллерия группировки «Центр» уничтожила танк и скопление пехоты ВСУ на красноармейском направлении, чем сорвала ротацию украинских сил, подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли удар по инфраструктуре ВСУ, уничтожив 33 беспилотника, 27 пунктов управления ими и 10 станций спутниковой связи Starlink, а на сумском направлении российская артиллерия уничтожила украинский пункт управления беспилотниками, поддержав штурмовые подразделения.

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    22 апреля 2025, 04:15 • Новости дня
    Жительница Белгородской области пострадала от удара беспилотника ВСУ

    ВСУ атаковали село Долгое, ранена местная жительница, поврежден дом

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Долгое Белгородской области женщина получила ранение после сброса взрывных устройств с беспилотника, ее госпитализация не потребовалась.

    Инцидент произошел в Валуйском округе, сообщает РИА «Новости». По словам губернатора Вячеслава Гладкова, беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил два взрывных устройства на частный дом в селе Долгое. В результате происшествия пострадала женщина, получившая минно-взрывную травму.

    Пострадавшую доставили в Валуйскую центральную районную больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Гладков отметил: «Ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в Валуйскую ЦРБ, где ей оказали всю необходимую помощь».

    Госпитализация раненной не потребовалась, она будет проходить лечение амбулаторно. Власти уточняют информацию о последствиях удара и проведут подомовой обход в дневное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные за сутки провели одиннадцать обстрелов в направлении Горловки с применением крупнокалиберной артиллерии и дронов-камикадзе. Всего за три с половиной года атак ВСУ в Белгородской области погибли 23 ребенка. В ходе атак с использованием беспилотников 21 апреля в Белгородской области получил ранение один человек, повреждены автомобили, жилые дома и линия электропередачи.

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    23 апреля 2025, 14:05 • Новости дня
    Бойцы ВС России рассказали о боях с польскими наемниками и «азовцами» в Сухой Балке

    Бойцы России заметили польских наемников и боевиков «Азова» в боях за Сухую Балку

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие ВС России в боях за Сухую Балку на стороне ВСУ заметили польских наемников и боевиков «Азова».

    Замкомандира штурмроты и штурмовик 20-го мотострелкового полка Южной группировки войск рассказали, как на стороне украинских сил в Сухой Балке воевали польские наемники и боевики запрещенной и признанной в России террористической организации «Азов», передает ТАСС.

    По словам замкомандира штурмроты 20-го мотострелкового полка с позывным «Пророк», в радиоперехватах был слышен польский язык и панические реплики среди иностранных наемников. И хотя ВСУ безуспешно пытались перебросить резервы им на подмогу, все же продолжали отступать.

    «Противник продолжает отступать, но, опять же, отступать с таким расчетом, что какое-то количество сил и средств в виде военнослужащих и техники они оставляют на определенных рубежах для сдерживания наших войск», – сказал «Пророк».

    Штурмовик из того же полка с позывным «Артист» добавил, что оборону Сухой Балки удерживали боевики запрещенной в России террористической организации «Азов», а поддержку им оказывало подразделение беспилотной авиации «Птицы Мадьяра».

    «Под нашим натиском и они откатились в тыл», – подытожил «Артист».

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, в результате действий подразделений Южной группировки пункт Сухая Балка в Донецкой народной республике (ДНР) был освобожден, сообщили в Минобороны.

    Освобождение поселка Сухая Балка позволит ограничить логистические возможности Вооруженных сил Украины на двух важных направлениях.

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