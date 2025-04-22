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Роскомнадзор потребовал до 30 мая раскрыть утечки данных
Роскомнадзор рекомендовал компаниям до 30 мая заявить об утечках данных
Российские компании должны уведомить Роскомнадзор об утечках персональных данных до конца мая, чтобы избежать ужесточения штрафов и новых санкций.
Все российские компании, которые ранее не сообщили о случаях утечки персональных данных, должны сделать это до 30 мая, напомнил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на пресс-конференции, передает ТАСС. После этой даты вступят в силу новые законодательные нормы, значительно увеличивающие штрафы за подобные инциденты.
Вагнер подчеркнул: «Датой совершения правонарушения будет являться та дата, когда стало известно об утечке. С 30 мая, если станет известно об этой утечке, а это, в первую очередь, случаи, когда размещается скомпрометированная информация на интернет-ресурсах, административная ответственность уже будет существенно выше. Поэтому у компаний есть чуть больше месяца для того, чтобы проинформировать уполномоченные органы о возможных утечках». В этом случае для компаний будут применяться действующие на сегодня штрафы.
Изменения в законодательстве также вводят два новых вида административной ответственности: за неуведомление о начале обработки персональных данных и за неуведомление Роскомнадзора об утечке. Вагнер отметил, что штрафы «значительные» и напомнил о существовании упрощённой формы на сайте ведомства для уведомления.
Замглавы Роскомнадзора обратил внимание, что первоочередная задача компаний заключается не только в уведомлении ведомства или подготовке к проверкам. Главное, по его словам, – принять меры для минимизации последствий для клиентов, чьи данные утекли.