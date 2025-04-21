Tекст: Ирма Каплан

Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании сообщила, что в 2024 году в Англии почти 49 тыс. пациентов отделений неотложной помощи ожидали перевода в стационар более суток. Максимальное зафиксированное время ожидания составило 10 дней и 13 часов, сообщает Sky News.

Данные были собраны представителями партии «Либеральные демократы» посредством запросов, однако из 141 медицинского траста полные данные предоставили 54.

Показатель «ожидание койкоместа» отражает период между решением о госпитализации и фактическим переводом пациента в больничную палату. В 2024 году отмечено 48 830 таких ожиданий, что почти на 20% больше, чем в 2023 году, и на 58% больше, чем в 2022 году.

Доля пациентов старше 65 лет среди ожидающих госпитализации оставалась на уровне около 70% в течение последних трех лет.

«Уход за больными в коридоре недостойный и небезопасный и должен быть искоренен», – заявила генеральный секретарь Королевского колледжа медсестер Никола Рейнджер.

Представители правительства признают проблему, но подчеркивают, что ее решение займет время.

Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, британский политик Дэвид Фрост заявил газете Telegraph, что Великобритания стоит на грани банкротства из-за бюджетного дефицита, который может достигать 20 млрд фунтов стерлингов.

А в марте газета ВЗГЛЯД разбиралась с тем, как европейцы оплатят своим благополучием «Эпоху перевооружения».