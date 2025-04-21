Tекст: Вера Басилая

Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, российские подразделения в Курской области на протяжении суток соблюдали режим прекращения огня, введенный с 18:00 19 апреля по приказу Верховного главнокомандующего. Военные оставались на ранее занятых позициях и рубежах.

С 00:00 21 апреля группировка войск «Север» возобновила активные действия против формирований ВСУ. По данным Минобороны, за это время противник потерял до 50 военнослужащих и две бронебойные машины различного типа. Кроме того, были уничтожены два автомобиля и три артиллерийских орудия.

Всего в ходе боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 75 тыс. военнослужащих, свыше 400 танков, более 300 боевых машин пехоты, свыше 300 бронетранспортеров и более 2000 боевых бронированных машин. Также потери включают сотни единиц артиллерии, РСЗО, в том числе американские HIMARS и MLRS, а также различную инженерную и командно-штабную технику.

В ведомстве отметили, что операция по уничтожению формирований ВСУ на территории Курской области продолжается.

Ранее сообщалось, что украинские силы во время временной приостановки огня сосредоточились на строительстве укреплений и передислокации вооружения на приграничных территориях.

Несмотря на объявленный режим прекращения огня, за сутки украинские вооруженные формирования двенадцать раз предпринимали попытки прорыва в Белгородскую область.

После окончания действия перемирия ВС России продолжили проведение спецоперации.

