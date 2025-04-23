Путин отправил венок на церемонию прощания с Церетели

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ходе церемонии прощания с президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели, прошедшей в храме Христа Спасителя в Москве, присутствовал венок от главы государства, сообщает ТАСС. На лентах венка была надпись «От президента Российской Федерации» и использованы цвета российского триколора. Рядом был установлен венок от администрации президента.

Попрощаться с Церетели пришли его коллеги, знакомые, близкие и родные. После московской церемонии прощания состоится гражданская панихида в Грузии, которая пройдет в Музее современного искусства, созданном скульптором.

Похороны Зураба Церетели запланированы рядом с могилой его супруги в Тбилиси, мероприятие состоится в четверг и пятницу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни, власти Тбилиси подготовили место для его захоронения, а также стало известно о планах похоронить Церетели в Грузии.