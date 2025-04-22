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Силовики сообщили о наемниках ВСУ в Горнальском монастыре
В радиоэфире украинских военных, засевших в монастыре под Курском, были зафиксированы переговоры на иностранных языках, включая английский и испанский.
Сотрудники силовых структур России сообщили о появлении радиопереговоров на английском и испанском языках среди украинских военных, находившихся в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области, передает ТАСС.
Представитель силовых структур уточнил: «Периодически в радиоэфире звучали переговоры на английском и испанском языках, однако тел уничтоженных наемников пока не найдено». По его словам, украинские военные, вероятно, продолжают выполнять приказ командования по сжиганию или максимальному обезображиванию тел убитых иностранных наемников, если это возможно.
Также в силовых структурах отметили, что перед началом штурмовых действий российские бойцы пытались провести переговоры с украинским офицером о добровольной сдаче гарнизона в плен. Однако, как уточнили в ведомстве, украинского десантника убили свои же сослуживцы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни, заблокировали остатки украинских подразделений в Горнале и опубликовали видео освобожденного Горнальского монастыря в Курской области.