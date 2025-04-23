Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Названа дата транспортировки гроба Церетели в Тбилиси
Шагулашвили: Гроб Церетели вывезут из Москвы в Тбилиси 24 апреля утром
Гроб с телом известного скульптора Зураба Церетели будет отправлен из Москвы в Тбилиси 24 апреля рано утром, сообщил помощник скульптора Сергей Шагулашвили.
Шагулашвили добавил, что вынос гроба из храма Христа Спасителя состоится 23 апреля в 22:00 по московскому времени. По его словам, транспортировка тела скульптора в Тбилиси запланирована на 06:00 утра 24 апреля по московскому времени, передает ТАСС.
Отпевание Зураба Церетели завершилось в Москве, оно проходило в храме Христа Спасителя.
Ранее сообщалось, что на церемонии прощания с Церетели в храме Христа Спасителя установлен венок от президента РФ Владимира Путина с лентой в цветах российского триколора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни 22 апреля, власти Тбилиси подготовили место для его захоронения, а также стало известно о планах похоронить Церетели в Грузии.