Названа дата транспортировки гроба Церетели в Тбилиси

Шагулашвили: Гроб Церетели вывезут из Москвы в Тбилиси 24 апреля утром

Tекст: Дарья Григоренко

Шагулашвили добавил, что вынос гроба из храма Христа Спасителя состоится 23 апреля в 22:00 по московскому времени. По его словам, транспортировка тела скульптора в Тбилиси запланирована на 06:00 утра 24 апреля по московскому времени, передает ТАСС.

Отпевание Зураба Церетели завершилось в Москве, оно проходило в храме Христа Спасителя.

Ранее сообщалось, что на церемонии прощания с Церетели в храме Христа Спасителя установлен венок от президента РФ Владимира Путина с лентой в цветах российского триколора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни 22 апреля, власти Тбилиси подготовили место для его захоронения, а также стало известно о планах похоронить Церетели в Грузии.