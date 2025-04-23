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Марочко сообщил о переброске неподготовленных украинских солдат под Григоровку
Подразделения ВСУ под Григоровкой и Белогоровкой пополнились мобилизованными солдатами без боевого опыта, призванными для восполнения потерь на фронте, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, командование ВСУ перебросило в район населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики и на передовые позиции западнее Белогоровки Луганской Народной Республики подразделения с пополнением из числа недавно мобилизованных граждан Украины, передает ТАСС.
Марочко добавил, что целью этой отправки стало восполнение потерь украинской армии на данном участке фронта.
Марочко также обратил внимание на крайне низкий уровень подготовки прибывших украинских солдат. Он подчеркнул, что мобилизованные не имеют боевого опыта, а военная подготовка на полигонах была «весьма условной» и недостаточной для ведения активных боевых действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продвинулись примерно на километр вглубь обороны ВСУ у Нового в ДНР и приблизились к Катериновке, российские подразделения заняли позиции ВСУ на реке Жеребец, а также российские войска начали бои за взятие Григоровки в ДНР.