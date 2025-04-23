Отнюдь не только те люди, чьи хрестоматийные образы кажутся нам привычными и безупречными, готовы служить и служат России в дни судьбоносного испытания. И порой может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Путин отправил венок на церемонию прощания с Церетели
На церемонии прощания с известным скульптором и президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя установлен венок от главы государства с лентой в цветах российского триколора.
В ходе церемонии прощания с президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели, прошедшей в храме Христа Спасителя в Москве, присутствовал венок от главы государства, сообщает ТАСС. На лентах венка была надпись «От президента Российской Федерации» и использованы цвета российского триколора. Рядом был установлен венок от администрации президента.
Попрощаться с Церетели пришли его коллеги, знакомые, близкие и родные. После московской церемонии прощания состоится гражданская панихида в Грузии, которая пройдет в Музее современного искусства, созданном скульптором.
Похороны Зураба Церетели запланированы рядом с могилой его супруги в Тбилиси, мероприятие состоится в четверг и пятницу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни, власти Тбилиси подготовили место для его захоронения, а также стало известно о планах похоронить Церетели в Грузии.