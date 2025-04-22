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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Увидеть горе Донбасса своими глазами

    Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

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    Общественное мнение Общественное мнение Господь будет к папе Франциску милосерднее, чем комментаторы в интернете

    Папа Франциск был ярким и в целом неплохим человеком. С шатаниями, сомнениями, ошибками – но явно от первого лица, а не по велению обкома или политбюро. Оставаться человеком на должности – дорогого стоит. Тем более на такой должности.

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    22 апреля 2025, 10:26 • Новости дня

    Силовики сообщили о наемниках ВСУ в Горнальском монастыре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В радиоэфире украинских военных, засевших в монастыре под Курском, были зафиксированы переговоры на иностранных языках, включая английский и испанский.

    Сотрудники силовых структур России сообщили о появлении радиопереговоров на английском и испанском языках среди украинских военных, находившихся в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области, передает ТАСС.

    Представитель силовых структур уточнил: «Периодически в радиоэфире звучали переговоры на английском и испанском языках, однако тел уничтоженных наемников пока не найдено». По его словам, украинские военные, вероятно, продолжают выполнять приказ командования по сжиганию или максимальному обезображиванию тел убитых иностранных наемников, если это возможно.

    Также в силовых структурах отметили, что перед началом штурмовых действий российские бойцы пытались провести переговоры с украинским офицером о добровольной сдаче гарнизона в плен. Однако, как уточнили в ведомстве, украинского десантника убили свои же сослуживцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни, заблокировали остатки украинских подразделений в Горнале и опубликовали видео освобожденного Горнальского монастыря в Курской области.

    21 апреля 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах
    Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что удар по конгресс-центру в Сумах был нанесен из-за проведения там церемонии награждения военных ВСУ, участвовавших в событиях в Курской области.

    «Ну, например, всем хорошо известен удар наших Вооруженных сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области и подразделений ВСУ, и националистов. И это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие, за содеянное в приграничной области, в том числе Курской. Они и получили это возмездие. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать», – сказал он, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

    Он также добавил, что что Украина с западными кураторами организовала испытание ракет на гражданском объекте в Одессе.

    Напомним, Путин отметил, что российская сторона проанализирует предложение о введении моратория на удары по гражданским объектам.

    Ранее ВС России ударами уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ в Сумах, в том числе бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ Юрия Юлу, который был ликвидирован в результате ракетного удара.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла «сходка» украинских и западных военачальников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ.

    Напомним, 20 апреля, во время действия пасхального перемирия на Украине, Владимир Зеленский предложил ввести мораторий на удары по гражданским объектам на 30 дней. Изначально Зеленский отвергал идею пасхального перемирия, но через три часа предложил продлить режим прекращения огня на 30 суток.


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    21 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия

    Политолог Скачко: Зеленский не может согласиться с инициативами, которые выдвигает Россия

    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия
    @ capitalpictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей. Другое дело, что в Вашингтоне пока ограничиваются общими фразами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Минобороны сообщило о 4,9 тыс. нарушений перемирия Киевом. На этом фоне в Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

    «Решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие четко дало понять – Москва готова к урегулированию конфликта. Но Владимир Зеленский не может согласиться с тем, что предлагает Россия, поэтому режим прекращения огня практически сразу был сорван украинской стороной», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его мнению, в США, как и во всем мире, вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей, способствующих миру. Другое дело, как они к этому отнесутся и как отреагируют, добавил собеседник. Пока Госдеп ограничился лишь заявлением о том, что Америка заинтересована в продлении перемирия.

    «Это общие слова. Если бы так и было, то Штаты нашли бы механизмы влияния на Украину, чтобы ВСУ соблюдали режим прекращения огня», – считает Скачко. При этом Дональд Трамп высказывает надежды на сделку Москвы и Киева на этой неделе, а на фоне перемирия западная пресса распространяет возможные условия будущего соглашения. По мнению эксперта, доверять этим утечкам не стоит.

    «Заявление американского президента – это, с одной стороны, элемент давления на стороны конфликта, а с другой – торг. Дело в том, что 30 апреля будет 100 дней президентства Трампа. Приближается очередной дедлайн по Украине, и главе Белого дома предстоит отчитаться о проделанной работе. Республиканцу очень нужны очевидные и заметные успехи», – пояснил политолог. 

    Напомним, ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с БПЛА по позициям российских войск и гражданским объектам. Всего, по данным Минобороны России, зафиксировано 4,9 тыс. нарушений режима тишины. В частности, противник предпринял шесть попыток атак. Они были осуществлены в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка в ДНР, а также в районе Олешня Курской области.

    Кроме того, украинская армия применила 90 БПЛА самолетного типа, из них вне зоны военной операции – восемь. За прошедшие сутки силы ПВО России сбили 104 беспилотника, говорится в сообщении Минобороны. В министерстве отметили, что в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ по всей линии фронта была «существенно снижена».

    Отметим, объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Зеленский нехотя, но согласился на предложение. Он заявил, что Украина будет действовать «зеркально» и поддержит прекращение огня, а также предложил продлить его на 30 дней.

    Примечательно, что накануне вечером Зеленский предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. В Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

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    21 апреля 2025, 16:35 • Видео
    На смерть Франциска

    На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

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    21 апреля 2025, 22:57 • Новости дня
    Нанесен удар по бункеру ВСУ с британскими инструкторами в Херсонской области

    Британский военный и до 20 офицеров ВСУ уничтожены в бункере в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли точный удар по защищенному штабу ВСУ под Херсоном в районе села Чернобаевка, среди погибших числится британский военный советник, сообщили СМИ.

    ВС России нанесли ракетный удар по командному пункту ВСУ в районе села Чернобаевка в Херсонской области утром 21 апреля, пишет Российская газета со ссылкой на Telegram-канал NgP_raZVedka .

    Объект представлял собой современный укрепленный бункер с передовыми цифровыми средствами связи, мониторинга обстановки и целеуказания. Командный пункт был полностью выведен из строя, уничтожены также его поддерживающие дизельные электростанции.

    По данным источников украинской армии, удар был нанесен высокоточным оружием, вероятно, ракетой комплекса «Искандер». В командном пункте находились высокопоставленные офицеры ВСУ и военные советники из стран НАТО. Сообщается о ликвидации до 20 украинских офицеров и как минимум одного иностранного военного – предварительно гражданина Британии. Есть также значительное количество тяжелораненых.

    Первая волна удара пришлась настолько точно, что по предположениям экспертов не сопровождалась работой авиации и не вызывала воздушной тревоги. Уничтожение современного штаба украинских войск серьезно осложнит координацию и управление в данном направлении.

    Ранее Вооруженные силы России уничтожили подземный командный бункер в Сумской области ракетой «Искандер».

    Также российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания украинских командиров в Сумах, что привело к гибели более 60 военных.

    Кроме того, Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога с использованием ракеты в фугасном снаряжении.

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    22 апреля 2025, 08:52 • Новости дня
    Российские военные освободили Горнальский монастырь

    Силовики: Российские военные освободили Горнальский Свято-Николаевский монастырь

    Российские военные освободили Горнальский монастырь
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Курской области завершилась операция по возвращению Горнальского Свято-Николаевского монастыря под контроль российских сил, отмечено успешное подавление сопротивления.

    Освобождение Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области подтвердили силовые структуры России, передает ТАСС.

    По информации агентства, российские военные провели операцию по установлению контроля над монастырем в ходе боевых действий. Собеседник агентства заявил: «Наши бойцы в ходе боев освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Сопротивление ВСУ сломлено».

    В силовых структурах добавили, что ВСУ рассматривали монастырский комплекс как военный объект.

    Монастырь находится в одном из населенных пунктов Курской области, где ранее отмечалось противостояние российских сил с украинскими подразделениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные начали наступление с двух направлений на село Горналь Курской области с целью окружения украинской группировки на господствующей высоте.

    Сообщалось, что российские войска планируют использовать нестандартные методы для освобождения Свято-Николаевского монастыря, в том числе снайперов и FPV-дроны.

    Также отмечалось, что на территории монастыря ВСУ разместили минометные и артиллерийские расчеты, украинские военные отказались от переговоров по сдаче в плен.

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    21 апреля 2025, 13:12 • Новости дня
    Писториус заявил об «эротических отношениях» немцев с оружием
    Писториус заявил об «эротических отношениях» немцев с оружием
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» с оружием у жителей страны, когда дело касается его отправки на Украину, пишет The Telegraph.

    Борис Писториус, самый популярный, согласно опросам, политик Германии, заметил, что ни в одной стране не было таких «публичных дебатов» об отправке конкретного оружия на Украину, включая Великобританию и Францию, которые совместно изготовили ракеты Storm Shadow и направили Киеву в 2024 году, пишет The Telegraph.

    «Я не знаю, откуда взялись эти эротические отношения с оружием», – сказал Писториус, когда Фридрих Мерц пытался убедить Социал-демократическую партию, своих партнеров по коалиции, согласиться на отправку ракет Taurus.

    Отвечая на комментарий Писториуса, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ничего плохого в эротике нет, «люди любят эротику и не только немцы».

    «Пожалуйста, прекратите это клоунское шоу. Мы не на Репербане (район красных фонарей Гамбурга – прим. ВЗГЛЯД). Идет война. И Украине нужен Taurus, как воздух. Не дайте нам задохнуться», – цитирует Мельника газета.

    Покидающий пост канцлера ФРГ от партии СДПГ Олаф Шольц ранее заблокировал поставку ракет Taurus на Украину из-за опасений эскалации конфликта с Россией.

    Писториус не исключил отправки оружия Украине, заявив, что «есть веские аргументы как за, так и против».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ближайшие годы Киев получит от Германии новую военную помощь, включающую системы ПВО IRIS-T и 1,1 тыс. радиолокационных систем, заявил исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус.

    При этом премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Германия должна укрепить собственные вооруженные силы, прежде чем рассматривать вопрос передачи ракет Taurus на Украину.

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    21 апреля 2025, 12:38 • Новости дня
    Киев использовал пасхальное перемирие для усиления обороны на границе
    Киев использовал пасхальное перемирие для усиления обороны на границе
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время временной приостановки огня украинские силы сосредоточились на строительстве укреплений и передислокации вооружения на приграничных территориях, рассказал источник в группировке войск «Север».

    Киевский режим использовал пасхальное перемирие для укрепления своих позиций на границе Курской и Сумской областей, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в группировке «Север». По его словам, за время временного прекращения огня украинские военные активно дооборудовали оборонительные рубежи и перемещали артиллерию на новые позиции.

    По его данным, украинская армия запускала дроны для облета позиций, чтобы проверить эффективность маскировки.

    Военнослужащий добавил, что украинские войска не только перемещали технику, но и занимались фортификационными работами: копали, маскировали, углубляли и дооборудовали огневые точки. Такие действия, по мнению источника, направлены на максимальное укрепление обороны в приграничных районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пасхальное перемирие вступило в силу в зоне СВО, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться пасхального перемирия, однако Вооруженные силы Украины нарушили договоренности и ударили по Донецку.

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    21 апреля 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин: Россия рассмотрит идею о запрете на удары по гражданским объектам
    Путин: Россия рассмотрит идею о запрете на удары по гражданским объектам
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство проведет анализ предложения о запрете на удары по гражданским объектам, заявил президент Владимир Путин.

    «Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться... Мы все это проанализируем и будем принимать соответствующее решение», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Напомним, несколько дней назад истек мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Путин указывал, что украинская сторона свыше 100 раз нарушала договоренность о ненанесении ударов по энергетическим объектам.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что киевский режим также не придерживался пасхального перемирия, которое действовало с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.

    Напомним, 20 апреля, во время действия пасхального перемирия на Украине, Владимир Зеленский предложил ввести мораторий на удары по гражданским объектам на 30 дней. Изначально Зеленский отвергал идею пасхального перемирия, но через три часа предложил продлить режим прекращения огня на 30 суток.

    Коментарии (18)
    21 апреля 2025, 13:31 • Новости дня
    Российские военные начали зачистку лесополос у Горналя в Курской области
    Российские военные начали зачистку лесополос у Горналя в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе села Горналь Курской области российские военные начали зачистку окрестных лесополос, чтобы обеспечить продвижение штурмовых групп.

    Российские военные ведут бои в районе села Горналь в Курской области, передает РИА «Новости».

    Как сообщил начальник разведки 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Лавина, бойцы продвинулись в этом районе и приступили к зачистке близлежащих лесополос.

    «Это позволит остальным группам с других направлений продолжить штурмовые действия непосредственно в самом населенном пункте», – отметил Лавина.

    По его словам, сейчас российские подразделения занимаются разведкой боем и подавлением огневых точек противника.

    Ранее ВС России нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни.


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    22 апреля 2025, 08:19 • Новости дня
    ВСУ перебросили подготовленных в Британии бойцов в Сумскую область

    ВСУ перебросили в Сумскую область более 100 обученных в Британии военных

    ВСУ перебросили подготовленных в Британии бойцов в Сумскую область
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа из более чем 100 военнослужащих, прошедших подготовку в Британии, была переброшена ВСУ в Сумскую область и понесла потери.

    Командование ВСУ перебросило группу из более чем 100 военнослужащих в Сумскую область с территории Полтавы, передает ТАСС. Как сообщили в российских силовых структурах, «они прошли подготовку в Великобритании. Нанесено огневое поражение».

    В результате удара противник понес потери как в живой силе, так и в военной технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ предприняли попытку атаковать на сумском направлении, однако эта атака оказаласьнеудачной, российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на этом участке, а ракетным ударом в Сумской области была уничтожена радиолокационная станция противника.

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    21 апреля 2025, 10:41 • Новости дня
    ВС России с окончанием перемирия продолжили проведение СВО
    ВС России с окончанием перемирия продолжили проведение СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    С окончанием действия перемирия ВС России продолжили проведение спецоперации, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение живой силе и технике бригады теробороны около Хмелевки в Сумской области. Потери ВСУ при этом составили до 20 военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ возле Купянска в Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих.

    В то же время подразделения Южной группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Щербиновкой, Яблоновкой и Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 45 военнослужащих, бронемашина «Казак» и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах Красноармейска, Новопавловки и Алексеевки в ДНР.

    ВСУ при этом потеряли до 80 военнослужащих и бронемашину «Казак».

    Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике бригады морской пехоты у Богатыря в ДНР.

    При этом потери противника составили более 25 военнослужащих и бронетранспортер.

    Параллельно подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны у Новоданиловки в Запорожской области и Понятовки в Херсонской области. Были уничтожены до десяти военнослужащих, станция РЭБ и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, перечислили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 74 районах.

    Средствами ПВО уничтожены 104 беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 52 935 беспилотников, 604 ЗРК, 22 970 танков и других бронемашин, 1544 боевые машины РСЗО, 23 916 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 389 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее Минобороны заявило о 4,9 тыс. нарушений Украиной пасхального перемирия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова накануне отметила, что украинская сторона не соблюдала режим прекращения огня во время пасхального перемирия.

    Ранее стало известно о вывозе ВСУ тел убитых украинских военных во время пасхального перемирия.

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    22 апреля 2025, 07:30 • Новости дня
    Стало известно о начале окружения группировки ВСУ под курским Горналем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные начали наступление с двух направлений на село Горналь Курской области, чтобы окружить украинскую группировку, находящуюся на господствующей высоте, сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По его словам, российские военные начали продвижение с двух направлений в сторону села Горналь Курской области с целью окружения украинской группировки, находящейся в этом населенном пункте, передает ТАСС. Водолацкий добавил, что активная фаза наступления связана с выгодным географическим положением Горналя.

    По его словам, окружение позволит изолировать украинские силы и взять контроль над стратегическим пунктом.

    Село Горналь находится на возвышенности, что придает ему важное значение для обеих сторон конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у населенных пунктов Горналь и Олешня, российские подразделения заблокировали остатки украинских сил в районе Горналя, а также в Сети появилось видео освобожденного Горнальского монастыря в Курской области.

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    21 апреля 2025, 22:07 • Новости дня
    ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над Крымом

    Российская ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над Крымом

    ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над Крымом
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Средствами ПВО России за 40 минут были уничтожены пять беспилотников самолетного типа ВСУ над Крымом, сообщило Министерство обороны России.

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Крымом с 20:00 до 20:40, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее Минобороны отчиталось, что за сутки пасхального перемирия украинская армия применила 90 беспилотников самолетного типа, из которых восемь были использованы вне зоны военной операции.

    Кроме того, российские средства ПВО перехватили украинские дроны над Курской и Белгородской областями.

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    22 апреля 2025, 09:46 • Новости дня
    NYP: План Трампа может допускать развертывание европейских сил на Украине

    NYP: План Трампа включает размещение европейского контингента на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Американская администрация рассматривает возможность размещения европейских сил на Украине для обеспечения перемирия и контроля линии соприкосновения, пишет NYP.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе раскроет содержание своего  мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который может включать размещение европейских войск в стране для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, пишет New York Post (NYP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    «Я предоставлю вам полную информацию в течение следующих трех дней. У нас были очень хорошие встречи по Украине, России… Посмотрим, как это сработает», – приводит газета слова Трампа.

    Хотя условия еще не определены окончательно, один высокопоставленный чиновник администрации Трампа сообщил газете, что план может включать развертывание европейских сил на Украине в случае прекращения огня.

    Также обсуждается вопрос о создании отдельных миротворческих сил для наблюдения за любым прекращением огня, которые будут выглядеть как «совместная комиссия» из россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО, которая будет наблюдать за линией фронта, чтобы убедиться, что обе стороны сложили оружие, пишет NYP.

    По словам чиновника, США также могут быть вовлечены не в качестве «военных на местах», а как денежно-кредитная сила либо в формате третьей стороны. Это предложение может также включать признание Крыма Соединенными Штатами российской территорией, сообщала The Wall Street Journal в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Российского военно-исторического общества и один из авторов учебников истории России Владимир Мединский заявил, что в следующих изданиях российских учебников планируют отразить план Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

    Также Трамп заявлял, что намерен вывести США из переговорного процесса по завершении  конфликта на Украине в случае саботажа со стороны участников.

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    22 апреля 2025, 07:55 • Новости дня
    Минобороны: Военные отказались от радиосвязи при освобождении Преображенки

    Tекст: Александра Юдина

    Военнослужащие группировки «Центр» практически полностью отказались от использования радиостанций во время освобождения Преображенки, пишет Минобороны.

    По данным ведомства, вместо радиосвязи была внедрена система звуковых сигналов, что обеспечило слаженное продвижение при штурме поселка, передает РИА «Новости».

    Военнослужащим пришлось преодолевать большие открытые пространства без укрытий, заходя в село малыми группами по три-четыре человека и используя антидроновые одеяла. Действия осложнялись неблагоприятными погодными условиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые подразделения при освобождении Преображенки столкнулись с тем, что противник предпочитал отступать вместо участия в стрелковых боях.

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    21 апреля 2025, 23:59 • Новости дня
    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка

    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка, ранееия получили еще167

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти региона рассказали о числе погибших и раненых детей после обстрелов в Белгородской области, а также о мерах поддержки пострадавших.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последние три с половиной года в результате обстрелов со стороны украинских военных в регионе погибли 23 ребенка, а 167 получили ранения, передает РИА «Новости». Он отметил, что Белгородская область, являясь прифронтовым регионом, переживает тяжелые испытания: населенные пункты подвергаются атакам различными видами вооружения и минометам с использованием дронов.

    Гладков подчеркнул, что мирные жители продолжают страдать от преступлений вражеских сил, и среди пострадавших особенно много детей. По его словам, за этот период были убиты 23 ребенка, еще 167 получили ранения различной степени тяжести.

    Губернатор также рассказал о запуске фонда помощи детям, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Помощь будет предоставляться всем детям до двадцати одного года включительно. Средства фонда позволят органвсеизовать лечение и реабилитацию пострадавших в санаториях, а также закупку необходимых медицинских препаратов и изделий, которые не покрываются государственной медициной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские вооруженные формирования за сутки предпринимали двенадцать попыток прорыва в Белгородскую область с применением беспилотников и артиллерии, в результате атак с использованием дронов в регионе получил ранение один человек, а также были повреждены автомобили, дома и линия электропередачи, а в образовательных учреждениях Белгородской области ввели ежедневные уроки безопасности с демонстрацией макетов взрывных устройств для предупреждения детей о возможной опасности.

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