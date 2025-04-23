Трамп пообещал снизить пошлины на китайские товары в США

Tекст: Денис Тельманов

Дональд Трамп заявил о решении администрации снизить существующие пошлины на товары из Китая, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что текущие 145% – слишком высокий уровень, и заверил, что ставки «существенно снизятся, но не будут равны нулю».

Американский лидер уточнил, что даже после пересмотра тарифов их полная отмена не планируется.



Ранее Трамп сообщил о возможности снижения вводимых США тарифов на китайскую продукцию, отметив, что к их повышению власти возвращаться не намерены.

В начале апреля президент США объявил о введении универсальных тарифов в размере 10% на товары из 185 стран и территорий, за исключением России; индивидуальные тарифы вступили в силу 9 апреля.

Трамп приостановил действие дополнительных пошлин для ряда государств сроком на 90 дней, что в Белом доме объяснили необходимостью проведения торговых переговоров. В этот период действует универсальный тариф 10%. В ответ на действия США Китай с 12 апреля повысил собственные тарифы на американские товары до 125%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о приостановке дополнительных импортных пошлин на девяносто дней для ряда стран, также Дональд Трамп заявил, что США ежедневно получают почти 2 млрд долларов благодаря введению зеркальных пошлин, что создало устойчивое экономическое положение страны, при этом Трамп объяснил отсрочку введения повышенных тарифов для 75 стран излишней паникой граждан.