Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Минобороны: Российские войска сохраняли режим прекращения огня на Курском направлении
Российские военные в Курской области продолжили соблюдать режим прекращения огня до полуночи 21 апреля, после чего возобновили боевые действия против ВСУ, сообщило Министерство обороны России.
Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, российские подразделения в Курской области на протяжении суток соблюдали режим прекращения огня, введенный с 18:00 19 апреля по приказу Верховного главнокомандующего. Военные оставались на ранее занятых позициях и рубежах.
С 00:00 21 апреля группировка войск «Север» возобновила активные действия против формирований ВСУ. По данным Минобороны, за это время противник потерял до 50 военнослужащих и две бронебойные машины различного типа. Кроме того, были уничтожены два автомобиля и три артиллерийских орудия.
Всего в ходе боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 75 тыс. военнослужащих, свыше 400 танков, более 300 боевых машин пехоты, свыше 300 бронетранспортеров и более 2000 боевых бронированных машин. Также потери включают сотни единиц артиллерии, РСЗО, в том числе американские HIMARS и MLRS, а также различную инженерную и командно-штабную технику.
В ведомстве отметили, что операция по уничтожению формирований ВСУ на территории Курской области продолжается.
Ранее сообщалось, что украинские силы во время временной приостановки огня сосредоточились на строительстве укреплений и передислокации вооружения на приграничных территориях.
Несмотря на объявленный режим прекращения огня, за сутки украинские вооруженные формирования двенадцать раз предпринимали попытки прорыва в Белгородскую область.
После окончания действия перемирия ВС России продолжили проведение спецоперации.