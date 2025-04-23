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    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Увидеть горе Донбасса своими глазами

    Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

    2 комментария
    23 апреля 2025, 02:06 • Новости дня

    Трамп пообещал снизить пошлины на китайские товары в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США объявил о планах снизить тарифы на продукцию из Китая, однако полностью отменять пошлины американские власти не собираются.

    Дональд Трамп заявил о решении администрации снизить существующие пошлины на товары из Китая, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что текущие 145% – слишком высокий уровень, и заверил, что ставки «существенно снизятся, но не будут равны нулю».

    Американский лидер уточнил, что даже после пересмотра тарифов их полная отмена не планируется.

    Ранее Трамп сообщил о возможности снижения вводимых США тарифов на китайскую продукцию, отметив, что к их повышению власти возвращаться не намерены.

    В начале апреля президент США объявил о введении универсальных тарифов в размере 10% на товары из 185 стран и территорий, за исключением России; индивидуальные тарифы вступили в силу 9 апреля.

    Трамп приостановил действие дополнительных пошлин для ряда государств сроком на 90 дней, что в Белом доме объяснили необходимостью проведения торговых переговоров. В этот период действует универсальный тариф 10%. В ответ на действия США Китай с 12 апреля повысил собственные тарифы на американские товары до 125%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о приостановке дополнительных импортных пошлин на девяносто дней для ряда стран, также Дональд Трамп заявил, что США ежедневно получают почти 2 млрд долларов благодаря введению зеркальных пошлин, что создало устойчивое экономическое положение страны, при этом Трамп объяснил отсрочку введения повышенных тарифов для 75 стран излишней паникой граждан.

    22 апреля 2025, 19:20 • Новости дня
    Опубликован портрет Трампа, подаренный ему Путиным

    CNN показал портрет Трампа, подаренный Путиным в марте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский телеканал CNN опубликовал портрет, который президент России Владимир Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу в марте.

    Автор работы, художник Никас Сафронов, сообщил, что целью было подчеркнуть храбрость американского лидера в момент покушения во время выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу Сафронов заявил: «Для меня важно было запечатлеть кровь, шрам и его храбрость в момент покушения. Он не сломался и не испугался, а поднял руку и показал, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает».

    Художник также уточнил, что не взял денег за работу, считая заказ шагом к сближению между Россией и США. Позже, по его словам, президент лично выразил ему благодарность и назвал портрет жестом, способствующим улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

    В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Дональду Трампу его портрет, заказанный президентом России Владимиром Путиным у известного российского художника, в качестве жеста готовности к диалогу.

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    22 апреля 2025, 23:16 • Новости дня
    Продюсер CBS покинул телеканал после интервью Зеленского и обвинений Трампа

    Исполнительный продюсер CBS ушел после критики и иска от Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Известный американский телепродюсер Билл Оуэнс заявил об уходе из проекта 60 Minutes после выхода 14 апреля интервью Владимира Зеленского и последовавших за этим громких обвинений президента США Дональда Трампа.

    Исполнительный продюсер шоу 60 Minutes на телеканале CBS покинул проект на фоне критики со стороны Дональда Трампа, сообщает издание Hill. По информации издания, Билл Оуэнс написал коллективу письмо, в котором объяснил свое решение невозможностью объективно руководить программой после многомиллионного иска президента США и роста угроз в свой адрес.

    В письме Оуэнс отметил, что за последние месяцы ему стало ясно – ему больше не дадут возможности принимать независимые решения относительно выпуска шоу. Он подчеркнул, что давление усилилось после выхода в эфир интервью с Владимиром Зеленским, вызвавшего резкую реакцию Дональда Трампа.

    Напомним, ранее Трамп подверг программу 60 Minutes критике и потребовал лишить канал лицензии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS возмутило Дональда Трампа настолько, что он призвал полностью закрыть телеканал. Зеленский в беседе с CBS заявил об отсутствии поставок зенитных ракетных комплексов Patriot от США, обвинив западных лидеров а «отсутствие политической воли».

    Дональд Трамп после интервью Зеленского потребовал лишить телеканал CBS лицензии за клеветнические сюжеты об Украине и Гренландии, пригрозив журналистам судебными исками, а также заявил о своем недовольстве работой Зеленского и подчеркнул, что вина за конфликт на Украине лежит на Джо Байдене, который не понимал ситуацию.

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    22 апреля 2025, 14:34 • Видео
    Эротические отношения немцев с оружием

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    22 апреля 2025, 10:04 • Новости дня
    ВМС США отказались от разработки гиперзвуковой ракеты HALO

    ВМС США отказались от гиперзвуковой ракеты HALO из-за проблем с деньгами

    ВМС США отказались от разработки гиперзвуковой ракеты HALO
    @ REUTERS/Steve Nesius

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский флот свернул разработку гиперзвуковой ракеты HALO, столкнувшись с финансовыми трудностями и недостаточной эффективностью на фоне усиления возможностей Китая.

    О прекращении работ над гиперзвуковой программой воздушного базирования HALO сообщили журналисты издания Naval News. Программа изначально являлась частью крупного проекта по созданию средств для борьбы с крупными надводными целями, но, по словам контр-адмирала Стивена Тедфорда, отменить ее решили осенью 2024 года, после того как финансовый анализ показал невозможность дальнейшего финансирования, пишет Asia Times.

    Систему HALO планировали поставить на вооружение к 2029 году, рассчитывая достигнуть начальной боевой готовности к 2031 году. Однако, вместо новой ракеты, ВМС США будут модернизировать уже существующую противокорабельную ракету большой дальности LRASM производства Lockheed Martin, чтобы повысить ее точность и эффективность.

    Тедфорд отметил, что ВМС остаются привержены концепции дальнобойного оружия, но поставили в приоритет доработку работающих решений. Представители отрасли, включая руководителей Northrop Grumman, на выставке Sea Air Space 2025 обсуждали сложности с эффективностью и стоимостью гиперзвуковой программы.

    Решение отказаться от программы HALO, считают аналитики, отражает широкие финансовые и стратегические изменения в американской военной промышленности и подчеркивает проблемы, связанные с разработкой экзотических, дорогостоящих систем в условиях сокращения оборонных бюджетов.

    Также это может свидетельствовать о неспособности американских военных наносить быстрые, высокоскоростные и точные удары по хорошо защищенным морским целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США планирует в декабре испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия, что станет очередным шагом к увеличению возможностей Вооруженных сил. Кроме того, в феврале стало известно, что гиперзвуковое оружие поступит в Вооруженные силы США в 2025 году. До этого армия и флот США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты LRHW.

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    22 апреля 2025, 09:46 • Новости дня
    NYP: План Трампа может допускать развертывание европейских сил на Украине

    NYP: План Трампа включает размещение европейского контингента на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Американская администрация рассматривает возможность размещения европейских сил на Украине для обеспечения перемирия и контроля линии соприкосновения, пишет NYP.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе раскроет содержание своего  мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который может включать размещение европейских войск в стране для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, пишет New York Post (NYP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    «Я предоставлю вам полную информацию в течение следующих трех дней. У нас были очень хорошие встречи по Украине, России… Посмотрим, как это сработает», – приводит газета слова Трампа.

    Хотя условия еще не определены окончательно, один высокопоставленный чиновник администрации Трампа сообщил газете, что план может включать развертывание европейских сил на Украине в случае прекращения огня.

    Также обсуждается вопрос о создании отдельных миротворческих сил для наблюдения за любым прекращением огня, которые будут выглядеть как «совместная комиссия» из россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО, которая будет наблюдать за линией фронта, чтобы убедиться, что обе стороны сложили оружие, пишет NYP.

    По словам чиновника, США также могут быть вовлечены не в качестве «военных на местах», а как денежно-кредитная сила либо в формате третьей стороны. Это предложение может также включать признание Крыма Соединенными Штатами российской территорией, сообщала The Wall Street Journal в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Российского военно-исторического общества и один из авторов учебников истории России Владимир Мединский заявил, что в следующих изданиях российских учебников планируют отразить план Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

    Также Трамп заявлял, что намерен вывести США из переговорного процесса по завершении конфликта на Украине в случае саботажа со стороны участников.

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    22 апреля 2025, 10:06 • Новости дня
    Во Франции предсказали революцию в США из-за политики Трампа
    Во Франции предсказали революцию в США из-за политики Трампа
    @ Thomas Muller/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон считает, что повышение импортных пошлин Дональдом Трампом может вызвать рост цен и привести к масштабным социальным протестам в США.

    Меланшон сделал заявление о последствиях тарифной политики Дональда Трампа, передает Le Figaro. По его мнению, введение новых пошлин может вызвать в Соединенных Штатах «революцию социального характера», поскольку американцы почувствуют значительный рост цен на товары. Меланшон подчеркнул, что «невозможно просто так ввести пошлины и ожидать восстановления промышленности и сельского хозяйства», добавив: «это может привести к серьезным социальным потрясениям».

    Он отметил, что в США наблюдается политический сдвиг, связанный с возрождением левых настроений на фоне активности Берни Сандерса и Александры Окасио-Кортес. Среди его заявлений прозвучало: «Мистер Трамп, возможно, станет началом социальной революции в Соединенных Штатах Америки. Когда американцы осознают, что цены на все выросли, начнется серьезное недовольство».

    Меланшон также указал на кризис внутри Демократической партии, которая, по его словам, «утратила политическую значимость», и добавил, что последствия торговых решений Трампа отразятся и на Франции, усугубив социальные трудности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство американцев выступили против идеи третьего президентского срока для Дональда Трампа, Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа из-за сокращения финансирования, а Белый дом опроверг появившиеся сообщения о поиске нового главы Пентагона.

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    22 апреля 2025, 16:22 • Новости дня
    Ушаков заявил о скором визите Уиткоффа в Москву
    Ушаков заявил о скором визите Уиткоффа в Москву
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф намерен на этой неделе посетить российскую столицу, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Да», – ответил Ушаков на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Ранее в первой половине апреля в Петербурге прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Уиткоффом.

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    22 апреля 2025, 21:05 • Новости дня
    Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф собирается посетить Россию на текущей неделе для переговоров с российским президентом.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила об этом на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

    Она заявила: «Спецпосланник Стивен Уиткофф позднее на этой неделе снова отправится в Россию, чтобы продолжить разговор с Владимиром Путиным».

    Ранее о визите Уиткоффа в Россию сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

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    22 апреля 2025, 21:14 • Новости дня
    Песков призвал не ждать скорых результатов переговоров с США по Украине
    Песков призвал не ждать скорых результатов переговоров с США по Украине
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговорный процесс между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине развивается медленно из-за сложного характера обсуждаемых вопросов, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил газете Financail Times, что сейчас идет напряженная работа по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что переговоры с представителями США проходят сложно и требуют значительного времени.

    «Мы говорим с американцами. Работа трудная и занимает много времени, поэтому сложно ожидать немедленных результатов, и эта работа не может вестись публично», – сказал представитель Кремля.

    Ранее Госдеп США заявил о скором завершении обсуждений по Украине. Аналогичное заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, обсуждения по урегулированию конфликта на Украине не могут продолжаться вечно.

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    23 апреля 2025, 05:23 • Новости дня
    Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение главы Госдепартамента США отказаться от участия во встрече в Лондоне связано с позицией Владимира Зеленского по вопросу принадлежности Крыма.

    Глава Госдепартамента США Марко Рубио отменил намеченную на 23 апреля поездку в Лондон, где планировалась встреча по урегулированию конфликта на Украине, сообщает The New York Times.

    Причиной отказа называются слова Владимира Зеленского, заявившего о неприятии варианта признания Крыма российской территорией.

    Это предложение, по данным американского издания, входило в число ключевых пунктов плана, который Вашингтон рассчитывал представить на предстоящей встрече.

    По сведениям The New York Times, участие в переговорах в Лондоне остается подтвержденным только для спецпосланника США по Украине и России Кита Келлога; неизвестно, поедет ли в британскую столицу спецпосланник Стивен Уиткофф.

    Также на встрече ожидаются представители Британии, Франции и делегация киевских властей во главе с Андреем Ермаком, Павлом Палисой, Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым.

    The Daily Telegraph указывает, что Вашингтон подготовил план урегулирования из семи пунктов. Среди них – немедленное прекращение огня, прямые переговоры между Киевом и Москвой, отказ Киева от НАТО, признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом и освобожденными с 2022 года территориями, передача Запорожской АЭС под контроль США, соглашение по минеральным ресурсам и отмена американских санкций с перспективой энергетического сотрудничества России и США.

    В преддверии встречи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для Financial Times подчеркнул, что переговоры между Россией и Соединенными Штатами по украинскому вопросу идут непросто и потребуют времени, отметив отсутствие ожиданий быстрых результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил, при этом отметив юридическое намерение Киева не отказываться от утраченных территорий и признал отсутствие у страны сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества для побуждения президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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    23 апреля 2025, 00:30 • Новости дня
    Песков заявил о появлении фейков о ходе переговоров Путина и Уиткоффа

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о переговорах Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом, подчеркнув необходимость ориентироваться исключительно на достоверные источники.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что относительно встречи Владимира Путина со спецпосланником США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом публикуется много фейковых новостей, передает РИА «Новости». Песков подчеркнул, что даже авторитетные издания распространяют искаженную информацию, поэтому достоверность стоит проверять исключительно по первоисточникам.

    В СМИ появилась публикация газеты Financial Times о том, что российский лидер якобы предложил Уиткоффу остановить конфликт по линии фронта, однако официальные лица не подтвердили эти сведения.

    Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Петербурге 11 апреля и продолжалась около четырех с половиной часов. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что основной темой переговоров стала ситуация на Украине, а также обсуждались политические и экономические вопросы. По его словам, после переговоров в Вашингтоне уже началось обсуждение российских предложений по урегулированию ситуации.

    Стивен Уиткофф по итогам визита заявил о возможности скорого наступления важных для мира изменений и отметил, что процесс может выйти за рамки обсуждения только так называемых пяти территорий, затронув гарантии безопасности и вопрос отказа от планов вступления Украины в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф собирается посетить Россию на текущей неделе для переговоров с российским президентом, а ранее спецпосланник США заявил, что обсуждал с Путиным возможность частичного решения вопроса территорий на Украине, при этом встреча политиков была посвящена урегулированию конфликта на Украине, и Уиткофф подчеркнул, что Россия сможет сохранить за собой некоторые регионы, но не все.

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    22 апреля 2025, 20:07 • Новости дня
    Washington Post: США предложат ЕС и Украине признать Крым российским

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская сторона на лондонской встрече планирует вынести на обсуждение признание Крыма территорией России и заморозку линии фронта.

    США на предстоящей встрече по вопросу урегулирования конфликта на Украине, которая пройдет в Лондоне в среду, предложат европейским странам и Киеву признать Крым российской территорией, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post. Американская инициатива предусматривает также заморозку линии фронта и заключение мирного соглашения.

    В свою очередь, союзники Киева рассчитывают получить гарантии безопасности для Украины и поддержку программ по ее восстановлению в случае согласия на такие территориальные уступки. The Washington Post отмечает, что финансирование будущей реконструкции может осуществляться за счет замороженных российских активов.

    Источники издания сообщили, что украинская сторона расценила это предложение США, озвученное на прошлой неделе в Париже, как последнее. По их словам, Вашингтон может выйти из мирного процесса, если не будет найден компромисс.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Вашингтон передал Киеву документ с условиями завершения конфликта, предусматривающими признание Крыма частью России и отказ Украины от вступления в НАТО, а ответ ожидается на встрече в Лондоне.

    Советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко заявил, что украинская сторона не соглашалась признать Крым российским при переговорах с США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва положительно оценила заявление Вашингтона о невозможности вступления Украины в НАТО, поскольку это устраняет угрозу для национальных интересов России.

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    22 апреля 2025, 17:15 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии информации о плане Трампа по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль не обладает сведениями о содержании мирного плана президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что этот документ не был обнародован публично, передает ТАСС. «Нет. Даже если бы это было, никто бы не делал его публичным», – сказал представитель Кремля.

    Издание New York Post писало, что американская администрация рассматривает возможность размещения европейских сил на Украине для обеспечения перемирия и контроля над линией соприкосновения.

    Песков ранее подчеркивал, что присутствие военных контингентов НАТО на Украине является неприемлемым для России.

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    23 апреля 2025, 04:29 • Новости дня
    СМИ сообщили о роспуске группы США по расследованию действий России на Украине

    США упразднили рабочую группу по сбору данных о действиях России на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти расформировали межведомственную группу, занимавшуюся сбором информации о действиях России в конфликте на Украине.

    По данным газеты Washington Post, Соединенные Штаты прекратили работу межведомственной группы, созданной для сбора разведданных о якобы преступлениях России в конфликте на Украине. В публикации утверждается, что также была упразднена должность координатора группы, предусмотренная специальным законом, который поддержали обе партии конгресса США.

    Как отмечает издание, координатор должен был обеспечивать сбор данных по всем американским госагентствам о действиях России. По словам трех собеседников из числа нынешних и бывших официальных лиц, рабочая группа под руководством этого координатора также прекратила существование. Газета указывает, что эта информация ранее официально не озвучивалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявления Владимира Зеленского о якобы военных преступлениях России на Украине «бредом больного» и обратила внимание на планы Запада и Киева по организации «очередного спектакля» в годовщину событий в Буче, президент России Владимир Путин отметил значительный рост числа преступлений террористической направленности, при этом более половины из них подготавливаются украинскими спецслужбами, а западные СМИ распространяют украинские фейки о якобы российских преступлениях, игнорируя массовые убийства и пытки, совершенные ВСУ и неонацистами за восемь лет конфликта в Донбассе.

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    22 апреля 2025, 12:47 • Новости дня
    В Кремле пообещали проинформировать о новом визите Уиткоффа

    Песков пообещал проинформировать о новом визите Уиткоффа в Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Дата визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию пока не раскрывается, и информация будет обнародована только после ее окончательного согласования.

    Кремль предоставит подробности визита в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, если он состоится, передает ТАСС.

    На брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул: «Когда этот визит состоится, мы вас традиционно проинформируем». Других деталей относительно времени или целей возможной встречи Песков не раскрыл.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о шансах на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни и отметил возможные экономические выгоды для обеих сторон, администрация президента США Дональда Трампа намерена организовать дополнительную встречу между спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и российскими представителями.

    Напомним, ранее в Петербурге состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

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    22 апреля 2025, 13:31 • Новости дня
    США резко увеличили пошлины на солнечные батареи из Азии

    Пошлины США на солнечные батареи из Камбоджи превысили 3500%

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация США утвердила рекордные пошлины на импорт солнечных батарей из четырех стран Юго-Восточной Азии, что значительно отразится на производителях Камбоджи.

    Министерство торговли США окончательно утвердило пошлины на кристаллические фотоэлектрические элементы и модули из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

    «Министерство торговли США объявило об окончательных утвердительных мерах по антидемпинговым и компенсационным пошлинам в отношении кристаллических фотоэлектрических элементов, собранных или не собранных в модули (солнечные элементы) из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Социалистической Республики Вьетнам (Вьетнам)», – говорится в заявлении министерства.

    Максимальная ставка определена для производителей Камбоджи – для большинства из них пошлина составит 3 521%, в целом же итоговую ставку определят компании-экспортеры.

    Это решение властей США стало достижением в пользу местных производителей, передает Bloomberg, но при этом оно усилило препятствия, которые уже угрожают развитию возобновляемой энергетики в стране.

    Пошлины стали кульминацией годичного торгового расследования, в ходе которого выяснилось, что производители солнечных батарей в Камбодже, Вьетнаме, Малайзии и Таиланде несправедливо получали выгоду от госсубсидий и продавали свою продукцию в США по ценам ниже себестоимости», – сказано в материале агентства.

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    Пекин выполняет свое обещание отказаться от закупки американских нефти, газа и угля. Статистика показывает падение продаж. США пришлось искать новых покупателей на свой СПГ, но в целом история не критична для обеих сторон. Китаю как импортеру она может даже принести выгоду. Однако чем сильнее конфронтация с США, тем больше Китай должен думать об угрозе ресурсного голодания, которое может устроить Вашингтон. Подробности

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    Пасхальное перемирие показало Западу ложь Зеленского

    В России подводят итоги пасхального перемирия. Интенсивность боевых действий в этот период заметно снизилась, хотя ВСУ все равно нарушили «режим тишины» несколько тысяч раз. Политологи называют перемирие не только удачным дипломатическим ходом Москвы, но и «полезным экспериментом». О чем идет речь? Подробности

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    Праздник Пасхи показывает новую роль российского православия

    «Воцерковление новых поколений – тенденция, которую сегодня многие отмечают». Такими словами эксперты описывают особенности, присущие празднованию одного из важнейших православных праздников – Пасхи – в 2025 году. Есть и другие тенденции в развитии российского православия, в том числе связанные с идущей спецоперацией. Подробности

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    Кто и почему станет будущим папой римским

    После смерти папы римского Франциска в Рим уже начали съезжаться на конклав кардиналы со всего мира. По окончании траура будет назначена дата конклава – и, скорее всего, к концу мая католики получат нового папу. Уже началась подковерная борьба между кланами внутри Ватикана. Какие группировки в нем соперничают, кого выдвигают в качестве кандидатов – и кто победит, скорее всего? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Эротические отношения немцев с оружием

      Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

    • На смерть Франциска

      На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

    • Американцы передумали ненавидеть Россию

      В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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